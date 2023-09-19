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Мосгорсуд снял с рассмотрения жалобу на продление ареста Гершковичу - РИА Новости, 19.09.2023
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15:11 19.09.2023 (обновлено: 15:31 19.09.2023)
https://ria.ru/20230919/gershkovich-1897263942.html
Мосгорсуд снял с рассмотрения жалобу на продление ареста Гершковичу
Мосгорсуд снял с рассмотрения жалобу на продление ареста Гершковичу - РИА Новости, 19.09.2023
Мосгорсуд снял с рассмотрения жалобу на продление ареста Гершковичу
Мосгорсуд вернул в суд первой инстанции для устранения нарушений жалобу на продление срока ареста корреспонденту московского бюро Wall Street Journal Эвану... РИА Новости, 19.09.2023
2023-09-19T15:11
2023-09-19T15:31
происшествия
московский городской суд
россия
эван гершкович
линн трейси
москва
дмитрий песков
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Мосгорсуд вернул в суд первой инстанции для устранения нарушений жалобу на продление срока ареста корреспонденту московского бюро Wall Street Journal Эвану Гершковичу по делу о шпионаже, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда."Жалоба снята с рассмотрения в связи с допущенными процессуальными нарушениями и направлена в Лефортовский суд Москвы для их устранения", - рассказал собеседник агентства.В суде не уточнили, о каких именно нарушениях идет речь.Судебное заседание, которое рассматривало жалобу защиты на продление Гершковичу ареста, проходило в закрытом режиме. Слушание посетили дипломатические представители посольства США в России, в том числе посол Линн Трейси.Лефортовский суд Москвы в конце августа продлил Гершковичу меру пресечения до 30 ноября.ФСБ России 30 марта объявила, что Гершкович задержан в Екатеринбурге по подозрению в шпионаже в интересах правительства США. По данным российской спецслужбы, американец собирал сведения, составляющие гостайну, "о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса".Лефортовский суд Москвы в конце марта арестовал журналиста на два месяца. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Гершковича взяли с поличным.Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркивала, что деятельность Гершковича в Екатеринбурге "не имеет отношения к журналистике".
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происшествия, московский городской суд, россия, эван гершкович, линн трейси, москва, дмитрий песков, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), сша
Происшествия, Московский городской суд, Россия, Эван Гершкович, Линн Трейси, Москва, Дмитрий Песков, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), США
Мосгорсуд снял с рассмотрения жалобу на продление ареста Гершковичу

Мосгорсуд снял жалобу на продление ареста Гершковичу из-за нарушений

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкКорреспондент московского бюро Wall Street Journal Эван Гершкович, обвиняемый в шпионаже в интересах правительства США, в зале заседаний Московского городского суда, где рассматривается жалоба на продление его ареста. 19 сентября 2023
Корреспондент московского бюро Wall Street Journal Эван Гершкович, обвиняемый в шпионаже в интересах правительства США, в зале заседаний Московского городского суда, где рассматривается жалоба на продление его ареста. 19 сентября 2023 - РИА Новости, 1920, 19.09.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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Корреспондент московского бюро Wall Street Journal Эван Гершкович, обвиняемый в шпионаже в интересах правительства США, в зале заседаний Московского городского суда, где рассматривается жалоба на продление его ареста. 19 сентября 2023
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Мосгорсуд вернул в суд первой инстанции для устранения нарушений жалобу на продление срока ареста корреспонденту московского бюро Wall Street Journal Эвану Гершковичу по делу о шпионаже, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Жалоба снята с рассмотрения в связи с допущенными процессуальными нарушениями и направлена в Лефортовский суд Москвы для их устранения", - рассказал собеседник агентства.
В суде не уточнили, о каких именно нарушениях идет речь.
Судебное заседание, которое рассматривало жалобу защиты на продление Гершковичу ареста, проходило в закрытом режиме. Слушание посетили дипломатические представители посольства США в России, в том числе посол Линн Трейси.
Лефортовский суд Москвы в конце августа продлил Гершковичу меру пресечения до 30 ноября.
ФСБ России 30 марта объявила, что Гершкович задержан в Екатеринбурге по подозрению в шпионаже в интересах правительства США. По данным российской спецслужбы, американец собирал сведения, составляющие гостайну, "о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса".
Лефортовский суд Москвы в конце марта арестовал журналиста на два месяца. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Гершковича взяли с поличным.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркивала, что деятельность Гершковича в Екатеринбурге "не имеет отношения к журналистике".
Корреспондент The Wall Street Journal Эван Гершкович - РИА Новости, 1920, 15.09.2023
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ПроисшествияМосковский городской судРоссияЭван ГершковичЛинн ТрейсиМоскваДмитрий ПесковФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)США
 
 
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