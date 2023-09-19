https://ria.ru/20230919/belorussiya-1897152462.html

Лукашенко заявил, что Белоруссия востребована в России как никогда

Лукашенко заявил, что Белоруссия востребована в России как никогда - РИА Новости, 19.09.2023

Лукашенко заявил, что Белоруссия востребована в России как никогда

Белоруссия сегодня востребована в России как никогда, заявил белорусский лидер Александр Лукашенко во вторник на встрече с губернатором Краснодарского края... РИА Новости, 19.09.2023

2023-09-19T11:28

2023-09-19T11:28

2023-09-19T11:28

белоруссия

россия

александр лукашенко

политика

краснодарский край

вениамин кондратьев

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МИНСК, 19 сен – РИА Новости. Белоруссия сегодня востребована в России как никогда, заявил белорусский лидер Александр Лукашенко во вторник на встрече с губернатором Краснодарского края Вениамином Кондратьевым. "Беларусь сегодня востребована в России как никогда", - цитирует президента Белоруссии агентство Белта. Лукашенко отметил, что Белоруссия обладает колоссальными технологическими возможностями: республика сохранила свои промышленные гиганты, кроме того, в стране успешно развивают научную отрасль. Делегация Краснодарского края находится с визитом в Минске. В понедельник прошли переговоры Кондратьева с премьер-министром Белоруссии Романом Головченко, подписан ряд соглашений о сотрудничестве. По итогам прошлого года рост товарооборота Белоруссии и Краснодарского края составил 60%, достигнув около 557 миллионов долларов.

https://ria.ru/20230723/plany-1885784772.html

белоруссия

россия

краснодарский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

белоруссия, россия, александр лукашенко, политика, краснодарский край, вениамин кондратьев