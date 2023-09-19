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В Черногории автобус упал с трассы, есть погибшие - РИА Новости, 19.09.2023
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14:28 19.09.2023 (обновлено: 14:49 19.09.2023)
https://ria.ru/20230919/chernogoriya-1897249108.html
В Черногории автобус упал с трассы, есть погибшие
В Черногории автобус упал с трассы, есть погибшие - РИА Новости, 19.09.2023
В Черногории автобус упал с трассы, есть погибшие
Пассажирский автобус сорвался с трассы Цетине-Будва на горной дороге, при этом пострадало несколько десятков человек, и, по предварительным данным, погибли... РИА Новости, 19.09.2023
2023-09-19T14:28
2023-09-19T14:49
черногория
в мире
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БЕЛГРАД, 19 сен – РИА Новости. Пассажирский автобус сорвался с трассы Цетине-Будва на горной дороге, при этом пострадало несколько десятков человек, и, по предварительным данным, погибли трое, передает Радио и телевидение Черногории.Автобус сорвался на 15 метров вниз с трассы во вторник на горной дороге между старой столицей Цетине и главным курортом на побережье Будвой."На магистральной трассе Цетине-Будва произошло ДТП, автобус фирмы "Папович" слетел с трассы. Как нам сообщили в управлении полиции, погибли трое, пострадали несколько десятков человек", - передает телеканал.На месте работают экстренные службы и прокуратура.
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черногория, в мире
Черногория, В мире
В Черногории автобус упал с трассы, есть погибшие

В Черногории автобус упал с трассы, три человека погибли

ДТП с участием автобуса в Черногории
ДТП с участием автобуса в Черногории
ДТП с участием автобуса в Черногории
Читать ria.ru в
БЕЛГРАД, 19 сен – РИА Новости. Пассажирский автобус сорвался с трассы Цетине-Будва на горной дороге, при этом пострадало несколько десятков человек, и, по предварительным данным, погибли трое, передает Радио и телевидение Черногории.
Автобус сорвался на 15 метров вниз с трассы во вторник на горной дороге между старой столицей Цетине и главным курортом на побережье Будвой.
"На магистральной трассе Цетине-Будва произошло ДТП, автобус фирмы "Папович" слетел с трассы. Как нам сообщили в управлении полиции, погибли трое, пострадали несколько десятков человек", - передает телеканал.
На месте работают экстренные службы и прокуратура.
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