Рейтинг@Mail.ru
Гастрофестиваль "Аксаковская уха" пройдет в Подмосковье 30 сентября - РИА Новости, 19.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья
Новости Подмосковья
 
13:12 19.09.2023
https://ria.ru/20230919/gastrofestival-1897221013.html
Гастрофестиваль "Аксаковская уха" пройдет в Подмосковье 30 сентября
Гастрофестиваль "Аксаковская уха" пройдет в Подмосковье 30 сентября - РИА Новости, 19.09.2023
Гастрофестиваль "Аксаковская уха" пройдет в Подмосковье 30 сентября
Гастрономический фестиваль "Аксаковская уха" пройдет на территории музея-заповедника "Усадьба "Мураново" 30 сентября и познакомит гостей с секретами... РИА Новости, 19.09.2023
2023-09-19T13:12
2023-09-19T13:12
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
пушкино
сергей аксаков
еда
культура
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156160/36/1561603660_0:159:3077:1889_1920x0_80_0_0_3d09de024c8efb709374f07a7b66feb9.jpg
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Гастрономический фестиваль "Аксаковская уха" пройдет на территории музея-заповедника "Усадьба "Мураново" 30 сентября и познакомит гостей с секретами приготовления национальных рыбных супов разных стран, сообщили в министерстве культуры и туризма Московской области. "День культурных и гастрономических впечатлений ждет гостей музея-заповедника "Усадьба "Мураново" 30 сентября, где состоится VI гастрономический фестиваль "Аксаковская уха", приуроченный ко Дню рождения известного писателя, заядлого любителя рыбной ловли, автора книги "Записки об уженье рыбы" Сергея Аксакова", - отметили в ведомстве. По данным минкультуры, на протяжении всего фестиваля гости смогут посетить гастрономическую ярмарку с дегустацией рыбных супов: попробовать уху по-царски, финскую уху лохикейтто, буайябез "А-ля Волга", а также знаменитую аксаковскую уху с секретными ингредиентами. Помимо ярмарки, в рамках фестиваля также пройдет концерт, на котором выступят ансамбль народной песни "Первоцвет", фольклорный ансамбль Музыкального Колледжа имени С. С. Прокофьева из города Пушкино и скрипач-виртуоз Даниил Юзбашев. Весь день в усадебном парке будет открыта литературная поляна с интерактивными мастер-классами, творческими встречами и ремесленной ярмаркой, добавили в ведомстве.
https://ria.ru/20230918/podmoskove-1896960911.html
московская область (подмосковье)
пушкино
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156160/36/1561603660_173:0:2902:2047_1920x0_80_0_0_cf3aa292fe39041752c7c339f2f4635e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
московская область (подмосковье), пушкино, сергей аксаков, еда, культура
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Пушкино, Сергей Аксаков, Еда, Культура

Гастрофестиваль "Аксаковская уха" пройдет в Подмосковье 30 сентября

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкГлавный усадебный дом в музее - усадьбе "Мураново" имени Ф.И. Тютчева в Пушкинском районе Московской области
Главный усадебный дом в музее - усадьбе Мураново имени Ф.И. Тютчева в Пушкинском районе Московской области - РИА Новости, 1920, 19.09.2023
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в медиабанк
Главный усадебный дом в музее - усадьбе "Мураново" имени Ф.И. Тютчева в Пушкинском районе Московской области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Гастрономический фестиваль "Аксаковская уха" пройдет на территории музея-заповедника "Усадьба "Мураново" 30 сентября и познакомит гостей с секретами приготовления национальных рыбных супов разных стран, сообщили в министерстве культуры и туризма Московской области.
"День культурных и гастрономических впечатлений ждет гостей музея-заповедника "Усадьба "Мураново" 30 сентября, где состоится VI гастрономический фестиваль "Аксаковская уха", приуроченный ко Дню рождения известного писателя, заядлого любителя рыбной ловли, автора книги "Записки об уженье рыбы" Сергея Аксакова", - отметили в ведомстве.
Свыше 17 тысяч человек посетили Живописный парк в Подмосковье - РИА Новости, 1920, 18.09.2023
Свыше 17 тысяч человек посетили "Живописный парк" в Подмосковье
18 сентября, 13:05
По данным минкультуры, на протяжении всего фестиваля гости смогут посетить гастрономическую ярмарку с дегустацией рыбных супов: попробовать уху по-царски, финскую уху лохикейтто, буайябез "А-ля Волга", а также знаменитую аксаковскую уху с секретными ингредиентами.
Помимо ярмарки, в рамках фестиваля также пройдет концерт, на котором выступят ансамбль народной песни "Первоцвет", фольклорный ансамбль Музыкального Колледжа имени С. С. Прокофьева из города Пушкино и скрипач-виртуоз Даниил Юзбашев. Весь день в усадебном парке будет открыта литературная поляна с интерактивными мастер-классами, творческими встречами и ремесленной ярмаркой, добавили в ведомстве.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)ПушкиноСергей АксаковЕдаКультура
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала