https://ria.ru/20230919/erevan-1897395485.html

СНБ Армении пообещала усилить безопасность из-за протестов в Ереване

СНБ Армении пообещала усилить безопасность из-за протестов в Ереване - РИА Новости, 19.09.2023

СНБ Армении пообещала усилить безопасность из-за протестов в Ереване

Служба национальной безопасности (СНБ) Армении на фоне протестов в Ереване сообщила, что примет меры для поддержания конституционного строя и нейтрализации... РИА Новости, 19.09.2023

2023-09-19T20:52

2023-09-19T20:52

2023-09-19T22:16

в мире

ереван

армения

ситуация в нагорном карабахе

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ЕРЕВАН, 19 сен - РИА Новости. Служба национальной безопасности (СНБ) Армении на фоне протестов в Ереване сообщила, что примет меры для поддержания конституционного строя и нейтрализации любых действий, дестабилизирующих внутреннюю безопасность, передает Armenpress.Служба национальной безопасности Армении сообщила, что в настоящее время в республике существует реальная опасность организации и проведения массовых беспорядков, а также призывала не поддаваться возможным провокациям."Служба национальной безопасности Армении примет предусмотренные законом эффективные меры для поддержания конституционного строя страны, защиты прав и законных интересов государства и граждан, нейтрализации любых действий, дестабилизирующих внутреннюю безопасность Республики Армения", - говорится в сообщении.Во вторник на фоне ситуации в Карабахе у здания правительства Армении собрались протестующе из-за обострения в Карабахе. Они пытались штурмовать здание правительства и прорвать полицейский кордон. Правоохранители применили светошумовые гранаты. Оцепление полиции у здания выдержало первую попытку штурма протестующими в Ереване.Штурм здания правительства Армении в Ереване. Онлайн-репортаж >>

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в мире, ереван, армения, ситуация в нагорном карабахе