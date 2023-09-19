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Лукашенко заявил, что Белоруссия востребована в России как никогда - РИА Новости, 19.09.2023
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11:28 19.09.2023
https://ria.ru/20230919/belorussiya-1897152462.html
Лукашенко заявил, что Белоруссия востребована в России как никогда
Лукашенко заявил, что Белоруссия востребована в России как никогда - РИА Новости, 19.09.2023
Лукашенко заявил, что Белоруссия востребована в России как никогда
Белоруссия сегодня востребована в России как никогда, заявил белорусский лидер Александр Лукашенко во вторник на встрече с губернатором Краснодарского края... РИА Новости, 19.09.2023
2023-09-19T11:28
2023-09-19T11:28
белоруссия
россия
александр лукашенко
политика
краснодарский край
вениамин кондратьев
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МИНСК, 19 сен – РИА Новости. Белоруссия сегодня востребована в России как никогда, заявил белорусский лидер Александр Лукашенко во вторник на встрече с губернатором Краснодарского края Вениамином Кондратьевым. "Беларусь сегодня востребована в России как никогда", - цитирует президента Белоруссии агентство Белта. Лукашенко отметил, что Белоруссия обладает колоссальными технологическими возможностями: республика сохранила свои промышленные гиганты, кроме того, в стране успешно развивают научную отрасль. Делегация Краснодарского края находится с визитом в Минске. В понедельник прошли переговоры Кондратьева с премьер-министром Белоруссии Романом Головченко, подписан ряд соглашений о сотрудничестве. По итогам прошлого года рост товарооборота Белоруссии и Краснодарского края составил 60%, достигнув около 557 миллионов долларов.
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белоруссия, россия, александр лукашенко, политика, краснодарский край, вениамин кондратьев
Белоруссия, Россия, Александр Лукашенко, Политика, Краснодарский край, Вениамин Кондратьев
Лукашенко заявил, что Белоруссия востребована в России как никогда

Лукашенко: Белоруссия сегодня востребована в России как никогда

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрезидент Республики Беларусь Александр Лукашенко
Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 19.09.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко. Архивное фото
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МИНСК, 19 сен – РИА Новости. Белоруссия сегодня востребована в России как никогда, заявил белорусский лидер Александр Лукашенко во вторник на встрече с губернатором Краснодарского края Вениамином Кондратьевым.
"Беларусь сегодня востребована в России как никогда", - цитирует президента Белоруссии агентство Белта. Лукашенко отметил, что Белоруссия обладает колоссальными технологическими возможностями: республика сохранила свои промышленные гиганты, кроме того, в стране успешно развивают научную отрасль.
Делегация Краснодарского края находится с визитом в Минске. В понедельник прошли переговоры Кондратьева с премьер-министром Белоруссии Романом Головченко, подписан ряд соглашений о сотрудничестве.
По итогам прошлого года рост товарооборота Белоруссии и Краснодарского края составил 60%, достигнув около 557 миллионов долларов.
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