https://ria.ru/20230919/dispanserizatsiya-1897246384.html
Жители Подмосковья прошли консультацию по диспансеризации онлайн
Жители Подмосковья прошли консультацию по диспансеризации онлайн - РИА Новости, 19.09.2023
Жители Подмосковья прошли консультацию по диспансеризации онлайн
Более 600 тысяч жителей Подмосковья получили результаты диспансеризации и прошли консультацию с врачом онлайн не посещая поликлинику, сообщила первый... РИА Новости, 19.09.2023
2023-09-19T14:19
2023-09-19T14:19
2023-09-19T14:19
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
светлана стригункова
диспансеризация
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Более 600 тысяч жителей Подмосковья получили результаты диспансеризации и прошли консультацию с врачом онлайн не посещая поликлинику, сообщила первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова. "На сегодняшний день телемедициной могут воспользоваться те, кто прошёл диспансеризацию, кто состоит на диспансерном учете из-за различных заболеваний, беременные женщины, дети. И для этого не нужно идти в поликлинику. С начала года с помощью телемедицинских консультаций более 600 тысяч жителей региона проконсультировались с врачом по итогам диспансеризации", - отметила Стригункова, слова которой цитирует пресс-служба министерства здравоохранения региона. По данным ведомства, врачи консультируют пациентов по полученным анализам и результатам обследований, дают заключение и при необходимости могут направить на более углубленную диагностику.
https://ria.ru/20230915/aktsiya-1896576519.html
московская область (подмосковье)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), светлана стригункова , диспансеризация
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Светлана Стригункова , диспансеризация