https://ria.ru/20230919/frantsiya-1897122527.html

Во Франции рассказали, что ждет приезжающих в страну россиян

Во Франции рассказали, что ждет приезжающих в страну россиян - РИА Новости, 19.09.2023

Во Франции рассказали, что ждет приезжающих в страну россиян

Франция не намерена вводить запрет на въезд машин с российскими номерами, пишут "Известия" со ссылкой на французское посольство. РИА Новости, 19.09.2023

2023-09-19T08:41

2023-09-19T08:41

2023-09-19T12:00

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франция

еврокомиссия

евросоюз

санкции в отношении россии

европейский совет

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МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Франция не намерена вводить запрет на въезд машин с российскими номерами, пишут "Известия" со ссылкой на французское посольство. "Некоторые страны, такие как Финляндия и Польша, изменили свои правила. Но мы не планируем их менять", — заявили в дипмиссии.Восьмого сентября Еврокомиссия опубликовала пояснение, в котором говорится, что санкции ЕС распространяются на зарегистрированные в России автомобили. Это означает, что россияне не могут въезжать на территорию ЕС на личных машинах даже в туристических целях и на короткий срок. Кроме того, из пояснения следует, что запрет распространяется и на другие товары, в том числе вещи для личного пользования — телефоны, ноутбуки, одежду или средства гигиены.В результате Латвия, Эстония, Литва, Финляндия и Польша запретили въезд на свою территорию легковых машин с российскими номерами.В постоянном представительстве России при Евросоюзе не исключили, что таможенные службы европейских стран начнут изымать на границе и личные вещи россиян. Там отметили, что разъяснения Еврокомиссии фактически нацелены на то, чтобы сделать въезд россиян в ЕС невозможным.Кроме того, в постоянном представительстве России при ЕС пояснили, что скорректированные инструкции Еврокомиссии не улучшают ситуацию для россиян, а направлены на устранение противоречий, которые могли привести бы к серьезным внутренним разногласиям в Евросоюзе.

https://ria.ru/20230911/zapad-1895377469.html

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в мире, россия, франция, еврокомиссия, евросоюз, санкции в отношении россии, европейский совет