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В Ступине впервые за 40 лет прошел чемпионат по авиамодельному спорту - РИА Новости, 19.09.2023
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Новости Подмосковья
 
18:17 19.09.2023
https://ria.ru/20230919/avia-1897340978.html
В Ступине впервые за 40 лет прошел чемпионат по авиамодельному спорту
В Ступине впервые за 40 лет прошел чемпионат по авиамодельному спорту - РИА Новости, 19.09.2023
В Ступине впервые за 40 лет прошел чемпионат по авиамодельному спорту
Чемпионат Московской области по авиамодельному спорту прошел в парке имени Островского в Ступине. Участие в турнире приняли спортсмены из Подмосковья и... РИА Новости, 19.09.2023
2023-09-19T18:17
2023-09-19T18:17
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Чемпионат Московской области по авиамодельному спорту прошел в парке имени Островского в Ступине. Участие в турнире приняли спортсмены из Подмосковья и Ленинградской области, сообщил телеканал "360".В ходе соревнований пилоты должны были продемонстрировать свое мастерство, выполнив 17 фигур высшего пилотажа. Судьи оценивали не только качество их исполнения, но и сложность выступлений. Все модели самолетов участники чемпионата сконструировали самостоятельно.Победу в соревнованиях одержал Алексей Гореславец из Домодедова. Второе и третье места заняли пилоты из Королева.
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)

В Ступине впервые за 40 лет прошел чемпионат по авиамодельному спорту

© РИА Новости / Владимир ПесняАвиамодель в небе во время соревнований авиамоделистов
Авиамодель в небе во время соревнований авиамоделистов - РИА Новости, 1920, 19.09.2023
© РИА Новости / Владимир Песня
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Чемпионат Московской области по авиамодельному спорту прошел в парке имени Островского в Ступине. Участие в турнире приняли спортсмены из Подмосковья и Ленинградской области, сообщил телеканал "360".
В ходе соревнований пилоты должны были продемонстрировать свое мастерство, выполнив 17 фигур высшего пилотажа. Судьи оценивали не только качество их исполнения, но и сложность выступлений. Все модели самолетов участники чемпионата сконструировали самостоятельно.
Победу в соревнованиях одержал Алексей Гореславец из Домодедова. Второе и третье места заняли пилоты из Королева.
 
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