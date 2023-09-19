Рейтинг@Mail.ru
Экспортный форум "Сделано в России" начнет свою работу через месяц - РИА Новости, 19.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:17 19.09.2023
https://ria.ru/20230919/forum-1897311616.html
Экспортный форум "Сделано в России" начнет свою работу через месяц
Экспортный форум "Сделано в России" начнет свою работу через месяц - РИА Новости, 19.09.2023
Экспортный форум "Сделано в России" начнет свою работу через месяц
Экспортный форум "Сделано в России", который пройдет 19-20 октября в московском "Манеже", объединит за обсуждением инициатив по поддержке экспорта, направлений... РИА Новости, 19.09.2023
2023-09-19T17:17
2023-09-19T17:17
экономика
россия
вероника никишина
российский экспортный центр (рэц)
форум "сделано в россии"
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0e/1877980821_0:53:2941:1707_1920x0_80_0_0_7e95bfdd8f502e78ff774a8a9aafcdad.jpg
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Экспортный форум "Сделано в России", который пройдет 19-20 октября в московском "Манеже", объединит за обсуждением инициатив по поддержке экспорта, направлений развития внешнеторговой деятельности и уникальных кейсов представителей малого, среднего и крупного бизнеса, властей всех уровней, а также иностранные делегации, экспертные сообщества, деловые объединения и институты развития, сообщает Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ).Регистрация продлится до 10 октября включительно, подать заявку можно на официальном сайте форума "Сделано в России".На форуме самым широким и компетентным составом вырабатываются практические решения, которые позволяют поддержать отечественных экспортеров, способствуют повышению их конкурентоспособности на международном рынке."Особое внимание в этом году мы уделим нашим регионам. У каждого из них своя специфика, и нам важно показать уникальность территорий и производимой продукции. Мы организуем нашу работу так, чтобы максимально рассказать об экспортном потенциале субъектов страны, познакомить компании с будущими партнерами, сообщить, чем мы можем помочь в развитии бизнеса", - отметила генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина.В рамках программы по страновому продвижению отечественной продукции "Сделано в России" будет организована экспозиция, которая познакомит посетителей с участниками Made in Russia, продемонстрирует их конкурентоспособность и возможности для сотрудничества. Выставка будет поделена на кластеры: "Промышленность", "Экология", "Умный город", "IT", "Медицина", "Строительство", "Техника АПК", "Образование", "Товары потребления". Регионы в качестве экспонатов представят сервисы для создания виртуальных миров и цифровых двойников, решения в области промышленной безопасности, новейшее российское медицинское оборудование, оборудование для легкой промышленности и, конечно, продукты пищевой промышленности, ставшие визитными карточками своих регионов.Программу "Сделано в России" реализуют РЭЦ и Фонд "Росконгресс", куда входит система добровольной сертификации "Сделано в России" и поддержка национального бренда Made in Russia.На форуме "Сделано в России" также состоится награждение победителей Всероссийского конкурса "Экспортер года". На церемонии отметят компании, которые смогли нарастить объемы экспорта, вышли на новые рынки и модернизировали производства.
https://ria.ru/20230919/missiya-1897208879.html
https://ria.ru/20230919/biznes-missiya-1897137798.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0e/1877980821_63:0:2794:2048_1920x0_80_0_0_a99e967c8d8bdc9add9b79e29b0b3543.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, вероника никишина, российский экспортный центр (рэц), форум "сделано в россии"
Экономика, Россия, Вероника Никишина, Российский экспортный центр (РЭЦ), Форум "Сделано в России"

Экспортный форум "Сделано в России" начнет свою работу через месяц

© РИА Новости / Фотохост-агентство | Перейти в медиабанкСтенд АО "Российский экспортный центр" (РЭЦ) на выставке
Стенд АО Российский экспортный центр (РЭЦ) на выставке - РИА Новости, 1920, 19.09.2023
© РИА Новости / Фотохост-агентство
Перейти в медиабанк
Стенд АО "Российский экспортный центр" (РЭЦ) на выставке
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Экспортный форум "Сделано в России", который пройдет 19-20 октября в московском "Манеже", объединит за обсуждением инициатив по поддержке экспорта, направлений развития внешнеторговой деятельности и уникальных кейсов представителей малого, среднего и крупного бизнеса, властей всех уровней, а также иностранные делегации, экспертные сообщества, деловые объединения и институты развития, сообщает Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ).
Регистрация продлится до 10 октября включительно, подать заявку можно на официальном сайте форума "Сделано в России".
РЭЦ организовал деловую миссию в Китай для производителей промышленного оборудования - РИА Новости, 1920, 19.09.2023
РЭЦ организовал деловую миссию в Китай для промышленников на CIIF — 2023
Вчера, 12:53
На форуме самым широким и компетентным составом вырабатываются практические решения, которые позволяют поддержать отечественных экспортеров, способствуют повышению их конкурентоспособности на международном рынке.
"Особое внимание в этом году мы уделим нашим регионам. У каждого из них своя специфика, и нам важно показать уникальность территорий и производимой продукции. Мы организуем нашу работу так, чтобы максимально рассказать об экспортном потенциале субъектов страны, познакомить компании с будущими партнерами, сообщить, чем мы можем помочь в развитии бизнеса", - отметила генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина.
В рамках программы по страновому продвижению отечественной продукции "Сделано в России" будет организована экспозиция, которая познакомит посетителей с участниками Made in Russia, продемонстрирует их конкурентоспособность и возможности для сотрудничества. Выставка будет поделена на кластеры: "Промышленность", "Экология", "Умный город", "IT", "Медицина", "Строительство", "Техника АПК", "Образование", "Товары потребления". Регионы в качестве экспонатов представят сервисы для создания виртуальных миров и цифровых двойников, решения в области промышленной безопасности, новейшее российское медицинское оборудование, оборудование для легкой промышленности и, конечно, продукты пищевой промышленности, ставшие визитными карточками своих регионов.
Офис АО Российский экспортный центр (РЭЦ) в Москве - РИА Новости, 1920, 19.09.2023
Бизнес-миссия российских экспортеров стартовала в Тегеране
Вчера, 10:34
Программу "Сделано в России" реализуют РЭЦ и Фонд "Росконгресс", куда входит система добровольной сертификации "Сделано в России" и поддержка национального бренда Made in Russia.
На форуме "Сделано в России" также состоится награждение победителей Всероссийского конкурса "Экспортер года". На церемонии отметят компании, которые смогли нарастить объемы экспорта, вышли на новые рынки и модернизировали производства.
 
ЭкономикаРоссияВероника НикишинаРоссийский экспортный центр (РЭЦ)Форум "Сделано в России"
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала