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Пентагон поддержал обучение украинских летчиков на F-16 на территории США - РИА Новости, 19.09.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:38 19.09.2023
https://ria.ru/20230919/f-16-1897156446.html
Пентагон поддержал обучение украинских летчиков на F-16 на территории США
Пентагон поддержал обучение украинских летчиков на F-16 на территории США - РИА Новости, 19.09.2023
Пентагон поддержал обучение украинских летчиков на F-16 на территории США
США поддерживают обучение украинских летчиков пилотированию истребителей F-16 тренировками на своей территории, заявил шеф Пентагона Ллойд Остин. РИА Новости, 19.09.2023
2023-09-19T11:38
2023-09-19T11:38
специальная военная операция на украине
в мире
сша
ллойд остин
f-16
украина
нато
вооруженные силы украины
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ВАШИНГТОН, 19 сен - РИА Новости. США поддерживают обучение украинских летчиков пилотированию истребителей F-16 тренировками на своей территории, заявил шеф Пентагона Ллойд Остин. "США дополняют тренировочную коалицию по F-16 тренировками на своей территории", - сказал Остин, открывая очередное заседание контактной группы по Украине в Германии. США могут завершить обучение первых украинских пилотов на истребителях F-16 до конца года, хотя потребуется больше времени, прежде чем они начнут выполнять боевые задания, заявил ранее руководитель военно-воздушных сил Нацгвардии США генерал-лейтенант Майкл Ло. После этого украинские пилоты вернутся в Европу, чтобы пройти дополнительную подготовку по техобслуживанию самолетов в рамках НАТО, сказал он. Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что США и их натовские сателлиты создают риски прямого вооруженного столкновения с РФ, это чревато катастрофическими последствиями. По его словам, факт появления у Киева истребителей F-16, способных нести ядерное оружие, будет рассматриваться Россией как угроза со стороны Запада в ядерной сфере. Россия ранее направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Он подчеркивал, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
https://ria.ru/20230913/istrebiteli-1896217368.html
https://ria.ru/20230320/piloty-1859016107.html
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в мире, сша, ллойд остин, f-16, украина, нато, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Ллойд Остин, F-16, Украина, НАТО, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
Пентагон поддержал обучение украинских летчиков на F-16 на территории США

Остин: США поддерживают обучение украинских летчиков на F-16 на своей территории

© Фото : U.S. Air Force / Master Sgt. Tristan McIntireАмериканский истребитель F-16 Fighting Falcon
Американский истребитель F-16 Fighting Falcon - РИА Новости, 1920, 19.09.2023
© Фото : U.S. Air Force / Master Sgt. Tristan McIntire
Американский истребитель F-16 Fighting Falcon. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 19 сен - РИА Новости. США поддерживают обучение украинских летчиков пилотированию истребителей F-16 тренировками на своей территории, заявил шеф Пентагона Ллойд Остин.
"США дополняют тренировочную коалицию по F-16 тренировками на своей территории", - сказал Остин, открывая очередное заседание контактной группы по Украине в Германии.
Су-35 ВКС России - РИА Новости, 1920, 13.09.2023
Украина запросила у Запада истребители, способные конкурировать с Су-35
13 сентября, 22:04
США могут завершить обучение первых украинских пилотов на истребителях F-16 до конца года, хотя потребуется больше времени, прежде чем они начнут выполнять боевые задания, заявил ранее руководитель военно-воздушных сил Нацгвардии США генерал-лейтенант Майкл Ло. После этого украинские пилоты вернутся в Европу, чтобы пройти дополнительную подготовку по техобслуживанию самолетов в рамках НАТО, сказал он.
Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что США и их натовские сателлиты создают риски прямого вооруженного столкновения с РФ, это чревато катастрофическими последствиями. По его словам, факт появления у Киева истребителей F-16, способных нести ядерное оружие, будет рассматриваться Россией как угроза со стороны Запада в ядерной сфере.
Россия ранее направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Он подчеркивал, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
Американский истребитель F-16 Fighting Falcon - РИА Новости, 1920, 20.03.2023
Украинский генерал заявил, что Киев потерял лучших пилотов в ожидании F-16
20 марта, 04:33
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАЛлойд ОстинF-16УкраинаНАТОВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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