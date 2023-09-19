Гастрофестиваль "Аксаковская уха" пройдет в Подмосковье 30 сентября
© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкГлавный усадебный дом в музее - усадьбе "Мураново" имени Ф.И. Тютчева в Пушкинском районе Московской области
Главный усадебный дом в музее - усадьбе "Мураново" имени Ф.И. Тютчева в Пушкинском районе Московской области
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Гастрономический фестиваль "Аксаковская уха" пройдет на территории музея-заповедника "Усадьба "Мураново" 30 сентября и познакомит гостей с секретами приготовления национальных рыбных супов разных стран, сообщили в министерстве культуры и туризма Московской области.
"День культурных и гастрономических впечатлений ждет гостей музея-заповедника "Усадьба "Мураново" 30 сентября, где состоится VI гастрономический фестиваль "Аксаковская уха", приуроченный ко Дню рождения известного писателя, заядлого любителя рыбной ловли, автора книги "Записки об уженье рыбы" Сергея Аксакова", - отметили в ведомстве.
По данным минкультуры, на протяжении всего фестиваля гости смогут посетить гастрономическую ярмарку с дегустацией рыбных супов: попробовать уху по-царски, финскую уху лохикейтто, буайябез "А-ля Волга", а также знаменитую аксаковскую уху с секретными ингредиентами.
Помимо ярмарки, в рамках фестиваля также пройдет концерт, на котором выступят ансамбль народной песни "Первоцвет", фольклорный ансамбль Музыкального Колледжа имени С. С. Прокофьева из города Пушкино и скрипач-виртуоз Даниил Юзбашев. Весь день в усадебном парке будет открыта литературная поляна с интерактивными мастер-классами, творческими встречами и ремесленной ярмаркой, добавили в ведомстве.