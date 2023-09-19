https://ria.ru/20230919/erevan-1897395485.html
СНБ Армении пообещала усилить безопасность из-за протестов в Ереване
СНБ Армении пообещала усилить безопасность из-за протестов в Ереване - РИА Новости, 19.09.2023
СНБ Армении пообещала усилить безопасность из-за протестов в Ереване
Служба национальной безопасности (СНБ) Армении на фоне протестов в Ереване сообщила, что примет меры для поддержания конституционного строя и нейтрализации... РИА Новости, 19.09.2023
2023-09-19T20:52
2023-09-19T20:52
2023-09-19T22:16
в мире
ереван
армения
ситуация в нагорном карабахе
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ЕРЕВАН, 19 сен - РИА Новости. Служба национальной безопасности (СНБ) Армении на фоне протестов в Ереване сообщила, что примет меры для поддержания конституционного строя и нейтрализации любых действий, дестабилизирующих внутреннюю безопасность, передает Armenpress.Служба национальной безопасности Армении сообщила, что в настоящее время в республике существует реальная опасность организации и проведения массовых беспорядков, а также призывала не поддаваться возможным провокациям."Служба национальной безопасности Армении примет предусмотренные законом эффективные меры для поддержания конституционного строя страны, защиты прав и законных интересов государства и граждан, нейтрализации любых действий, дестабилизирующих внутреннюю безопасность Республики Армения", - говорится в сообщении.Во вторник на фоне ситуации в Карабахе у здания правительства Армении собрались протестующе из-за обострения в Карабахе. Они пытались штурмовать здание правительства и прорвать полицейский кордон. Правоохранители применили светошумовые гранаты. Оцепление полиции у здания выдержало первую попытку штурма протестующими в Ереване.Штурм здания правительства Армении в Ереване. Онлайн-репортаж >>
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в мире, ереван, армения, ситуация в нагорном карабахе
В мире, Ереван, Армения, Ситуация в Нагорном Карабахе
СНБ Армении пообещала усилить безопасность из-за протестов в Ереване
СНБ Армении пообещала принять меры для усиления безопасности из-за протестов
ЕРЕВАН, 19 сен - РИА Новости.
Служба национальной безопасности (СНБ) Армении на фоне протестов в Ереване сообщила, что примет меры для поддержания конституционного строя и нейтрализации любых действий, дестабилизирующих внутреннюю безопасность, передает Armenpress
.
Служба национальной безопасности Армении сообщила, что в настоящее время в республике существует реальная опасность организации и проведения массовых беспорядков, а также призывала не поддаваться возможным провокациям.
"Служба национальной безопасности Армении примет предусмотренные законом эффективные меры для поддержания конституционного строя страны, защиты прав и законных интересов государства и граждан, нейтрализации любых действий, дестабилизирующих внутреннюю безопасность Республики Армения", - говорится в сообщении.
Во вторник на фоне ситуации в Карабахе у здания правительства Армении собрались протестующе из-за обострения в Карабахе. Они пытались штурмовать здание правительства и прорвать полицейский кордон. Правоохранители применили светошумовые гранаты. Оцепление полиции у здания выдержало первую попытку штурма протестующими в Ереване.
У российского посольства в Ереване начались стычки протестующих и полиции