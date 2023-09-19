Рейтинг@Mail.ru
СНБ Армении пообещала усилить безопасность из-за протестов в Ереване - РИА Новости, 19.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:52 19.09.2023 (обновлено: 22:16 19.09.2023)
https://ria.ru/20230919/erevan-1897395485.html
СНБ Армении пообещала усилить безопасность из-за протестов в Ереване
СНБ Армении пообещала усилить безопасность из-за протестов в Ереване - РИА Новости, 19.09.2023
СНБ Армении пообещала усилить безопасность из-за протестов в Ереване
Служба национальной безопасности (СНБ) Армении на фоне протестов в Ереване сообщила, что примет меры для поддержания конституционного строя и нейтрализации... РИА Новости, 19.09.2023
2023-09-19T20:52
2023-09-19T22:16
в мире
ереван
армения
ситуация в нагорном карабахе
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/13/1897380586_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_856afd0c271094169c36376b43672d94.jpg
ЕРЕВАН, 19 сен - РИА Новости. Служба национальной безопасности (СНБ) Армении на фоне протестов в Ереване сообщила, что примет меры для поддержания конституционного строя и нейтрализации любых действий, дестабилизирующих внутреннюю безопасность, передает Armenpress.Служба национальной безопасности Армении сообщила, что в настоящее время в республике существует реальная опасность организации и проведения массовых беспорядков, а также призывала не поддаваться возможным провокациям."Служба национальной безопасности Армении примет предусмотренные законом эффективные меры для поддержания конституционного строя страны, защиты прав и законных интересов государства и граждан, нейтрализации любых действий, дестабилизирующих внутреннюю безопасность Республики Армения", - говорится в сообщении.Во вторник на фоне ситуации в Карабахе у здания правительства Армении собрались протестующе из-за обострения в Карабахе. Они пытались штурмовать здание правительства и прорвать полицейский кордон. Правоохранители применили светошумовые гранаты. Оцепление полиции у здания выдержало первую попытку штурма протестующими в Ереване.Штурм здания правительства Армении в Ереване. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
https://ria.ru/20230919/erevan-1897371554.html
ереван
армения
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/13/1897380586_114:0:2845:2048_1920x0_80_0_0_4b3e09bac44c90ee7fc533d301b922df.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, ереван, армения, ситуация в нагорном карабахе
В мире, Ереван, Армения, Ситуация в Нагорном Карабахе
СНБ Армении пообещала усилить безопасность из-за протестов в Ереване

СНБ Армении пообещала принять меры для усиления безопасности из-за протестов

© Sputnik / Асатур Есаянц | Перейти в медиабанкПолицейские и участники протестов в связи с обострением ситуации в Нагорном Карабахе на площади Республики в Ереване
Полицейские и участники протестов в связи с обострением ситуации в Нагорном Карабахе на площади Республики в Ереване - РИА Новости, 1920, 19.09.2023
© Sputnik / Асатур Есаянц
Перейти в медиабанк
Полицейские и участники протестов в связи с обострением ситуации в Нагорном Карабахе на площади Республики в Ереване
Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 19 сен - РИА Новости. Служба национальной безопасности (СНБ) Армении на фоне протестов в Ереване сообщила, что примет меры для поддержания конституционного строя и нейтрализации любых действий, дестабилизирующих внутреннюю безопасность, передает Armenpress.
Служба национальной безопасности Армении сообщила, что в настоящее время в республике существует реальная опасность организации и проведения массовых беспорядков, а также призывала не поддаваться возможным провокациям.
"Служба национальной безопасности Армении примет предусмотренные законом эффективные меры для поддержания конституционного строя страны, защиты прав и законных интересов государства и граждан, нейтрализации любых действий, дестабилизирующих внутреннюю безопасность Республики Армения", - говорится в сообщении.
Во вторник на фоне ситуации в Карабахе у здания правительства Армении собрались протестующе из-за обострения в Карабахе. Они пытались штурмовать здание правительства и прорвать полицейский кордон. Правоохранители применили светошумовые гранаты. Оцепление полиции у здания выдержало первую попытку штурма протестующими в Ереване.
Штурм здания правительства Армении в Ереване. Онлайн-репортаж >>
Акция в Ереване около посольства Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 19.09.2023
У российского посольства в Ереване начались стычки протестующих и полиции
Вчера, 19:12
 
В миреЕреванАрменияСитуация в Нагорном Карабахе
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала