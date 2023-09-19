Во Франции рассказали, что ждет приезжающих в страну россиян
Франция не стала запрещать въезд автомобилей с российскими номерами
Французские полицейские на пограничном пункте. Архивное фото
МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Франция не намерена вводить запрет на въезд машин с российскими номерами, пишут "Известия" со ссылкой на французское посольство.
«
"Некоторые страны, такие как Финляндия и Польша, изменили свои правила. Но мы не планируем их менять", — заявили в дипмиссии.
Восьмого сентября Еврокомиссия опубликовала пояснение, в котором говорится, что санкции ЕС распространяются на зарегистрированные в России автомобили. Это означает, что россияне не могут въезжать на территорию ЕС на личных машинах даже в туристических целях и на короткий срок. Кроме того, из пояснения следует, что запрет распространяется и на другие товары, в том числе вещи для личного пользования — телефоны, ноутбуки, одежду или средства гигиены.
В постоянном представительстве России при Евросоюзе не исключили, что таможенные службы европейских стран начнут изымать на границе и личные вещи россиян. Там отметили, что разъяснения Еврокомиссии фактически нацелены на то, чтобы сделать въезд россиян в ЕС невозможным.
Кроме того, в постоянном представительстве России при ЕС пояснили, что скорректированные инструкции Еврокомиссии не улучшают ситуацию для россиян, а направлены на устранение противоречий, которые могли привести бы к серьезным внутренним разногласиям в Евросоюзе.
Кроме того, в постоянном представительстве России при ЕС пояснили, что скорректированные инструкции Еврокомиссии не улучшают ситуацию для россиян, а направлены на устранение противоречий, которые могли привести бы к серьезным внутренним разногласиям в Евросоюзе.