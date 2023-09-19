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Бизнес-миссия российских экспортеров стартовала в Тегеране - РИА Новости, 19.09.2023
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10:34 19.09.2023
https://ria.ru/20230919/biznes-missiya-1897137798.html
Бизнес-миссия российских экспортеров стартовала в Тегеране
Бизнес-миссия российских экспортеров стартовала в Тегеране - РИА Новости, 19.09.2023
Бизнес-миссия российских экспортеров стартовала в Тегеране
Двухдневная многоотраслевая бизнес-миссия российских компаний начала работу 19 сентября в Иране (Тегеран), сообщает Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа... РИА Новости, 19.09.2023
2023-09-19T10:34
2023-09-19T10:34
экономика
россия
российский экспортный центр (рэц)
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Двухдневная многоотраслевая бизнес-миссия российских компаний начала работу 19 сентября в Иране (Тегеран), сообщает Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ).Мероприятие организовано РЭЦ при поддержке Торгово-промышленной палаты Тегерана."Представлять свою продукцию в Тегеран приехали 29 российских компаний: производители продуктов питания, удобрений, специализированного оборудования, строительные и медицинские компании, поставщики IT-технологий и не только", - говорится в сообщении.В первый день бизнес-миссию посетили торговый представитель России в Иране Рустам Жиганшин, советник главы Организации развития торговли Ирана (ТПО) Акбар Пур, советник министра нефти Ирана Х. Хайдари.Экспортеры уже провели более 220 встреч с потенциальными партнерами Ирана, в том числе с представителями министерства сельскохозяйственного джихада Ирана, национальной нефтяной компании, национальной газовой компании и крупнейшего иранского банка.Экспортный потенциал встреч оценивается в 15 миллионов долларов.
https://ria.ru/20230918/eksport-1897011946.html
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экономика, россия, российский экспортный центр (рэц)
Экономика, Россия, Российский экспортный центр (РЭЦ)

Бизнес-миссия российских экспортеров стартовала в Тегеране

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкОфис АО "Российский экспортный центр" (РЭЦ) в Москве
Офис АО Российский экспортный центр (РЭЦ) в Москве - РИА Новости, 1920, 19.09.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Двухдневная многоотраслевая бизнес-миссия российских компаний начала работу 19 сентября в Иране (Тегеран), сообщает Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ).
Мероприятие организовано РЭЦ при поддержке Торгово-промышленной палаты Тегерана.
Логотип АО Российский экспортный центр (РЭЦ) - РИА Новости, 1920, 18.09.2023
В 2023 году более 250 рязанских компаний уже получили поддержку РЭЦ
18 сентября, 15:47
"Представлять свою продукцию в Тегеран приехали 29 российских компаний: производители продуктов питания, удобрений, специализированного оборудования, строительные и медицинские компании, поставщики IT-технологий и не только", - говорится в сообщении.
В первый день бизнес-миссию посетили торговый представитель России в Иране Рустам Жиганшин, советник главы Организации развития торговли Ирана (ТПО) Акбар Пур, советник министра нефти Ирана Х. Хайдари.
Экспортеры уже провели более 220 встреч с потенциальными партнерами Ирана, в том числе с представителями министерства сельскохозяйственного джихада Ирана, национальной нефтяной компании, национальной газовой компании и крупнейшего иранского банка.
Экспортный потенциал встреч оценивается в 15 миллионов долларов.
 
ЭкономикаРоссияРоссийский экспортный центр (РЭЦ)
 
 
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