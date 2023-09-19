https://ria.ru/20230919/chernogoriya-1897249108.html

В Черногории автобус упал с трассы, есть погибшие

В Черногории автобус упал с трассы, есть погибшие - РИА Новости, 19.09.2023

В Черногории автобус упал с трассы, есть погибшие

Пассажирский автобус сорвался с трассы Цетине-Будва на горной дороге, при этом пострадало несколько десятков человек, и, по предварительным данным, погибли... РИА Новости, 19.09.2023

2023-09-19T14:28

2023-09-19T14:28

2023-09-19T14:49

черногория

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БЕЛГРАД, 19 сен – РИА Новости. Пассажирский автобус сорвался с трассы Цетине-Будва на горной дороге, при этом пострадало несколько десятков человек, и, по предварительным данным, погибли трое, передает Радио и телевидение Черногории.Автобус сорвался на 15 метров вниз с трассы во вторник на горной дороге между старой столицей Цетине и главным курортом на побережье Будвой."На магистральной трассе Цетине-Будва произошло ДТП, автобус фирмы "Папович" слетел с трассы. Как нам сообщили в управлении полиции, погибли трое, пострадали несколько десятков человек", - передает телеканал.На месте работают экстренные службы и прокуратура.

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