https://ria.ru/20230919/borisov-1897216038.html
Дмитрий Борисов возвращается на Первый канал с вечерним шоу
Дмитрий Борисов возвращается на Первый канал с вечерним шоу - РИА Новости, 19.09.2023
Дмитрий Борисов возвращается на Первый канал с вечерним шоу
Дмитрий Борисов снова стал ведущим вечернего субботнего шоу "Эксклюзив", сообщает пресс-служба Первого канала. РИА Новости, 19.09.2023
2023-09-19T13:21
2023-09-19T13:21
2023-09-19T13:41
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дмитрий борисов
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МОСКВА, 19 сен – РИА Новости. Дмитрий Борисов снова стал ведущим вечернего субботнего шоу "Эксклюзив", сообщает пресс-служба Первого канала. "Знаю, что зрители соскучились и рад, что мы наконец увидимся вновь", – приводят слова Борисова на Первом. Отмечается, что ведущий будет встречаться со знаменитости и разговаривать с ними о личном счастье, профессиональном успехе и сенсационных поворотах судьбы. В программу также войдут эксклюзивные кадры и другие редкие материалы. "В нашей новой студии будет точно тепло, а иногда – даже жарко. Откровенный разговор на то и откровенный!" – добавил Дмитрий Борисов. Премьера новых выпусков шоу "Эксклюзив" состоится 30 сентября в 19:10 на Первом канале. Дмитрий Борисов вел шоу "Эксклюзив" с 2018 по 2020 годы в параллели с "Пусть говорят", выход которого был приостановлен в феврале прошлого года.
https://ria.ru/20230914/urgant-1896348975.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости шоу-бизнеса, дмитрий борисов, знаменитости, первый канал (телеканал)
Шоубиз, Новости шоу-бизнеса, Дмитрий Борисов, Знаменитости, Первый канал (телеканал)
Дмитрий Борисов возвращается на Первый канал с вечерним шоу
Дмитрий Борисов стал ведущим вечернего шоу "Эксклюзив" на Первом канале
МОСКВА, 19 сен – РИА Новости. Дмитрий Борисов снова стал ведущим вечернего субботнего шоу "Эксклюзив", сообщает пресс-служба Первого канала.
«
"Знаю, что зрители соскучились и рад, что мы наконец увидимся вновь", – приводят слова Борисова на Первом.
Отмечается, что ведущий будет встречаться со знаменитости и разговаривать с ними о личном счастье, профессиональном успехе и сенсационных поворотах судьбы. В программу также войдут эксклюзивные кадры и другие редкие материалы.
«
"В нашей новой студии будет точно тепло, а иногда – даже жарко. Откровенный разговор на то и откровенный!" – добавил Дмитрий Борисов.
Премьера новых выпусков шоу "Эксклюзив" состоится 30 сентября в 19:10 на Первом канале.
Дмитрий Борисов вел шоу "Эксклюзив" с 2018 по 2020 годы в параллели с "Пусть говорят", выход которого был приостановлен в феврале прошлого года.
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