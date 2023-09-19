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В России ужесточат наказание за мошенничество под видом благотворительности

В России ужесточат наказание за мошенничество под видом благотворительности - РИА Новости, 19.09.2023

В России ужесточат наказание за мошенничество под видом благотворительности

Первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова ("Справедливая Россия - За правду") предложила премьер-министру Михаилу Мишустину ужесточить... РИА Новости, 19.09.2023

2023-09-19T12:18

2023-09-19T12:18

2023-09-19T12:34

россия

яна лантратова

михаил мишустин

госдума рф

центральный банк рф (цб рф)

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МОСКВА, 19 сен – РИА Новости. Первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова ("Справедливая Россия - За правду") предложила премьер-министру Михаилу Мишустину ужесточить наказание за мошенничество, совершенное под предлогом благотворительной или волонтерской деятельности. "Прошу Вас, уважаемый Михаил Владимирович, рассмотреть возможность и целесообразность внесения дополнений в статью 159 Уголовного кодекса Российской Федерации с целью ужесточения наказания за мошенничество, совершенное под предлогом благотворительной или волонтерской деятельности, и предоставить позицию правительства России по данному вопросу", - говорится в тексте письма, опубликованного в телеграм-канале депутата. По мнению Лантратовой, если деяние совершено в крупном размере, то следует предусмотреть лишение свободы на срок до 10 лет со штрафом до 3 млн рублей или в размере заработной платы за период до четырех лет, а если речь идет об особо крупном размере, то срок лишения свободы должен составить 15 лет со штрафом в размере до 5 млн рублей или в размере заработной платы за период до пяти лет. "Согласно данным ЦБ РФ, за 2022 год в результате мошеннических действий россияне лишились 14 млрд рублей. Это сумма стала рекордной за всю историю нашей страны", - сообщает депутат. По ее словам, зачастую мошенники используют в своей деятельности образы благотворительных организаций, военных корреспондентов или участников специальной военной операции, которые вызывают доверие у значительной части россиян.

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россия, яна лантратова, михаил мишустин, госдума рф, центральный банк рф (цб рф)