https://ria.ru/20230919/dispanserizatsiya-1897246384.html

Жители Подмосковья прошли консультацию по диспансеризации онлайн

Жители Подмосковья прошли консультацию по диспансеризации онлайн - РИА Новости, 19.09.2023

Жители Подмосковья прошли консультацию по диспансеризации онлайн

Более 600 тысяч жителей Подмосковья получили результаты диспансеризации и прошли консультацию с врачом онлайн не посещая поликлинику, сообщила первый... РИА Новости, 19.09.2023

2023-09-19T14:19

2023-09-19T14:19

2023-09-19T14:19

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

светлана стригункова

диспансеризация

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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Более 600 тысяч жителей Подмосковья получили результаты диспансеризации и прошли консультацию с врачом онлайн не посещая поликлинику, сообщила первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова. "На сегодняшний день телемедициной могут воспользоваться те, кто прошёл диспансеризацию, кто состоит на диспансерном учете из-за различных заболеваний, беременные женщины, дети. И для этого не нужно идти в поликлинику. С начала года с помощью телемедицинских консультаций более 600 тысяч жителей региона проконсультировались с врачом по итогам диспансеризации", - отметила Стригункова, слова которой цитирует пресс-служба министерства здравоохранения региона. По данным ведомства, врачи консультируют пациентов по полученным анализам и результатам обследований, дают заключение и при необходимости могут направить на более углубленную диагностику.

https://ria.ru/20230915/aktsiya-1896576519.html

московская область (подмосковье)

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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Артем Смирнов

московская область (подмосковье), светлана стригункова , диспансеризация