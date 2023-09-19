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Патрушев и Ван И отметили опасность создания в АТР блоков и линий США - РИА Новости, 19.09.2023
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13:47 19.09.2023 (обновлено: 14:00 19.09.2023)
https://ria.ru/20230919/atr-1897234665.html
Патрушев и Ван И отметили опасность создания в АТР блоков и линий США
Патрушев и Ван И отметили опасность создания в АТР блоков и линий США - РИА Новости, 19.09.2023
Патрушев и Ван И отметили опасность создания в АТР блоков и линий США
Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев и глава МИД Китая Ван И отметили, что создание США блоков и разделительных линий в АТР и усиление... РИА Новости, 19.09.2023
2023-09-19T13:47
2023-09-19T14:00
в мире
атр
сша
россия
ван и (политик)
нато
тихий океан
николай патрушев
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев и глава МИД Китая Ван И отметили, что создание США блоков и разделительных линий в АТР и усиление присутствия НАТО в Тихом океане подрывает безопасность в регионе, сообщили в пресс-службе аппарата Совбеза РФ."Стороны обменялись мнениями по основным международным проблемам, отметив, что создание Вашингтоном новых блоков и разделительных линий в АТР, а также усиление присутствия НАТО в Азии и на Тихом океане направлено на подрыв сложившейся системы безопасности в регионе", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20230919/miroporyadok-1897173507.html
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в мире, атр, сша, россия, ван и (политик), нато, тихий океан, николай патрушев, мид кнр
В мире, АТР, США, Россия, Ван И (политик), НАТО, Тихий океан, Николай Патрушев, МИД КНР
Патрушев и Ван И отметили опасность создания в АТР блоков и линий США

Патрушев и Ван И отметили опасность создания в АТР блоков и усиление НАТО

CC BY 2.0 / Official U.S. Navy Page/Petty Officer 2nd Class Ryan Bre / A Sailor stands watch aboard USS Charleston (LCS 18) in Guam.Военная база США
Военная база США - РИА Новости, 1920, 19.09.2023
CC BY 2.0 / Official U.S. Navy Page/Petty Officer 2nd Class Ryan Bre / A Sailor stands watch aboard USS Charleston (LCS 18) in Guam.
Военная база США. Архивное фото
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев и глава МИД Китая Ван И отметили, что создание США блоков и разделительных линий в АТР и усиление присутствия НАТО в Тихом океане подрывает безопасность в регионе, сообщили в пресс-службе аппарата Совбеза РФ.
"Стороны обменялись мнениями по основным международным проблемам, отметив, что создание Вашингтоном новых блоков и разделительных линий в АТР, а также усиление присутствия НАТО в Азии и на Тихом океане направлено на подрыв сложившейся системы безопасности в регионе", - говорится в сообщении.
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев и глава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК Компартии Китая Ван И - РИА Новости, 1920, 19.09.2023
Патрушев оценил подходы России и КНР к ключевым международным проблемам
Вчера, 12:07
 
В миреАТРСШАРоссияВан И (политик)НАТОТихий океанНиколай ПатрушевМИД КНР
 
 
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