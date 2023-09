https://ria.ru/20230919/forum-1897311616.html

Экспортный форум "Сделано в России" начнет свою работу через месяц

2023-09-19T17:17

экономика

россия

вероника никишина

российский экспортный центр (рэц)

форум "сделано в россии"

МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Экспортный форум "Сделано в России", который пройдет 19-20 октября в московском "Манеже", объединит за обсуждением инициатив по поддержке экспорта, направлений развития внешнеторговой деятельности и уникальных кейсов представителей малого, среднего и крупного бизнеса, властей всех уровней, а также иностранные делегации, экспертные сообщества, деловые объединения и институты развития, сообщает Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ).Регистрация продлится до 10 октября включительно, подать заявку можно на официальном сайте форума "Сделано в России".На форуме самым широким и компетентным составом вырабатываются практические решения, которые позволяют поддержать отечественных экспортеров, способствуют повышению их конкурентоспособности на международном рынке."Особое внимание в этом году мы уделим нашим регионам. У каждого из них своя специфика, и нам важно показать уникальность территорий и производимой продукции. Мы организуем нашу работу так, чтобы максимально рассказать об экспортном потенциале субъектов страны, познакомить компании с будущими партнерами, сообщить, чем мы можем помочь в развитии бизнеса", - отметила генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина.В рамках программы по страновому продвижению отечественной продукции "Сделано в России" будет организована экспозиция, которая познакомит посетителей с участниками Made in Russia, продемонстрирует их конкурентоспособность и возможности для сотрудничества. Выставка будет поделена на кластеры: "Промышленность", "Экология", "Умный город", "IT", "Медицина", "Строительство", "Техника АПК", "Образование", "Товары потребления". Регионы в качестве экспонатов представят сервисы для создания виртуальных миров и цифровых двойников, решения в области промышленной безопасности, новейшее российское медицинское оборудование, оборудование для легкой промышленности и, конечно, продукты пищевой промышленности, ставшие визитными карточками своих регионов.Программу "Сделано в России" реализуют РЭЦ и Фонд "Росконгресс", куда входит система добровольной сертификации "Сделано в России" и поддержка национального бренда Made in Russia.На форуме "Сделано в России" также состоится награждение победителей Всероссийского конкурса "Экспортер года". На церемонии отметят компании, которые смогли нарастить объемы экспорта, вышли на новые рынки и модернизировали производства.

