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Первый в России "Оружейный диктант" собрал шесть тысяч участников - РИА Новости, 19.09.2023
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Удмуртская Республика
 
17:55 19.09.2023
https://ria.ru/20230919/diktant-1897329959.html
Первый в России "Оружейный диктант" собрал шесть тысяч участников
Первый в России "Оружейный диктант" собрал шесть тысяч участников - РИА Новости, 19.09.2023
Первый в России "Оружейный диктант" собрал шесть тысяч участников
Первый в России "Оружейный диктант", над вопросами к которому трудились удмуртские оружейники, написали 6 тысяч человек, сообщили в пресс-службе главы Удмуртии. РИА Новости, 19.09.2023
2023-09-19T17:55
2023-09-19T17:55
удмуртская республика
россия
севастополь
ижевск
удмуртская республика (удмуртия)
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УФА, 19 сен – РИА Новости. Первый в России "Оружейный диктант", над вопросами к которому трудились удмуртские оружейники, написали 6 тысяч человек, сообщили в пресс-службе главы Удмуртии. "В День оружейника 19 сентября все желающие жители и гости Удмуртии могли написать первый в России "Оружейный диктант". Вопросы исторического теста были составлены совместно с учеными-историками, краеведами, представителями оборонных заводов Удмуртии, музейно-выставочного комплекса стрелкового оружия имени М.Т. Калашникова, а также ведущими оружейниками-конструкторами", - говорится в сообщении. По данным пресс-службы, тест охватил всю отрасль и историю создания отечественного оружия. Отдельный блок вопросов был посвящен Ижевску, который указом президента России Владимира Путина с 2020 года носит звание "Город трудовой доблести". Всего получилось 47 вопросов – число обусловлено самой известной моделью автомата АК-47. "Диктант отличается творческими, интересными вопросами. Списать из интернета точно не получится – таких формулировок просто нет, а порой нет и самой информации. Настолько она уникальна. Над вопросами действительно пришлось подумать, где-то включить логику и интуицию. Радует, что большая часть вопросов была про достижения конструкторов Удмуртии. Оружейное производство в нашем регионе появилось 200 лет назад, внесло огромный вклад в Победу в Великой Отечественной войне. Сейчас в республике работает 12 крупных предприятий оборонно-промышленного комплекса", – приводятся слова вице-премьера регионального правительства Эльвиры Пинчук. В пресс-службе главы Удмуртии рассказали, что в Ижевске одновременно писали диктант сразу на нескольких площадках – на Центральной площади, в Национальном музее имени Кузебая Герда, музейно-выставочном комплексе стрелкового оружия имени М.Т. Калашникова и мультиформатном пространстве студотрядов "СО.Здание". К акции присоединились работники передовых оборонно-промышленных предприятий региона: Концерн "Калашников", Ижевский электромеханический завод "Купол", Воткинский машиностроительный завод", Ижевский мотозавод "Аксион-Холдинг", Сарапульский электрогенераторный завод". "Первый "Оружейный диктант" стал настолько масштабным, что прошел не только в Удмуртии. К историческому мероприятию присоединились регионы Приволжского федерального округа, Севастополь, Симферополь, Брянская область, Алтайский край, Республика Беларусь. Инициатива проведения акции принадлежит ребятам из "Движения Первых" Удмуртии и была поддержана правительством республики", – цитирует пресс-служба председателя регионального отделения "Движения Первых" Ольгу Лихачёву. Так, "Оружейный диктант" написали на 320 площадках по всей стране, собрав 6 тысяч участников. Участником мог стать любой желающий. В течение ближайшей недели можно пройти онлайн-тестирование на сайте Молодежного центра Удмуртии, добавили в пресс-службе. "По словам организаторов, цель акции – получение знаний на основе духовно-нравственных ценностей, исторических традиций, что соответствует нацпроекту "Образование", инициированного президентом России Владимиром Путиным. Напомним, День оружейника в России проводится по инициативе конструктора-оружейника Михаила Тимофеевича Калашникова 19 сентября", - информируют региональные власти.
https://ria.ru/20230918/spetsoperatsiya-1897094427.html
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россия
севастополь
ижевск
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россия, севастополь, ижевск, удмуртская республика (удмуртия)
Удмуртская Республика, Россия, Севастополь, Ижевск, Удмуртская Республика (Удмуртия)
Первый в России "Оружейный диктант" собрал шесть тысяч участников

Власти: первый в России "Оружейный диктант" собрал шесть тысяч участников

© iStock.com / shironosovЧеловек пишет ручкой
Человек пишет ручкой - РИА Новости, 1920, 19.09.2023
© iStock.com / shironosov
Человек пишет ручкой. Архивное фото
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УФА, 19 сен – РИА Новости. Первый в России "Оружейный диктант", над вопросами к которому трудились удмуртские оружейники, написали 6 тысяч человек, сообщили в пресс-службе главы Удмуртии.
"В День оружейника 19 сентября все желающие жители и гости Удмуртии могли написать первый в России "Оружейный диктант". Вопросы исторического теста были составлены совместно с учеными-историками, краеведами, представителями оборонных заводов Удмуртии, музейно-выставочного комплекса стрелкового оружия имени М.Т. Калашникова, а также ведущими оружейниками-конструкторами", - говорится в сообщении.
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По данным пресс-службы, тест охватил всю отрасль и историю создания отечественного оружия. Отдельный блок вопросов был посвящен Ижевску, который указом президента России Владимира Путина с 2020 года носит звание "Город трудовой доблести". Всего получилось 47 вопросов – число обусловлено самой известной моделью автомата АК-47.
"Диктант отличается творческими, интересными вопросами. Списать из интернета точно не получится – таких формулировок просто нет, а порой нет и самой информации. Настолько она уникальна. Над вопросами действительно пришлось подумать, где-то включить логику и интуицию. Радует, что большая часть вопросов была про достижения конструкторов Удмуртии. Оружейное производство в нашем регионе появилось 200 лет назад, внесло огромный вклад в Победу в Великой Отечественной войне. Сейчас в республике работает 12 крупных предприятий оборонно-промышленного комплекса", – приводятся слова вице-премьера регионального правительства Эльвиры Пинчук.
В пресс-службе главы Удмуртии рассказали, что в Ижевске одновременно писали диктант сразу на нескольких площадках – на Центральной площади, в Национальном музее имени Кузебая Герда, музейно-выставочном комплексе стрелкового оружия имени М.Т. Калашникова и мультиформатном пространстве студотрядов "СО.Здание". К акции присоединились работники передовых оборонно-промышленных предприятий региона: Концерн "Калашников", Ижевский электромеханический завод "Купол", Воткинский машиностроительный завод", Ижевский мотозавод "Аксион-Холдинг", Сарапульский электрогенераторный завод".
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"Первый "Оружейный диктант" стал настолько масштабным, что прошел не только в Удмуртии. К историческому мероприятию присоединились регионы Приволжского федерального округа, Севастополь, Симферополь, Брянская область, Алтайский край, Республика Беларусь. Инициатива проведения акции принадлежит ребятам из "Движения Первых" Удмуртии и была поддержана правительством республики", – цитирует пресс-служба председателя регионального отделения "Движения Первых" Ольгу Лихачёву.
Так, "Оружейный диктант" написали на 320 площадках по всей стране, собрав 6 тысяч участников. Участником мог стать любой желающий. В течение ближайшей недели можно пройти онлайн-тестирование на сайте Молодежного центра Удмуртии, добавили в пресс-службе.
"По словам организаторов, цель акции – получение знаний на основе духовно-нравственных ценностей, исторических традиций, что соответствует нацпроекту "Образование", инициированного президентом России Владимиром Путиным. Напомним, День оружейника в России проводится по инициативе конструктора-оружейника Михаила Тимофеевича Калашникова 19 сентября", - информируют региональные власти.
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