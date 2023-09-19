https://ria.ru/20230919/avdeevka-1897136370.html

Пушилин заявил о снижении активности ВСУ на Авдеевском направлении

Пушилин заявил о снижении активности ВСУ на Авдеевском направлении - РИА Новости, 19.09.2023

Пушилин заявил о снижении активности ВСУ на Авдеевском направлении

Украинские войска понесли большие потери и снизили активность на авдеевском направлении после "фейкового захвата" Опытного, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин РИА Новости, 19.09.2023

2023-09-19T10:29

2023-09-19T10:29

2023-09-19T10:29

специальная военная операция на украине

безопасность

донецкая народная республика

денис пушилин

украина

вооруженные силы украины

ситуация в днр и лнр

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/02/1869089256_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_0f449cf737e72a277ba8fbfea92d70f1.jpg

МОСКВА, 19 сен – РИА Новости. Украинские войска понесли большие потери и снизили активность на авдеевском направлении после "фейкового захвата" Опытного, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24". "Что касается авдеевского направления, то населенный пункт, к которому приковано больше всего внимания, это все же Опытное. Противник после фейкового захвата данного населенного пункта снизил активность, понеся достаточно серьезные потери", - сказал Пушилин. По его словам, за последние сутки существенных изменений на этом направлении не было.

https://ria.ru/20230902/vsu-1893812625.html

донецкая народная республика

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, донецкая народная республика, денис пушилин, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр, россия