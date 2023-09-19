https://ria.ru/20230919/deti-siroty-1897186217.html

Около двух тысяч детей-сирот в Подмосковье обрели семьи в 2023 году

Около двух тысяч детей-сирот в Подмосковье обрели семьи в 2023 году - РИА Новости, 19.09.2023

Около двух тысяч детей-сирот в Подмосковье обрели семьи в 2023 году

В Московской области порядка двух тысяч детей-сирот обрели семьи с начала текущего года, сообщает пресс-служба Минсоцразвития Подмосковья. РИА Новости, 19.09.2023

2023-09-19T12:24

2023-09-19T12:24

2023-09-19T12:24

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

семья

сироты

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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. В Московской области порядка двух тысяч детей-сирот обрели семьи с начала текущего года, сообщает пресс-служба Минсоцразвития Подмосковья. "С начала года подмосковные органы опеки устроили в семьи почти две тысячи детей-сирот. В регионе ведется большая работа с приемными семьями как на этапе подготовки, так и после принятия ребенка в семью. Для этого в Подмосковье работают 75 школ приемных родителей", - сказала министр социального развития региона Людмила Болатаева, ее слова приводит пресс-служба. Она добавила, что за каждой семьей закреплен куратор из органа опеки, а в службе сопровождения приемные родители всегда могут получить помощь психологов, юристов и медиков. В текущем году увеличили размер ежегодной выплаты, который теперь составляет 42 тысячи рублей. Всего в регионе в опекунских и приемных семьях, а также в семьях усыновителей проживают свыше 23 тысяч детей-сирот.

https://ria.ru/20230720/podmoskove-1885322091.html

московская область (подмосковье)

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Алёна Пава

московская область (подмосковье), семья, сироты