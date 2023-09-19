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В Госдуме назвали важными совместные научные проекты с Ираном

В Госдуме назвали важными совместные научные проекты с Ираном - РИА Новости, 19.09.2023

В Госдуме назвали важными совместные научные проекты с Ираном

Глава комитета Госдумы по науке Сергей Кабышев провел встречу с депутатами Меджлиса Исламской Республики Иран, отметив на ней важность совместных... РИА Новости, 19.09.2023

2023-09-19T17:07

2023-09-19T17:07

2023-09-19T17:07

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МОСКВА, 19 сен – РИА Новости. Глава комитета Госдумы по науке Сергей Кабышев провел встречу с депутатами Меджлиса Исламской Республики Иран, отметив на ней важность совместных научно-исследовательских проектов в области медицины и ядерной физики. "Провел встречу с депутатами Меджлиса Исламской Республики Иран во главе с председателем комиссии по образованию и исследованиям Алирезой Монади Сефиданом. Обратил внимание… на важность заключения межправительственного соглашения о признании образования, квалификаций и учёных степеней, …на развитие совместных научно-исследовательских проектов в области медицины и ядерной физики", - написал он в своем телеграм-канале. Также Кабышев отметил, что сотрудничество Ирана и РФ в сфере высшего образования и науки динамично развивается: расширяются контакты по линии вузов, на постоянной основе проходит Форум ректоров университетов Российской Федерации и Исламской Республики Иран. "В свою очередь Алиреза Монади Сефидан заверил, что правительство и парламент Ирана высоко ценят сотрудничество с Россией и стремятся придать устойчивый характер отношениям между нашими странами", - добавил депутат.

https://ria.ru/20230919/iran-1897278042.html

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иран, россия, госдума рф, технологии