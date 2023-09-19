https://ria.ru/20230919/forum-1897311616.html
Экспортный форум "Сделано в России" начнет свою работу через месяц
Экспортный форум "Сделано в России" начнет свою работу через месяц - РИА Новости, 19.09.2023
Экспортный форум "Сделано в России" начнет свою работу через месяц
Экспортный форум "Сделано в России", который пройдет 19-20 октября в московском "Манеже", объединит за обсуждением инициатив по поддержке экспорта, направлений... РИА Новости, 19.09.2023
2023-09-19T17:17
2023-09-19T17:17
2023-09-19T17:17
экономика
россия
вероника никишина
российский экспортный центр (рэц)
форум "сделано в россии"
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0e/1877980821_0:53:2941:1707_1920x0_80_0_0_7e95bfdd8f502e78ff774a8a9aafcdad.jpg
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Экспортный форум "Сделано в России", который пройдет 19-20 октября в московском "Манеже", объединит за обсуждением инициатив по поддержке экспорта, направлений развития внешнеторговой деятельности и уникальных кейсов представителей малого, среднего и крупного бизнеса, властей всех уровней, а также иностранные делегации, экспертные сообщества, деловые объединения и институты развития, сообщает Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ).Регистрация продлится до 10 октября включительно, подать заявку можно на официальном сайте форума "Сделано в России".На форуме самым широким и компетентным составом вырабатываются практические решения, которые позволяют поддержать отечественных экспортеров, способствуют повышению их конкурентоспособности на международном рынке."Особое внимание в этом году мы уделим нашим регионам. У каждого из них своя специфика, и нам важно показать уникальность территорий и производимой продукции. Мы организуем нашу работу так, чтобы максимально рассказать об экспортном потенциале субъектов страны, познакомить компании с будущими партнерами, сообщить, чем мы можем помочь в развитии бизнеса", - отметила генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина.В рамках программы по страновому продвижению отечественной продукции "Сделано в России" будет организована экспозиция, которая познакомит посетителей с участниками Made in Russia, продемонстрирует их конкурентоспособность и возможности для сотрудничества. Выставка будет поделена на кластеры: "Промышленность", "Экология", "Умный город", "IT", "Медицина", "Строительство", "Техника АПК", "Образование", "Товары потребления". Регионы в качестве экспонатов представят сервисы для создания виртуальных миров и цифровых двойников, решения в области промышленной безопасности, новейшее российское медицинское оборудование, оборудование для легкой промышленности и, конечно, продукты пищевой промышленности, ставшие визитными карточками своих регионов.Программу "Сделано в России" реализуют РЭЦ и Фонд "Росконгресс", куда входит система добровольной сертификации "Сделано в России" и поддержка национального бренда Made in Russia.На форуме "Сделано в России" также состоится награждение победителей Всероссийского конкурса "Экспортер года". На церемонии отметят компании, которые смогли нарастить объемы экспорта, вышли на новые рынки и модернизировали производства.
https://ria.ru/20230919/missiya-1897208879.html
https://ria.ru/20230919/biznes-missiya-1897137798.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0e/1877980821_63:0:2794:2048_1920x0_80_0_0_a99e967c8d8bdc9add9b79e29b0b3543.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, вероника никишина, российский экспортный центр (рэц), форум "сделано в россии"
Экономика, Россия, Вероника Никишина, Российский экспортный центр (РЭЦ), Форум "Сделано в России"
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Экспортный форум "Сделано в России", который пройдет 19-20 октября в московском "Манеже", объединит за обсуждением инициатив по поддержке экспорта, направлений развития внешнеторговой деятельности и уникальных кейсов представителей малого, среднего и крупного бизнеса, властей всех уровней, а также иностранные делегации, экспертные сообщества, деловые объединения и институты развития, сообщает Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ).
Регистрация продлится до 10 октября включительно, подать заявку можно на официальном сайте форума "Сделано в России".
РЭЦ организовал деловую миссию в Китай для промышленников на CIIF — 2023
На форуме самым широким и компетентным составом вырабатываются практические решения, которые позволяют поддержать отечественных экспортеров, способствуют повышению их конкурентоспособности на международном рынке.
"Особое внимание в этом году мы уделим нашим регионам. У каждого из них своя специфика, и нам важно показать уникальность территорий и производимой продукции. Мы организуем нашу работу так, чтобы максимально рассказать об экспортном потенциале субъектов страны, познакомить компании с будущими партнерами, сообщить, чем мы можем помочь в развитии бизнеса", - отметила генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина
.
В рамках программы по страновому продвижению отечественной продукции "Сделано в России" будет организована экспозиция, которая познакомит посетителей с участниками Made in Russia, продемонстрирует их конкурентоспособность и возможности для сотрудничества. Выставка будет поделена на кластеры: "Промышленность", "Экология", "Умный город", "IT", "Медицина", "Строительство", "Техника АПК", "Образование", "Товары потребления". Регионы в качестве экспонатов представят сервисы для создания виртуальных миров и цифровых двойников, решения в области промышленной безопасности, новейшее российское медицинское оборудование, оборудование для легкой промышленности и, конечно, продукты пищевой промышленности, ставшие визитными карточками своих регионов.
Бизнес-миссия российских экспортеров стартовала в Тегеране
Программу "Сделано в России" реализуют РЭЦ и Фонд "Росконгресс"
, куда входит система добровольной сертификации "Сделано в России" и поддержка национального бренда Made in Russia.
На форуме "Сделано в России" также состоится награждение победителей Всероссийского конкурса "Экспортер года". На церемонии отметят компании, которые смогли нарастить объемы экспорта, вышли на новые рынки и модернизировали производства.