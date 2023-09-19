https://ria.ru/20230919/chernogoriya-1897316366.html

В Черногории уточнили информацию по погибшим в ДТП с автобусом

В Черногории уточнили информацию по погибшим в ДТП с автобусом - РИА Новости, 19.09.2023

В Черногории уточнили информацию по погибшим в ДТП с автобусом

При падении пассажирского автобуса с трассы в Черногории, по данным МВД, погибли как минимум двое человек, медики сообщили о 21 пострадавшем, один гражданин РФ, РИА Новости, 19.09.2023

2023-09-19T17:29

2023-09-19T17:29

2023-09-19T17:29

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БЕЛГРАД, 19 сен – РИА Новости. При падении пассажирского автобуса с трассы в Черногории, по данным МВД, погибли как минимум двое человек, медики сообщили о 21 пострадавшем, один гражданин РФ, по данным Радио и телевидения Черногории, отделался легкими травмами. Автобус фирмы "Папович" сорвался на 15 метров вниз с трассы около полудня во вторник на горной дороге между старой столицей – Цетине и главным курортом на побережье – Будвой. "В ДТП при падении автобуса с трассы, в котором было около 30 пассажиров, погибли как минимум двое человек, чью смерть на месте констатировали бригады скорой медицинской помощи. Множество пассажиров получили легкие и тяжелые травмы, им оказана медицинская помощь", - заявило управление полиции Черногории в соцсети Х. Директор управления скорой помощи Черногории Вук Николич сообщил в эфире Радио и телевидения Черногории, что пострадали 17 человек, которые доставлены в больницу города Цетине, и "жизнь еще четырех граждан находится в опасности", они отправлены в Клинический центр в Подгорице. "Я сидел в середине автобуса. Хуже всего пришлось тем, кто находился за водителем. Я помог доставать пострадавших, но некоторым, к сожалению, уже нельзя было помочь", - цитирует телеканал неназванного пассажира, предположительно, гражданина РФ, который отделался легкими травмами. На месте работают экстренные службы и прокуратура, автобус подняли наверх.

https://ria.ru/20230530/indiya-1874965913.html

https://ria.ru/20221225/ispaniya-1841162409.html

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черногория, в мире