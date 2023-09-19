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В Ступине впервые за 40 лет прошел чемпионат по авиамодельному спорту
В Ступине впервые за 40 лет прошел чемпионат по авиамодельному спорту - РИА Новости, 19.09.2023
В Ступине впервые за 40 лет прошел чемпионат по авиамодельному спорту
Чемпионат Московской области по авиамодельному спорту прошел в парке имени Островского в Ступине. Участие в турнире приняли спортсмены из Подмосковья и... РИА Новости, 19.09.2023
2023-09-19T18:17
2023-09-19T18:17
2023-09-19T18:17
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МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Чемпионат Московской области по авиамодельному спорту прошел в парке имени Островского в Ступине. Участие в турнире приняли спортсмены из Подмосковья и Ленинградской области, сообщил телеканал "360".В ходе соревнований пилоты должны были продемонстрировать свое мастерство, выполнив 17 фигур высшего пилотажа. Судьи оценивали не только качество их исполнения, но и сложность выступлений. Все модели самолетов участники чемпионата сконструировали самостоятельно.Победу в соревнованиях одержал Алексей Гореславец из Домодедова. Второе и третье места заняли пилоты из Королева.
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