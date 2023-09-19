В Черногории уточнили информацию по погибшим в ДТП с автобусом
В ДТП с автобусом в Черногории погибли как минимум двое человек, 21 пострадал
ДТП с участием автобуса в Черногории
ДТП с участием автобуса в Черногории
БЕЛГРАД, 19 сен – РИА Новости. При падении пассажирского автобуса с трассы в Черногории, по данным МВД, погибли как минимум двое человек, медики сообщили о 21 пострадавшем, один гражданин РФ, по данным Радио и телевидения Черногории, отделался легкими травмами.
Автобус фирмы "Папович" сорвался на 15 метров вниз с трассы около полудня во вторник на горной дороге между старой столицей – Цетине и главным курортом на побережье – Будвой.
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"В ДТП при падении автобуса с трассы, в котором было около 30 пассажиров, погибли как минимум двое человек, чью смерть на месте констатировали бригады скорой медицинской помощи. Множество пассажиров получили легкие и тяжелые травмы, им оказана медицинская помощь", - заявило управление полиции Черногории в соцсети Х.
Директор управления скорой помощи Черногории Вук Николич сообщил в эфире Радио и телевидения Черногории, что пострадали 17 человек, которые доставлены в больницу города Цетине, и "жизнь еще четырех граждан находится в опасности", они отправлены в Клинический центр в Подгорице.
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"Я сидел в середине автобуса. Хуже всего пришлось тем, кто находился за водителем. Я помог доставать пострадавших, но некоторым, к сожалению, уже нельзя было помочь", - цитирует телеканал неназванного пассажира, предположительно, гражданина РФ, который отделался легкими травмами.
На месте работают экстренные службы и прокуратура, автобус подняли наверх.