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В России ужесточат наказание за мошенничество под видом благотворительности - РИА Новости, 19.09.2023
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12:18 19.09.2023 (обновлено: 12:34 19.09.2023)
https://ria.ru/20230919/gd-1897182996.html
В России ужесточат наказание за мошенничество под видом благотворительности
В России ужесточат наказание за мошенничество под видом благотворительности - РИА Новости, 19.09.2023
В России ужесточат наказание за мошенничество под видом благотворительности
Первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова ("Справедливая Россия - За правду") предложила премьер-министру Михаилу Мишустину ужесточить... РИА Новости, 19.09.2023
2023-09-19T12:18
2023-09-19T12:34
россия
яна лантратова
михаил мишустин
госдума рф
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 19 сен – РИА Новости. Первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова ("Справедливая Россия - За правду") предложила премьер-министру Михаилу Мишустину ужесточить наказание за мошенничество, совершенное под предлогом благотворительной или волонтерской деятельности. "Прошу Вас, уважаемый Михаил Владимирович, рассмотреть возможность и целесообразность внесения дополнений в статью 159 Уголовного кодекса Российской Федерации с целью ужесточения наказания за мошенничество, совершенное под предлогом благотворительной или волонтерской деятельности, и предоставить позицию правительства России по данному вопросу", - говорится в тексте письма, опубликованного в телеграм-канале депутата. По мнению Лантратовой, если деяние совершено в крупном размере, то следует предусмотреть лишение свободы на срок до 10 лет со штрафом до 3 млн рублей или в размере заработной платы за период до четырех лет, а если речь идет об особо крупном размере, то срок лишения свободы должен составить 15 лет со штрафом в размере до 5 млн рублей или в размере заработной платы за период до пяти лет. "Согласно данным ЦБ РФ, за 2022 год в результате мошеннических действий россияне лишились 14 млрд рублей. Это сумма стала рекордной за всю историю нашей страны", - сообщает депутат. По ее словам, зачастую мошенники используют в своей деятельности образы благотворительных организаций, военных корреспондентов или участников специальной военной операции, которые вызывают доверие у значительной части россиян.
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россия, яна лантратова, михаил мишустин, госдума рф, центральный банк рф (цб рф)
Россия, Яна Лантратова, Михаил Мишустин, Госдума РФ, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
В России ужесточат наказание за мошенничество под видом благотворительности

ГД: наказание за мошенничество под видом благотворительности нужно ужесточить

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы РФ на улице Охотный ряд в Москве
Здание Государственной думы РФ на улице Охотный ряд в Москве - РИА Новости, 1920, 19.09.2023
© РИА Новости / Мария Девахина
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Здание Государственной думы РФ на улице Охотный ряд в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 19 сен – РИА Новости. Первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова ("Справедливая Россия - За правду") предложила премьер-министру Михаилу Мишустину ужесточить наказание за мошенничество, совершенное под предлогом благотворительной или волонтерской деятельности.
"Прошу Вас, уважаемый Михаил Владимирович, рассмотреть возможность и целесообразность внесения дополнений в статью 159 Уголовного кодекса Российской Федерации с целью ужесточения наказания за мошенничество, совершенное под предлогом благотворительной или волонтерской деятельности, и предоставить позицию правительства России по данному вопросу", - говорится в тексте письма, опубликованного в телеграм-канале депутата.
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По мнению Лантратовой, если деяние совершено в крупном размере, то следует предусмотреть лишение свободы на срок до 10 лет со штрафом до 3 млн рублей или в размере заработной платы за период до четырех лет, а если речь идет об особо крупном размере, то срок лишения свободы должен составить 15 лет со штрафом в размере до 5 млн рублей или в размере заработной платы за период до пяти лет.
"Согласно данным ЦБ РФ, за 2022 год в результате мошеннических действий россияне лишились 14 млрд рублей. Это сумма стала рекордной за всю историю нашей страны", - сообщает депутат.
По ее словам, зачастую мошенники используют в своей деятельности образы благотворительных организаций, военных корреспондентов или участников специальной военной операции, которые вызывают доверие у значительной части россиян.
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РоссияЯна ЛантратоваМихаил МишустинГосдума РФЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)
 
 
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