Рейтинг@Mail.ru
Российские военные отразили три атаки на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 19.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:33 19.09.2023 (обновлено: 16:15 19.09.2023)
https://ria.ru/20230919/ataki-1897251108.html
Российские военные отразили три атаки на Краснолиманском направлении
Российские военные отразили три атаки на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 19.09.2023
Российские военные отразили три атаки на Краснолиманском направлении
Российские военные отразили три атаки ВСУ на Краснолиманском направлении, сообщило Минобороны в сводке о ходе спецоперации. РИА Новости, 19.09.2023
2023-09-19T14:33
2023-09-19T16:15
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
луганская народная республика
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
донецкая народная республика
киев
запорожская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/05/1894310933_0:273:3156:2048_1920x0_80_0_0_2965dce357c0c684626b99cf9b0b5b5f.jpg
МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Российские военные отразили три атаки ВСУ на Краснолиманском направлении, сообщило Минобороны в сводке о ходе спецоперации."На Краснолиманском направлении слаженными действиями подразделений группировки войск "Центр", ударами армейской авиации и огнем артиллерии отражены три атаки штурмовых групп 63-й и 67-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Торское Донецкой Народной Республики и южнее населенного пункта Червоная Диброва Луганской Народной Республики", — уточнили в ведомстве.Всего Киев потерял на этом направлении за минувшие сутки до 65 военнослужащих, две боевые бронированные машины, два пикапа, а также гаубицу Д-20.Министерство рассказало о ситуации на других участках линии фронта.Запорожское и Южнодонецкое направленияВооруженные силы отразили атаку 71-й егерской бригады ВСУ в районе населенного пункта Вербовое в Запорожской области."Также нанесено поражение скоплениям живой силы и техники ВСУ в районах населенных пунктов Чаривное, Белогорье и Новоданиловка Запорожской области", — сообщили в ведомстве.Российские военные уничтожили на Запорожском направлении:Кроме того, российским военным удалось отбить атаку ВСУ в районе населенного пункта Старомайорское в ДНР."Ударами авиации и огнем артиллерии нанесено поражение живой силе и технике 110-й бригады территориальной обороны в районе населенного пункта Приютное Запорожской области", — указали в министерстве.Киев потерял на Южнодонецком направлении свыше 115 военнослужащих, три боевые бронированные машины, пять автомобилей, а также гаубицу "Мста-Б".Донецкое и Купянское направленияБойцы Южной группировки войск отбили две атаки штурмовых групп ВСУ в районе Майорска и Каменки в Донецкой Народной Республике."Потери противника за сутки составили до 225 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, две боевые бронированные машины и три автомобиля", — говорится в публикации.Благодаря контрбатарейной борьбе артиллеристы уничтожили самоходную артиллерийскую установку Krab польского производства, две американские артиллерийские системы М777, а также самоходную гаубицу "Гвоздика".Западная группировка войск нанесла удар по живой силе и технике противника возле Табаевки и Чернещины в Харьковской области, а также в районе Стельмаховки в ЛНР. За минувшие сутки ВСУ потеряли на Купянском направлении до двадцати военных, два автомобиля, а также гаубицы Д-20 и Д-30.В Херсонской области российская армия уничтожила до 25 украинских военнослужащих, два автомобиля и две американские артиллерийские системы М777.Кроме того, за минувшие сутки средства ПВО сбили самолет Су-25 Воздушных сил Украины в районе Новопокровки в Запорожской области, перехватили 16 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и "Ураган" и вывели из строя 38 беспилотников.
https://ria.ru/20230919/podgotovka-1897031813.html
https://ria.ru/20230916/rabotino-1896688380.html
https://ria.ru/20230918/udar-1896978168.html
https://ria.ru/20230914/voennye-1896245901.html
луганская народная республика
донецкая народная республика
киев
запорожская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/05/1894310933_213:0:2944:2048_1920x0_80_0_0_b190a12d5b3aed3e4927876afb8bb91f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
вооруженные силы украины, луганская народная республика, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), донецкая народная республика, киев, запорожская область, су-25
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Луганская Народная Республика, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Донецкая Народная Республика, Киев, Запорожская область, Су-25
Российские военные отразили три атаки на Краснолиманском направлении

Минобороны: ВС России за сутки отразили три атаки на Краснолиманском направлении

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРоссийские военные
Российские военные - РИА Новости, 1920, 19.09.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Российские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Российские военные отразили три атаки ВСУ на Краснолиманском направлении, сообщило Минобороны в сводке о ходе спецоперации.
«
"На Краснолиманском направлении слаженными действиями подразделений группировки войск "Центр", ударами армейской авиации и огнем артиллерии отражены три атаки штурмовых групп 63-й и 67-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Торское Донецкой Народной Республики и южнее населенного пункта Червоная Диброва Луганской Народной Республики", — уточнили в ведомстве.
Всего Киев потерял на этом направлении за минувшие сутки до 65 военнослужащих, две боевые бронированные машины, два пикапа, а также гаубицу Д-20.
Министерство рассказало о ситуации на других участках линии фронта.
Уничтоженный танк ВСУ в селе у линии соприкосновения на Артемовском направлении - РИА Новости, 1920, 19.09.2023
"Указать русским их место": как проявили себя подготовленные НАТО бойцы ВСУ
Вчера, 08:00

Запорожское и Южнодонецкое направления

Вооруженные силы отразили атаку 71-й егерской бригады ВСУ в районе населенного пункта Вербовое в Запорожской области.
«
"Также нанесено поражение скоплениям живой силы и техники ВСУ в районах населенных пунктов Чаривное, Белогорье и Новоданиловка Запорожской области", — сообщили в ведомстве.
Российские военные уничтожили на Запорожском направлении:
  • более 175 украинских военных;
  • две боевые бронированные машины и два автомобиля;
  • две польские самоходные артиллерийские установки Krab;
  • артиллерийскую систему М777 производства США;
  • самоходную гаубицу "Акация";
  • две гаубицы Д-30, а также орудия "Мста-Б" и Д-20.
Огневая работа мотострелковой бригады в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 16.09.2023
Российские военные обратили в бегство украинских штурмовиков у Работино
16 сентября, 12:56
Кроме того, российским военным удалось отбить атаку ВСУ в районе населенного пункта Старомайорское в ДНР.
«
"Ударами авиации и огнем артиллерии нанесено поражение живой силе и технике 110-й бригады территориальной обороны в районе населенного пункта Приютное Запорожской области", — указали в министерстве.
Киев потерял на Южнодонецком направлении свыше 115 военнослужащих, три боевые бронированные машины, пять автомобилей, а также гаубицу "Мста-Б".
Пуск ракет - РИА Новости, 1920, 18.09.2023
Российские военные нанесли удар по местам хранения боеприпасов с ураном
18 сентября, 13:54

Донецкое и Купянское направления

Бойцы Южной группировки войск отбили две атаки штурмовых групп ВСУ в районе Майорска и Каменки в Донецкой Народной Республике.
«
"Потери противника за сутки составили до 225 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, две боевые бронированные машины и три автомобиля", — говорится в публикации.
Благодаря контрбатарейной борьбе артиллеристы уничтожили самоходную артиллерийскую установку Krab польского производства, две американские артиллерийские системы М777, а также самоходную гаубицу "Гвоздика".
Западная группировка войск нанесла удар по живой силе и технике противника возле Табаевки и Чернещины в Харьковской области, а также в районе Стельмаховки в ЛНР. За минувшие сутки ВСУ потеряли на Купянском направлении до двадцати военных, два автомобиля, а также гаубицы Д-20 и Д-30.
Боевая стрельба самоходной артиллерийской установки Гиацинт-С - РИА Новости, 1920, 14.09.2023
Российские военные сорвали попытку наступления ВСУ на Купянском направлении
14 сентября, 08:32
В Херсонской области российская армия уничтожила до 25 украинских военнослужащих, два автомобиля и две американские артиллерийские системы М777.
Кроме того, за минувшие сутки средства ПВО сбили самолет Су-25 Воздушных сил Украины в районе Новопокровки в Запорожской области, перехватили 16 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и "Ураган" и вывели из строя 38 беспилотников.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
18 сентября, 15:46
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 18.09.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныЛуганская Народная РеспубликаБезопасностьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Донецкая Народная РеспубликаКиевЗапорожская областьСу-25
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала