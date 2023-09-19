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Омбудсмен рассказала о работе по возвращению 15 российских детей с Украины - РИА Новости, 19.09.2023
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17:24 19.09.2023 (обновлено: 17:26 19.09.2023)
https://ria.ru/20230919/deti-1897313330.html
Омбудсмен рассказала о работе по возвращению 15 российских детей с Украины
Омбудсмен рассказала о работе по возвращению 15 российских детей с Украины - РИА Новости, 19.09.2023
Омбудсмен рассказала о работе по возвращению 15 российских детей с Украины
Единичные контакты между российской и украинской сторонами происходят по передаче детей и восстановлению их связи с законными представителями, в настоящий... РИА Новости, 19.09.2023
2023-09-19T17:24
2023-09-19T17:26
политика
здоровье - общество
украина
россия
мария львова-белова
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Единичные контакты между российской и украинской сторонами происходят по передаче детей и восстановлению их связи с законными представителями, в настоящий момент идет работа по возвращению 15 российских детей, находящихся на территории Украины, на родину, сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам человека Мария Львова-Белова. "У нас есть прямой контакт с украинской стороной. Оттуда поступают единичные случаи. И я на самом деле благодарна коллегам, потому что есть дети российские на территории Украины, это двусторонняя история. Сейчас у нас в работе 15 детей, которых нам нужно вернуть на территорию России, поэтому мы с коллегами в прямом контакте, оперативно обрабатываем документы, прорабатываем гуманитарные коридоры, которые позволяют нам быстро приехать к законному представителю и забрать ребенка", - рассказала Львова-Белова в эфире радиостанции W Radio. Детский омбудсмен добавила, что эти случаи единичны и ни о каких сотнях и тысячах речи не идет.
https://ria.ru/20230511/deti-1871095568.html
украина
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политика, здоровье - общество, украина, россия, мария львова-белова
Политика, Здоровье - Общество, Украина, Россия, Мария Львова-Белова
Омбудсмен рассказала о работе по возвращению 15 российских детей с Украины

Львова-Белова: идет работа по возвращению 15 российских детей с Украины

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкУполномоченный при Президенте Российской Федерации по правам ребенка Мария Львова-Белова
Уполномоченный при Президенте Российской Федерации по правам ребенка Мария Львова-Белова - РИА Новости, 1920, 19.09.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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Уполномоченный при Президенте Российской Федерации по правам ребенка Мария Львова-Белова. Архивное фото
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Единичные контакты между российской и украинской сторонами происходят по передаче детей и восстановлению их связи с законными представителями, в настоящий момент идет работа по возвращению 15 российских детей, находящихся на территории Украины, на родину, сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам человека Мария Львова-Белова.
"У нас есть прямой контакт с украинской стороной. Оттуда поступают единичные случаи. И я на самом деле благодарна коллегам, потому что есть дети российские на территории Украины, это двусторонняя история. Сейчас у нас в работе 15 детей, которых нам нужно вернуть на территорию России, поэтому мы с коллегами в прямом контакте, оперативно обрабатываем документы, прорабатываем гуманитарные коридоры, которые позволяют нам быстро приехать к законному представителю и забрать ребенка", - рассказала Львова-Белова в эфире радиостанции W Radio.
Детский омбудсмен добавила, что эти случаи единичны и ни о каких сотнях и тысячах речи не идет.
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