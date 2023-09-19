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В Якутске возбудили дело после смерти ребенка под бетонной плитой - РИА Новости, 19.09.2023
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18:31 19.09.2023
https://ria.ru/20230919/delo-1897345252.html
В Якутске возбудили дело после смерти ребенка под бетонной плитой
В Якутске возбудили дело после смерти ребенка под бетонной плитой - РИА Новости, 19.09.2023
В Якутске возбудили дело после смерти ребенка под бетонной плитой
В Якутске возбуждено уголовное дело после гибели ребенка при обрушении бетонной плиты, сообщает пресс-служба СУСК РФ по региону. РИА Новости, 19.09.2023
2023-09-19T18:31
2023-09-19T18:31
происшествия
якутск
россия
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ЯКУТСК, 19 сен - РИА Новости. В Якутске возбуждено уголовное дело после гибели ребенка при обрушении бетонной плиты, сообщает пресс-служба СУСК РФ по региону. "Следственным отделом по городу Якутску СУСК России по Республике Саха (Якутия) возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности) по факту гибели 9-летней девочки при обрушении бетонной конструкции жилого дома", - рассказали в пресс-службе. Ранее сообщалось о том, что из-за обрушения бетонной плиты с лестничным пролетом в Якутске погибла девочка девяти лет. Троих пострадавших госпитализировали.
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происшествия, якутск, россия
Происшествия, Якутск, Россия
В Якутске возбудили дело после смерти ребенка под бетонной плитой

СК в Якутске возбудил уголовное дело после смерти девочки под бетонной плитой

© МЧС РоссииВ Якутске бетонная плита обрушилась на детей
В Якутске бетонная плита обрушилась на детей
© МЧС России
В Якутске бетонная плита обрушилась на детей
Читать ria.ru в
ЯКУТСК, 19 сен - РИА Новости. В Якутске возбуждено уголовное дело после гибели ребенка при обрушении бетонной плиты, сообщает пресс-служба СУСК РФ по региону.
"Следственным отделом по городу Якутску СУСК России по Республике Саха (Якутия) возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности) по факту гибели 9-летней девочки при обрушении бетонной конструкции жилого дома", - рассказали в пресс-службе.
Ранее сообщалось о том, что из-за обрушения бетонной плиты с лестничным пролетом в Якутске погибла девочка девяти лет. Троих пострадавших госпитализировали.
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