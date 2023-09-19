https://ria.ru/20230919/ataki-1897251108.html

Российские военные отразили три атаки на Краснолиманском направлении

Российские военные отразили три атаки на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 19.09.2023

Российские военные отразили три атаки на Краснолиманском направлении

Российские военные отразили три атаки ВСУ на Краснолиманском направлении, сообщило Минобороны в сводке о ходе спецоперации. РИА Новости, 19.09.2023

2023-09-19T14:33

2023-09-19T14:33

2023-09-19T16:15

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

луганская народная республика

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

донецкая народная республика

киев

запорожская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/05/1894310933_0:273:3156:2048_1920x0_80_0_0_2965dce357c0c684626b99cf9b0b5b5f.jpg

МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Российские военные отразили три атаки ВСУ на Краснолиманском направлении, сообщило Минобороны в сводке о ходе спецоперации."На Краснолиманском направлении слаженными действиями подразделений группировки войск "Центр", ударами армейской авиации и огнем артиллерии отражены три атаки штурмовых групп 63-й и 67-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Торское Донецкой Народной Республики и южнее населенного пункта Червоная Диброва Луганской Народной Республики", — уточнили в ведомстве.Всего Киев потерял на этом направлении за минувшие сутки до 65 военнослужащих, две боевые бронированные машины, два пикапа, а также гаубицу Д-20.Министерство рассказало о ситуации на других участках линии фронта.Запорожское и Южнодонецкое направленияВооруженные силы отразили атаку 71-й егерской бригады ВСУ в районе населенного пункта Вербовое в Запорожской области."Также нанесено поражение скоплениям живой силы и техники ВСУ в районах населенных пунктов Чаривное, Белогорье и Новоданиловка Запорожской области", — сообщили в ведомстве.Российские военные уничтожили на Запорожском направлении:Кроме того, российским военным удалось отбить атаку ВСУ в районе населенного пункта Старомайорское в ДНР."Ударами авиации и огнем артиллерии нанесено поражение живой силе и технике 110-й бригады территориальной обороны в районе населенного пункта Приютное Запорожской области", — указали в министерстве.Киев потерял на Южнодонецком направлении свыше 115 военнослужащих, три боевые бронированные машины, пять автомобилей, а также гаубицу "Мста-Б".Донецкое и Купянское направленияБойцы Южной группировки войск отбили две атаки штурмовых групп ВСУ в районе Майорска и Каменки в Донецкой Народной Республике."Потери противника за сутки составили до 225 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, две боевые бронированные машины и три автомобиля", — говорится в публикации.Благодаря контрбатарейной борьбе артиллеристы уничтожили самоходную артиллерийскую установку Krab польского производства, две американские артиллерийские системы М777, а также самоходную гаубицу "Гвоздика".Западная группировка войск нанесла удар по живой силе и технике противника возле Табаевки и Чернещины в Харьковской области, а также в районе Стельмаховки в ЛНР. За минувшие сутки ВСУ потеряли на Купянском направлении до двадцати военных, два автомобиля, а также гаубицы Д-20 и Д-30.В Херсонской области российская армия уничтожила до 25 украинских военнослужащих, два автомобиля и две американские артиллерийские системы М777.Кроме того, за минувшие сутки средства ПВО сбили самолет Су-25 Воздушных сил Украины в районе Новопокровки в Запорожской области, перехватили 16 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и "Ураган" и вывели из строя 38 беспилотников.

https://ria.ru/20230919/podgotovka-1897031813.html

https://ria.ru/20230916/rabotino-1896688380.html

https://ria.ru/20230918/udar-1896978168.html

https://ria.ru/20230914/voennye-1896245901.html

луганская народная республика

донецкая народная республика

киев

запорожская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

вооруженные силы украины, луганская народная республика, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), донецкая народная республика, киев, запорожская область, су-25