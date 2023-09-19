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В Черногории уточнили информацию по погибшим в ДТП с автобусом - РИА Новости, 19.09.2023
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17:29 19.09.2023
https://ria.ru/20230919/chernogoriya-1897316366.html
В Черногории уточнили информацию по погибшим в ДТП с автобусом
В Черногории уточнили информацию по погибшим в ДТП с автобусом - РИА Новости, 19.09.2023
В Черногории уточнили информацию по погибшим в ДТП с автобусом
При падении пассажирского автобуса с трассы в Черногории, по данным МВД, погибли как минимум двое человек, медики сообщили о 21 пострадавшем, один гражданин РФ, РИА Новости, 19.09.2023
2023-09-19T17:29
2023-09-19T17:29
черногория
в мире
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БЕЛГРАД, 19 сен – РИА Новости. При падении пассажирского автобуса с трассы в Черногории, по данным МВД, погибли как минимум двое человек, медики сообщили о 21 пострадавшем, один гражданин РФ, по данным Радио и телевидения Черногории, отделался легкими травмами. Автобус фирмы "Папович" сорвался на 15 метров вниз с трассы около полудня во вторник на горной дороге между старой столицей – Цетине и главным курортом на побережье – Будвой. "В ДТП при падении автобуса с трассы, в котором было около 30 пассажиров, погибли как минимум двое человек, чью смерть на месте констатировали бригады скорой медицинской помощи. Множество пассажиров получили легкие и тяжелые травмы, им оказана медицинская помощь", - заявило управление полиции Черногории в соцсети Х. Директор управления скорой помощи Черногории Вук Николич сообщил в эфире Радио и телевидения Черногории, что пострадали 17 человек, которые доставлены в больницу города Цетине, и "жизнь еще четырех граждан находится в опасности", они отправлены в Клинический центр в Подгорице. "Я сидел в середине автобуса. Хуже всего пришлось тем, кто находился за водителем. Я помог доставать пострадавших, но некоторым, к сожалению, уже нельзя было помочь", - цитирует телеканал неназванного пассажира, предположительно, гражданина РФ, который отделался легкими травмами. На месте работают экстренные службы и прокуратура, автобус подняли наверх.
https://ria.ru/20230530/indiya-1874965913.html
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черногория, в мире
Черногория, В мире
В Черногории уточнили информацию по погибшим в ДТП с автобусом

В ДТП с автобусом в Черногории погибли как минимум двое человек, 21 пострадал

ДТП с участием автобуса в Черногории
ДТП с участием автобуса в Черногории
ДТП с участием автобуса в Черногории
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БЕЛГРАД, 19 сен – РИА Новости. При падении пассажирского автобуса с трассы в Черногории, по данным МВД, погибли как минимум двое человек, медики сообщили о 21 пострадавшем, один гражданин РФ, по данным Радио и телевидения Черногории, отделался легкими травмами.
Автобус фирмы "Папович" сорвался на 15 метров вниз с трассы около полудня во вторник на горной дороге между старой столицей – Цетине и главным курортом на побережье – Будвой.
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«
"В ДТП при падении автобуса с трассы, в котором было около 30 пассажиров, погибли как минимум двое человек, чью смерть на месте констатировали бригады скорой медицинской помощи. Множество пассажиров получили легкие и тяжелые травмы, им оказана медицинская помощь", - заявило управление полиции Черногории в соцсети Х.
Директор управления скорой помощи Черногории Вук Николич сообщил в эфире Радио и телевидения Черногории, что пострадали 17 человек, которые доставлены в больницу города Цетине, и "жизнь еще четырех граждан находится в опасности", они отправлены в Клинический центр в Подгорице.
«
"Я сидел в середине автобуса. Хуже всего пришлось тем, кто находился за водителем. Я помог доставать пострадавших, но некоторым, к сожалению, уже нельзя было помочь", - цитирует телеканал неназванного пассажира, предположительно, гражданина РФ, который отделался легкими травмами.
На месте работают экстренные службы и прокуратура, автобус подняли наверх.
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