Мосгорсуд снял с рассмотрения жалобу на продление ареста Гершковичу
Мосгорсуд снял жалобу на продление ареста Гершковичу из-за нарушений
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкКорреспондент московского бюро Wall Street Journal Эван Гершкович, обвиняемый в шпионаже в интересах правительства США, в зале заседаний Московского городского суда, где рассматривается жалоба на продление его ареста. 19 сентября 2023
Корреспондент московского бюро Wall Street Journal Эван Гершкович, обвиняемый в шпионаже в интересах правительства США, в зале заседаний Московского городского суда, где рассматривается жалоба на продление его ареста. 19 сентября 2023
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Мосгорсуд вернул в суд первой инстанции для устранения нарушений жалобу на продление срока ареста корреспонденту московского бюро Wall Street Journal Эвану Гершковичу по делу о шпионаже, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Жалоба снята с рассмотрения в связи с допущенными процессуальными нарушениями и направлена в Лефортовский суд Москвы для их устранения", - рассказал собеседник агентства.
В суде не уточнили, о каких именно нарушениях идет речь.
Судебное заседание, которое рассматривало жалобу защиты на продление Гершковичу ареста, проходило в закрытом режиме. Слушание посетили дипломатические представители посольства США в России, в том числе посол Линн Трейси.
Лефортовский суд Москвы в конце августа продлил Гершковичу меру пресечения до 30 ноября.
ФСБ России 30 марта объявила, что Гершкович задержан в Екатеринбурге по подозрению в шпионаже в интересах правительства США. По данным российской спецслужбы, американец собирал сведения, составляющие гостайну, "о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса".
Лефортовский суд Москвы в конце марта арестовал журналиста на два месяца. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Гершковича взяли с поличным.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркивала, что деятельность Гершковича в Екатеринбурге "не имеет отношения к журналистике".