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В Якутске возбудили дело после смерти ребенка под бетонной плитой
В Якутске возбудили дело после смерти ребенка под бетонной плитой - РИА Новости, 19.09.2023
В Якутске возбудили дело после смерти ребенка под бетонной плитой
В Якутске возбуждено уголовное дело после гибели ребенка при обрушении бетонной плиты, сообщает пресс-служба СУСК РФ по региону. РИА Новости, 19.09.2023
2023-09-19T18:31
2023-09-19T18:31
2023-09-19T18:31
происшествия
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россия
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ЯКУТСК, 19 сен - РИА Новости. В Якутске возбуждено уголовное дело после гибели ребенка при обрушении бетонной плиты, сообщает пресс-служба СУСК РФ по региону. "Следственным отделом по городу Якутску СУСК России по Республике Саха (Якутия) возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности) по факту гибели 9-летней девочки при обрушении бетонной конструкции жилого дома", - рассказали в пресс-службе. Ранее сообщалось о том, что из-за обрушения бетонной плиты с лестничным пролетом в Якутске погибла девочка девяти лет. Троих пострадавших госпитализировали.
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происшествия, якутск, россия
Происшествия, Якутск, Россия
В Якутске возбудили дело после смерти ребенка под бетонной плитой
СК в Якутске возбудил уголовное дело после смерти девочки под бетонной плитой