https://ria.ru/20230919/forum-1897341084.html

Молодежный образовательный форум открылся в Ростовской области

Молодежный образовательный форум открылся в Ростовской области - РИА Новости, 19.09.2023

Молодежный образовательный форум открылся в Ростовской области

Молодежный образовательный форум "Ростов" открылся в лагере "Спутник" Ростовской области, сообщает правительство региона. РИА Новости, 19.09.2023

2023-09-19T18:17

2023-09-19T18:17

2023-09-19T21:11

общество

ростовская область

азовское море

неклиновский район

ростовская область

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 сен - РИА Новости. Молодежный образовательный форум "Ростов" открылся в лагере "Спутник" Ростовской области, сообщает правительство региона. "В лагере "Спутник" на берегу Азовского моря начал работу 14-й молодежный образовательный форум "Ростов". Его участниками стали 500 человек, в том числе представители новых территорий", - говорится в сообщении. Форум продлится до 22 сентября. Он посвящен талантливой молодежи, развитию ее потенциала и личных навыков. "Форум "Ростов" - это уникальная площадка для обмена опытом и разработки инициатив по повышению качества жизни молодежи. Ежегодно здесь собираются лучшие представители молодого поколения, готовые вместе работать над полезными проектами", - приводятся в сообщении слова председателя комитета по молодежной политике Ростовской области Александра Никиточкина. Он напомнил, что в 2022 году по итогам форума участники презентовали чек-лист "Бизнес-возможности", провели фестиваль, создали арт-объекты, видеоролики, а также улучшили инфраструктуру места проведения форума - хутора Рожок в Неклиновском районе. В текущем году форум объединил лидеров молодежного самоуправления, молодых специалистов агропромышленного комплекса, творческую молодежь, спортсменов и волонтеров. По выбранным трекам для них пройдут открытые диалоги с экспертами, деловые игры, воркшопы, тренинги и практические мастер-классы. У участников будет возможность представить свой собственный проект на грантовом конкурсе Росмолодежи и вернуться с форума с финансовой поддержкой до 1 миллиона рублей на реализацию своей идеи. Культурная программа "Ростова" также насыщена активностями: для участников подготовлены различные соревнования, творческие мастер-классы, конкурсы, акции и выступления музыкальных групп.

https://ria.ru/20230901/shkola-1893751947.html

https://ria.ru/20230913/chempionat-1896042961.html

ростовская область

азовское море

неклиновский район

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общество, ростовская область, азовское море, неклиновский район