https://ria.ru/20230919/deti-1897313330.html

Омбудсмен рассказала о работе по возвращению 15 российских детей с Украины

Омбудсмен рассказала о работе по возвращению 15 российских детей с Украины - РИА Новости, 19.09.2023

Омбудсмен рассказала о работе по возвращению 15 российских детей с Украины

Единичные контакты между российской и украинской сторонами происходят по передаче детей и восстановлению их связи с законными представителями, в настоящий... РИА Новости, 19.09.2023

2023-09-19T17:24

2023-09-19T17:24

2023-09-19T17:26

политика

здоровье - общество

украина

россия

мария львова-белова

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/1b/1886722567_0:191:3088:1928_1920x0_80_0_0_dbef4d67814b7e7177579bc8ef70487e.jpg

МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Единичные контакты между российской и украинской сторонами происходят по передаче детей и восстановлению их связи с законными представителями, в настоящий момент идет работа по возвращению 15 российских детей, находящихся на территории Украины, на родину, сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам человека Мария Львова-Белова. "У нас есть прямой контакт с украинской стороной. Оттуда поступают единичные случаи. И я на самом деле благодарна коллегам, потому что есть дети российские на территории Украины, это двусторонняя история. Сейчас у нас в работе 15 детей, которых нам нужно вернуть на территорию России, поэтому мы с коллегами в прямом контакте, оперативно обрабатываем документы, прорабатываем гуманитарные коридоры, которые позволяют нам быстро приехать к законному представителю и забрать ребенка", - рассказала Львова-Белова в эфире радиостанции W Radio. Детский омбудсмен добавила, что эти случаи единичны и ни о каких сотнях и тысячах речи не идет.

https://ria.ru/20230511/deti-1871095568.html

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

политика, здоровье - общество, украина, россия, мария львова-белова