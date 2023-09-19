https://ria.ru/20230919/covid-19-1897205788.html
Вирусолог не ожидает значимого подъема заболеваемости COVID-19 в России
Вирусолог не ожидает значимого подъема заболеваемости COVID-19 в России - РИА Новости, 19.09.2023
Вирусолог не ожидает значимого подъема заболеваемости COVID-19 в России
Очень большого подъема заболеваемости коронавирусной инфекцией в России не прогнозируется, ограничений, скорее всего, тоже не будет, могут быть лишь... РИА Новости, 19.09.2023
2023-09-19T12:50
2023-09-19T12:50
2023-09-19T12:50
здоровье - общество
коронавирус covid-19
анатолий альтштейн
распространение коронавируса
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Очень большого подъема заболеваемости коронавирусной инфекцией в России не прогнозируется, ограничений, скорее всего, тоже не будет, могут быть лишь рекомендации, заявил РИА Новости вирусолог, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн. Ранее сообщалось, что заболеваемость коронавирусной инфекцией за последнюю неделю увеличилась в России на 48%. "Скорее всего, ожидать очень большого подъема заболеваемости, которые были ранее, не стоит, это маловероятно", - сказал Альтштейн. Он уточнил, что насколько сильным будет подъем, сказать сложно, возможно показатели заболеваемости на пике достигнут 20-30 тысяч случаев, исключать этого нельзя. Однако пока ситуация с заболеваемостью коронавирусом контролируемая и, вероятно, такой и останется в дальнейшем, подчеркнул Альтштейн. По его словам, больших ограничений вводиться из-за коронавируса, скорее всего, не будет. При подъеме заболеваемости гражданам можно рекомендовать вакцинацию, чтобы защитить себя от тяжелого течения болезни, а также ношение масок, пояснил специалист.
https://ria.ru/20230831/covid-19-1893413112.html
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здоровье - общество, коронавирус covid-19, анатолий альтштейн, распространение коронавируса
Здоровье - Общество, Коронавирус COVID-19, Анатолий Альтштейн, Распространение коронавируса
Вирусолог не ожидает значимого подъема заболеваемости COVID-19 в России
Вирусолог Альтштейн не ожидает значимого подъема заболеваемости COVID-19 в РФ
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Очень большого подъема заболеваемости коронавирусной инфекцией в России не прогнозируется, ограничений, скорее всего, тоже не будет, могут быть лишь рекомендации, заявил РИА Новости вирусолог, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн.
Ранее сообщалось, что заболеваемость коронавирусной инфекцией за последнюю неделю увеличилась в России на 48%.
«
"Скорее всего, ожидать очень большого подъема заболеваемости, которые были ранее, не стоит, это маловероятно", - сказал Альтштейн.
Он уточнил, что насколько сильным будет подъем, сказать сложно, возможно показатели заболеваемости на пике достигнут 20-30 тысяч случаев, исключать этого нельзя. Однако пока ситуация с заболеваемостью коронавирусом контролируемая и, вероятно, такой и останется в дальнейшем, подчеркнул Альтштейн.
По его словам, больших ограничений вводиться из-за коронавируса, скорее всего, не будет. При подъеме заболеваемости гражданам можно рекомендовать вакцинацию, чтобы защитить себя от тяжелого течения болезни, а также ношение масок, пояснил специалист.
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