https://ria.ru/20230919/gastrofestival-1897221013.html

Гастрофестиваль "Аксаковская уха" пройдет в Подмосковье 30 сентября

Гастрофестиваль "Аксаковская уха" пройдет в Подмосковье 30 сентября - РИА Новости, 19.09.2023

Гастрофестиваль "Аксаковская уха" пройдет в Подмосковье 30 сентября

Гастрономический фестиваль "Аксаковская уха" пройдет на территории музея-заповедника "Усадьба "Мураново" 30 сентября и познакомит гостей с секретами... РИА Новости, 19.09.2023

2023-09-19T13:12

2023-09-19T13:12

2023-09-19T13:12

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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Гастрономический фестиваль "Аксаковская уха" пройдет на территории музея-заповедника "Усадьба "Мураново" 30 сентября и познакомит гостей с секретами приготовления национальных рыбных супов разных стран, сообщили в министерстве культуры и туризма Московской области. "День культурных и гастрономических впечатлений ждет гостей музея-заповедника "Усадьба "Мураново" 30 сентября, где состоится VI гастрономический фестиваль "Аксаковская уха", приуроченный ко Дню рождения известного писателя, заядлого любителя рыбной ловли, автора книги "Записки об уженье рыбы" Сергея Аксакова", - отметили в ведомстве. По данным минкультуры, на протяжении всего фестиваля гости смогут посетить гастрономическую ярмарку с дегустацией рыбных супов: попробовать уху по-царски, финскую уху лохикейтто, буайябез "А-ля Волга", а также знаменитую аксаковскую уху с секретными ингредиентами. Помимо ярмарки, в рамках фестиваля также пройдет концерт, на котором выступят ансамбль народной песни "Первоцвет", фольклорный ансамбль Музыкального Колледжа имени С. С. Прокофьева из города Пушкино и скрипач-виртуоз Даниил Юзбашев. Весь день в усадебном парке будет открыта литературная поляна с интерактивными мастер-классами, творческими встречами и ремесленной ярмаркой, добавили в ведомстве.

https://ria.ru/20230918/podmoskove-1896960911.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

московская область (подмосковье), пушкино, сергей аксаков, еда, культура