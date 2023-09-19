https://ria.ru/20230919/borisov-1897216038.html

Дмитрий Борисов возвращается на Первый канал с вечерним шоу

Дмитрий Борисов возвращается на Первый канал с вечерним шоу - РИА Новости, 19.09.2023

Дмитрий Борисов возвращается на Первый канал с вечерним шоу

Дмитрий Борисов снова стал ведущим вечернего субботнего шоу "Эксклюзив", сообщает пресс-служба Первого канала. РИА Новости, 19.09.2023

2023-09-19T13:21

2023-09-19T13:21

2023-09-19T13:41

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дмитрий борисов

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МОСКВА, 19 сен – РИА Новости. Дмитрий Борисов снова стал ведущим вечернего субботнего шоу "Эксклюзив", сообщает пресс-служба Первого канала. "Знаю, что зрители соскучились и рад, что мы наконец увидимся вновь", – приводят слова Борисова на Первом. Отмечается, что ведущий будет встречаться со знаменитости и разговаривать с ними о личном счастье, профессиональном успехе и сенсационных поворотах судьбы. В программу также войдут эксклюзивные кадры и другие редкие материалы. "В нашей новой студии будет точно тепло, а иногда – даже жарко. Откровенный разговор на то и откровенный!" – добавил Дмитрий Борисов. Премьера новых выпусков шоу "Эксклюзив" состоится 30 сентября в 19:10 на Первом канале. Дмитрий Борисов вел шоу "Эксклюзив" с 2018 по 2020 годы в параллели с "Пусть говорят", выход которого был приостановлен в феврале прошлого года.

https://ria.ru/20230914/urgant-1896348975.html

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Галина Соколова

Галина Соколова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Галина Соколова

новости шоу-бизнеса, дмитрий борисов, знаменитости, первый канал (телеканал)