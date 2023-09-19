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Жители Подмосковья прошли консультацию по диспансеризации онлайн - РИА Новости, 19.09.2023
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Новости Подмосковья
 
14:19 19.09.2023
https://ria.ru/20230919/dispanserizatsiya-1897246384.html
Жители Подмосковья прошли консультацию по диспансеризации онлайн
Жители Подмосковья прошли консультацию по диспансеризации онлайн - РИА Новости, 19.09.2023
Жители Подмосковья прошли консультацию по диспансеризации онлайн
Более 600 тысяч жителей Подмосковья получили результаты диспансеризации и прошли консультацию с врачом онлайн не посещая поликлинику, сообщила первый... РИА Новости, 19.09.2023
2023-09-19T14:19
2023-09-19T14:19
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
светлана стригункова
диспансеризация
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Более 600 тысяч жителей Подмосковья получили результаты диспансеризации и прошли консультацию с врачом онлайн не посещая поликлинику, сообщила первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова. "На сегодняшний день телемедициной могут воспользоваться те, кто прошёл диспансеризацию, кто состоит на диспансерном учете из-за различных заболеваний, беременные женщины, дети. И для этого не нужно идти в поликлинику. С начала года с помощью телемедицинских консультаций более 600 тысяч жителей региона проконсультировались с врачом по итогам диспансеризации", - отметила Стригункова, слова которой цитирует пресс-служба министерства здравоохранения региона. По данным ведомства, врачи консультируют пациентов по полученным анализам и результатам обследований, дают заключение и при необходимости могут направить на более углубленную диагностику.
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московская область (подмосковье), светлана стригункова , диспансеризация
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Светлана Стригункова , диспансеризация

Жители Подмосковья прошли консультацию по диспансеризации онлайн

© РИА Новости / Руслан КривобокРабота за компьютером
Работа за компьютером - РИА Новости, 1920, 19.09.2023
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Работа за компьютером
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Более 600 тысяч жителей Подмосковья получили результаты диспансеризации и прошли консультацию с врачом онлайн не посещая поликлинику, сообщила первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова.
"На сегодняшний день телемедициной могут воспользоваться те, кто прошёл диспансеризацию, кто состоит на диспансерном учете из-за различных заболеваний, беременные женщины, дети. И для этого не нужно идти в поликлинику. С начала года с помощью телемедицинских консультаций более 600 тысяч жителей региона проконсультировались с врачом по итогам диспансеризации", - отметила Стригункова, слова которой цитирует пресс-служба министерства здравоохранения региона.
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По данным ведомства, врачи консультируют пациентов по полученным анализам и результатам обследований, дают заключение и при необходимости могут направить на более углубленную диагностику.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Светлана Стригунковадиспансеризация
 
 
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