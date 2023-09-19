https://ria.ru/20230919/gershkovich-1897263942.html

Мосгорсуд снял с рассмотрения жалобу на продление ареста Гершковичу

Мосгорсуд снял с рассмотрения жалобу на продление ареста Гершковичу - РИА Новости, 19.09.2023

Мосгорсуд снял с рассмотрения жалобу на продление ареста Гершковичу

Мосгорсуд вернул в суд первой инстанции для устранения нарушений жалобу на продление срока ареста корреспонденту московского бюро Wall Street Journal Эвану... РИА Новости, 19.09.2023

2023-09-19T15:11

2023-09-19T15:11

2023-09-19T15:31

происшествия

московский городской суд

россия

эван гершкович

линн трейси

москва

дмитрий песков

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/13/1897269933_0:390:2948:2048_1920x0_80_0_0_1b892af54d2d6c9b7d7de6823470d2a7.jpg

МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Мосгорсуд вернул в суд первой инстанции для устранения нарушений жалобу на продление срока ареста корреспонденту московского бюро Wall Street Journal Эвану Гершковичу по делу о шпионаже, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда."Жалоба снята с рассмотрения в связи с допущенными процессуальными нарушениями и направлена в Лефортовский суд Москвы для их устранения", - рассказал собеседник агентства.В суде не уточнили, о каких именно нарушениях идет речь.Судебное заседание, которое рассматривало жалобу защиты на продление Гершковичу ареста, проходило в закрытом режиме. Слушание посетили дипломатические представители посольства США в России, в том числе посол Линн Трейси.Лефортовский суд Москвы в конце августа продлил Гершковичу меру пресечения до 30 ноября.ФСБ России 30 марта объявила, что Гершкович задержан в Екатеринбурге по подозрению в шпионаже в интересах правительства США. По данным российской спецслужбы, американец собирал сведения, составляющие гостайну, "о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса".Лефортовский суд Москвы в конце марта арестовал журналиста на два месяца. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Гершковича взяли с поличным.Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркивала, что деятельность Гершковича в Екатеринбурге "не имеет отношения к журналистике".

https://ria.ru/20230915/gershkovich-1896608619.html

россия

москва

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, московский городской суд, россия, эван гершкович, линн трейси, москва, дмитрий песков, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), сша