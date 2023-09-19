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Польша не планирует продлевать помощь украинским беженцам
Польша не планирует продлевать помощь украинским беженцам - РИА Новости, 19.09.2023
Польша не планирует продлевать помощь украинским беженцам
Польша не планирует продлевать помощь украинским беженцам, заявил пресс-секретарь правительства республики Петр Мюллер в эфире телеканала Polsat. РИА Новости, 19.09.2023
2023-09-19T16:19
2023-09-19T16:19
2023-09-19T17:03
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ВАРШАВА, 19 сен — РИА Новости. Польша не планирует продлевать помощь украинским беженцам, заявил пресс-секретарь правительства республики Петр Мюллер в эфире телеканала Polsat. В марте 2022 года в Польше был принят специальный закон, в соответствии с которым граждане Украины, прибывшие после начала специальной военной операции, могли получить легальное пребывание в Польше, денежную помощь, социальную помощь на детей, бесплатную медицинскую помощь, бесплатное страхование автомобиля и другие льготы. "Помните о том, что правила носят временный характер и истекают в начале следующего года. Ничего не дается навсегда — только на период продолжающегося вооруженного конфликта, и правила просто истекут в начале следующего года", — сказал Мюллер.При этом он подчеркнул, что "на данный момент нет решения о продлении того, что есть в законе". "Я думаю, что эти правила не будут продлены в значительной степени. Сейчас о конфликте известно больше — мы знаем, каковы линии спора и каковы возможности международной помощи, — все международное сообщество должно быть вовлечено более широко, и все", — добавил Мюллер.
https://ria.ru/20230323/posobiya-1860116157.html
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польша, украина, в мире
Польша не планирует продлевать помощь украинским беженцам
Польша не планирует продлевать помощь украинским беженцам на следующий год