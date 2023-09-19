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Польша не планирует продлевать помощь украинским беженцам - РИА Новости, 19.09.2023
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16:19 19.09.2023 (обновлено: 17:03 19.09.2023)
https://ria.ru/20230919/bezhentsy-1897289449.html
Польша не планирует продлевать помощь украинским беженцам
Польша не планирует продлевать помощь украинским беженцам - РИА Новости, 19.09.2023
Польша не планирует продлевать помощь украинским беженцам
Польша не планирует продлевать помощь украинским беженцам, заявил пресс-секретарь правительства республики Петр Мюллер в эфире телеканала Polsat. РИА Новости, 19.09.2023
2023-09-19T16:19
2023-09-19T17:03
польша
украина
в мире
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ВАРШАВА, 19 сен — РИА Новости. Польша не планирует продлевать помощь украинским беженцам, заявил пресс-секретарь правительства республики Петр Мюллер в эфире телеканала Polsat. В марте 2022 года в Польше был принят специальный закон, в соответствии с которым граждане Украины, прибывшие после начала специальной военной операции, могли получить легальное пребывание в Польше, денежную помощь, социальную помощь на детей, бесплатную медицинскую помощь, бесплатное страхование автомобиля и другие льготы. &quot;Помните о том, что правила носят временный характер и истекают в начале следующего года. Ничего не дается навсегда — только на период продолжающегося вооруженного конфликта, и правила просто истекут в начале следующего года&quot;, — сказал Мюллер.При этом он подчеркнул, что "на данный момент нет решения о продлении того, что есть в законе". "Я думаю, что эти правила не будут продлены в значительной степени. Сейчас о конфликте известно больше — мы знаем, каковы линии спора и каковы возможности международной помощи, — все международное сообщество должно быть вовлечено более широко, и все", — добавил Мюллер.
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польша, украина, в мире
Польша, Украина, В мире
Польша не планирует продлевать помощь украинским беженцам

Польша не планирует продлевать помощь украинским беженцам на следующий год

© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанкВаршава, Польша
Варшава, Польша - РИА Новости, 1920, 19.09.2023
© РИА Новости / Владимир Песня
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Варшава, Польша. Архивное фото
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ВАРШАВА, 19 сен — РИА Новости. Польша не планирует продлевать помощь украинским беженцам, заявил пресс-секретарь правительства республики Петр Мюллер в эфире телеканала Polsat.
В марте 2022 года в Польше был принят специальный закон, в соответствии с которым граждане Украины, прибывшие после начала специальной военной операции, могли получить легальное пребывание в Польше, денежную помощь, социальную помощь на детей, бесплатную медицинскую помощь, бесплатное страхование автомобиля и другие льготы.
«

"Помните о том, что правила носят временный характер и истекают в начале следующего года. Ничего не дается навсегда — только на период продолжающегося вооруженного конфликта, и правила просто истекут в начале следующего года", — сказал Мюллер.

При этом он подчеркнул, что "на данный момент нет решения о продлении того, что есть в законе".
"Я думаю, что эти правила не будут продлены в значительной степени. Сейчас о конфликте известно больше — мы знаем, каковы линии спора и каковы возможности международной помощи, — все международное сообщество должно быть вовлечено более широко, и все", — добавил Мюллер.
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