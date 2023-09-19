https://ria.ru/20230919/atr-1897234665.html

Патрушев и Ван И отметили опасность создания в АТР блоков и линий США

Патрушев и Ван И отметили опасность создания в АТР блоков и линий США - РИА Новости, 19.09.2023

Патрушев и Ван И отметили опасность создания в АТР блоков и линий США

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев и глава МИД Китая Ван И отметили, что создание США блоков и разделительных линий в АТР и усиление... РИА Новости, 19.09.2023

2023-09-19T13:47

2023-09-19T13:47

2023-09-19T14:00

в мире

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ван и (политик)

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тихий океан

николай патрушев

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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев и глава МИД Китая Ван И отметили, что создание США блоков и разделительных линий в АТР и усиление присутствия НАТО в Тихом океане подрывает безопасность в регионе, сообщили в пресс-службе аппарата Совбеза РФ."Стороны обменялись мнениями по основным международным проблемам, отметив, что создание Вашингтоном новых блоков и разделительных линий в АТР, а также усиление присутствия НАТО в Азии и на Тихом океане направлено на подрыв сложившейся системы безопасности в регионе", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20230919/miroporyadok-1897173507.html

атр

сша

россия

тихий океан

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