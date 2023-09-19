https://ria.ru/20230919/eksport-1897257978.html

Смоленские власти помогут бизнесу нарастить экспорт

Смоленские власти помогут бизнесу нарастить экспорт - РИА Новости, 19.09.2023

Смоленские власти помогут бизнесу нарастить экспорт

Администрация Смоленской области совместно с ОАО "РЖД" помогает региональным предприятиям нарастить экспорт продукции, для чего в регионе создана... РИА Новости, 19.09.2023

2023-09-19T14:54

2023-09-19T14:54

2023-09-19T14:54

смоленская область

василий анохин

ржд

олег белозеров

узбекистан

китай

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СМОЛЕНСК, 19 сен – РИА Новости. Администрация Смоленской области совместно с ОАО "РЖД" помогает региональным предприятиям нарастить экспорт продукции, для чего в регионе создана межведомственная рабочая группа, сообщает пресс-служба обладминистрации. Сообщается, что по итогам совещания, посвященного социально-экономическому развитию Смоленской области, которое 9 сентября провел президент Российской Федерации Владимир Путин, администрацией региона совместно с компанией "РЖД" создана межведомственная рабочая группа. Избранный губернатор Смоленской области Василий Анохин обратил внимание на деловое конструктивное взаимодействие с генеральным директором - председателем правления ОАО "РЖД" Олегом Белозеровым. "Задача рабочей группы - не только увеличить объем перевозок массовых грузов, где по итогам 2022 года мы фиксируем положительную динамику в 6,5%, но и создать необходимые точки роста для перевозок железнодорожным транспортом продукции малого и среднего бизнеса. В приоритетном порядке - на экспорт: в Китай, Узбекистан, Туркменистан и другие страны. Сейчас, когда из-за антироссийских санкций идет активная переориентация рынков сбыта, это особенно важно", - подчеркнул Василий Анохин. По данным областной администрации, в ближайшее время планируется запустить чат-взаимодействие с руководством предприятий, включая малый и средний бизнес, который позволит отслеживать поступающие заявки на перевозку железнодорожным транспортом в онлайн-режиме, повысит оперативность в принятии решений с обеих сторон.

https://ria.ru/20230616/reyting-1878637172.html

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василий анохин, ржд, олег белозеров, узбекистан, китай