https://ria.ru/20230919/avdeevka-1897136370.html
Пушилин заявил о снижении активности ВСУ на Авдеевском направлении
Пушилин заявил о снижении активности ВСУ на Авдеевском направлении - РИА Новости, 19.09.2023
Пушилин заявил о снижении активности ВСУ на Авдеевском направлении
Украинские войска понесли большие потери и снизили активность на авдеевском направлении после "фейкового захвата" Опытного, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин РИА Новости, 19.09.2023
2023-09-19T10:29
2023-09-19T10:29
2023-09-19T10:29
специальная военная операция на украине
безопасность
донецкая народная республика
денис пушилин
украина
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
россия
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МОСКВА, 19 сен – РИА Новости. Украинские войска понесли большие потери и снизили активность на авдеевском направлении после "фейкового захвата" Опытного, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24". "Что касается авдеевского направления, то населенный пункт, к которому приковано больше всего внимания, это все же Опытное. Противник после фейкового захвата данного населенного пункта снизил активность, понеся достаточно серьезные потери", - сказал Пушилин. По его словам, за последние сутки существенных изменений на этом направлении не было.
https://ria.ru/20230902/vsu-1893812625.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Пушилин заявил о снижении активности ВСУ на Авдеевском направлении
Пушилин: ВСУ после лжезахвата Опытного снизили активность в районе Авдеевки