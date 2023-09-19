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Во Франции рассказали, что ждет приезжающих в страну россиян - РИА Новости, 19.09.2023
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08:41 19.09.2023 (обновлено: 12:00 19.09.2023)
https://ria.ru/20230919/frantsiya-1897122527.html
Во Франции рассказали, что ждет приезжающих в страну россиян
Во Франции рассказали, что ждет приезжающих в страну россиян - РИА Новости, 19.09.2023
Во Франции рассказали, что ждет приезжающих в страну россиян
Франция не намерена вводить запрет на въезд машин с российскими номерами, пишут "Известия" со ссылкой на французское посольство. РИА Новости, 19.09.2023
2023-09-19T08:41
2023-09-19T12:00
в мире
россия
франция
еврокомиссия
евросоюз
санкции в отношении россии
европейский совет
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МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Франция не намерена вводить запрет на въезд машин с российскими номерами, пишут "Известия" со ссылкой на французское посольство. &quot;Некоторые страны, такие как Финляндия и Польша, изменили свои правила. Но мы не планируем их менять&quot;, — заявили в дипмиссии.Восьмого сентября Еврокомиссия опубликовала пояснение, в котором говорится, что санкции ЕС распространяются на зарегистрированные в России автомобили. Это означает, что россияне не могут въезжать на территорию ЕС на личных машинах даже в туристических целях и на короткий срок. Кроме того, из пояснения следует, что запрет распространяется и на другие товары, в том числе вещи для личного пользования — телефоны, ноутбуки, одежду или средства гигиены.В результате Латвия, Эстония, Литва, Финляндия и Польша запретили въезд на свою территорию легковых машин с российскими номерами.В постоянном представительстве России при Евросоюзе не исключили, что таможенные службы европейских стран начнут изымать на границе и личные вещи россиян. Там отметили, что разъяснения Еврокомиссии фактически нацелены на то, чтобы сделать въезд россиян в ЕС невозможным.Кроме того, в постоянном представительстве России при ЕС пояснили, что скорректированные инструкции Еврокомиссии не улучшают ситуацию для россиян, а направлены на устранение противоречий, которые могли привести бы к серьезным внутренним разногласиям в Евросоюзе.
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в мире, россия, франция, еврокомиссия, евросоюз, санкции в отношении россии, европейский совет
В мире, Россия, Франция, Еврокомиссия, Евросоюз, Санкции в отношении России, Европейский совет
Во Франции рассказали, что ждет приезжающих в страну россиян

Франция не стала запрещать въезд автомобилей с российскими номерами

© AFP 2023 / RAYMOND ROIGФранцузские полицейские на пограничном пункте
Французские полицейские на пограничном пункте - РИА Новости, 1920, 19.09.2023
© AFP 2023 / RAYMOND ROIG
Французские полицейские на пограничном пункте. Архивное фото
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МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Франция не намерена вводить запрет на въезд машин с российскими номерами, пишут "Известия" со ссылкой на французское посольство.
«

"Некоторые страны, такие как Финляндия и Польша, изменили свои правила. Но мы не планируем их менять", — заявили в дипмиссии.

Восьмого сентября Еврокомиссия опубликовала пояснение, в котором говорится, что санкции ЕС распространяются на зарегистрированные в России автомобили. Это означает, что россияне не могут въезжать на территорию ЕС на личных машинах даже в туристических целях и на короткий срок. Кроме того, из пояснения следует, что запрет распространяется и на другие товары, в том числе вещи для личного пользования — телефоны, ноутбуки, одежду или средства гигиены.
В результате Латвия, Эстония, Литва, Финляндия и Польша запретили въезд на свою территорию легковых машин с российскими номерами.
В постоянном представительстве России при Евросоюзе не исключили, что таможенные службы европейских стран начнут изымать на границе и личные вещи россиян. Там отметили, что разъяснения Еврокомиссии фактически нацелены на то, чтобы сделать въезд россиян в ЕС невозможным.

Кроме того, в постоянном представительстве России при ЕС пояснили, что скорректированные инструкции Еврокомиссии не улучшают ситуацию для россиян, а направлены на устранение противоречий, которые могли привести бы к серьезным внутренним разногласиям в Евросоюзе.
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