https://ria.ru/20230919/f-16-1897156446.html

Пентагон поддержал обучение украинских летчиков на F-16 на территории США

Пентагон поддержал обучение украинских летчиков на F-16 на территории США - РИА Новости, 19.09.2023

Пентагон поддержал обучение украинских летчиков на F-16 на территории США

США поддерживают обучение украинских летчиков пилотированию истребителей F-16 тренировками на своей территории, заявил шеф Пентагона Ллойд Остин. РИА Новости, 19.09.2023

2023-09-19T11:38

2023-09-19T11:38

2023-09-19T11:38

специальная военная операция на украине

в мире

сша

ллойд остин

f-16

украина

нато

вооруженные силы украины

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ВАШИНГТОН, 19 сен - РИА Новости. США поддерживают обучение украинских летчиков пилотированию истребителей F-16 тренировками на своей территории, заявил шеф Пентагона Ллойд Остин. "США дополняют тренировочную коалицию по F-16 тренировками на своей территории", - сказал Остин, открывая очередное заседание контактной группы по Украине в Германии. США могут завершить обучение первых украинских пилотов на истребителях F-16 до конца года, хотя потребуется больше времени, прежде чем они начнут выполнять боевые задания, заявил ранее руководитель военно-воздушных сил Нацгвардии США генерал-лейтенант Майкл Ло. После этого украинские пилоты вернутся в Европу, чтобы пройти дополнительную подготовку по техобслуживанию самолетов в рамках НАТО, сказал он. Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что США и их натовские сателлиты создают риски прямого вооруженного столкновения с РФ, это чревато катастрофическими последствиями. По его словам, факт появления у Киева истребителей F-16, способных нести ядерное оружие, будет рассматриваться Россией как угроза со стороны Запада в ядерной сфере. Россия ранее направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Он подчеркивал, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.

https://ria.ru/20230913/istrebiteli-1896217368.html

https://ria.ru/20230320/piloty-1859016107.html

сша

украина

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2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, сша, ллойд остин, f-16, украина, нато, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр