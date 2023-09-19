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Пушилин заявил о снижении активности ВСУ на Авдеевском направлении - РИА Новости, 19.09.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:29 19.09.2023
https://ria.ru/20230919/avdeevka-1897136370.html
Пушилин заявил о снижении активности ВСУ на Авдеевском направлении
Пушилин заявил о снижении активности ВСУ на Авдеевском направлении - РИА Новости, 19.09.2023
Пушилин заявил о снижении активности ВСУ на Авдеевском направлении
Украинские войска понесли большие потери и снизили активность на авдеевском направлении после "фейкового захвата" Опытного, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин РИА Новости, 19.09.2023
2023-09-19T10:29
2023-09-19T10:29
специальная военная операция на украине
безопасность
донецкая народная республика
денис пушилин
украина
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
россия
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МОСКВА, 19 сен – РИА Новости. Украинские войска понесли большие потери и снизили активность на авдеевском направлении после "фейкового захвата" Опытного, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24". "Что касается авдеевского направления, то населенный пункт, к которому приковано больше всего внимания, это все же Опытное. Противник после фейкового захвата данного населенного пункта снизил активность, понеся достаточно серьезные потери", - сказал Пушилин. По его словам, за последние сутки существенных изменений на этом направлении не было.
https://ria.ru/20230902/vsu-1893812625.html
донецкая народная республика
украина
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безопасность, донецкая народная республика, денис пушилин, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр, россия
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин, Украина, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР, Россия
Пушилин заявил о снижении активности ВСУ на Авдеевском направлении

Пушилин: ВСУ после лжезахвата Опытного снизили активность в районе Авдеевки

© AP Photo / LibkosУкраинский солдат стреляет на линии фронта возле Авдеевки
Украинский солдат стреляет на линии фронта возле Авдеевки - РИА Новости, 1920, 19.09.2023
© AP Photo / Libkos
Украинский солдат стреляет на линии фронта возле Авдеевки. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 сен – РИА Новости. Украинские войска понесли большие потери и снизили активность на авдеевском направлении после "фейкового захвата" Опытного, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".
"Что касается авдеевского направления, то населенный пункт, к которому приковано больше всего внимания, это все же Опытное. Противник после фейкового захвата данного населенного пункта снизил активность, понеся достаточно серьезные потери", - сказал Пушилин. По его словам, за последние сутки существенных изменений на этом направлении не было.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 02.09.2023
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2 сентября, 10:48
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьДонецкая Народная РеспубликаДенис ПушилинУкраинаВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНРРоссия
 
 
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