Российские военные отразили три атаки на Краснолиманском направлении
Минобороны: ВС России за сутки отразили три атаки на Краснолиманском направлении
Российские военные. Архивное фото
МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Российские военные отразили три атаки ВСУ на Краснолиманском направлении, сообщило Минобороны в сводке о ходе спецоперации.
«
"На Краснолиманском направлении слаженными действиями подразделений группировки войск "Центр", ударами армейской авиации и огнем артиллерии отражены три атаки штурмовых групп 63-й и 67-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Торское Донецкой Народной Республики и южнее населенного пункта Червоная Диброва Луганской Народной Республики", — уточнили в ведомстве.
Всего Киев потерял на этом направлении за минувшие сутки до 65 военнослужащих, две боевые бронированные машины, два пикапа, а также гаубицу Д-20.
Министерство рассказало о ситуации на других участках линии фронта.
Запорожское и Южнодонецкое направления
Вооруженные силы отразили атаку 71-й егерской бригады ВСУ в районе населенного пункта Вербовое в Запорожской области.
«
"Также нанесено поражение скоплениям живой силы и техники ВСУ в районах населенных пунктов Чаривное, Белогорье и Новоданиловка Запорожской области", — сообщили в ведомстве.
Российские военные уничтожили на Запорожском направлении:
- более 175 украинских военных;
- две боевые бронированные машины и два автомобиля;
- две польские самоходные артиллерийские установки Krab;
- артиллерийскую систему М777 производства США;
- самоходную гаубицу "Акация";
- две гаубицы Д-30, а также орудия "Мста-Б" и Д-20.
Кроме того, российским военным удалось отбить атаку ВСУ в районе населенного пункта Старомайорское в ДНР.
«
"Ударами авиации и огнем артиллерии нанесено поражение живой силе и технике 110-й бригады территориальной обороны в районе населенного пункта Приютное Запорожской области", — указали в министерстве.
Киев потерял на Южнодонецком направлении свыше 115 военнослужащих, три боевые бронированные машины, пять автомобилей, а также гаубицу "Мста-Б".
Донецкое и Купянское направления
Бойцы Южной группировки войск отбили две атаки штурмовых групп ВСУ в районе Майорска и Каменки в Донецкой Народной Республике.
«
"Потери противника за сутки составили до 225 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, две боевые бронированные машины и три автомобиля", — говорится в публикации.
Благодаря контрбатарейной борьбе артиллеристы уничтожили самоходную артиллерийскую установку Krab польского производства, две американские артиллерийские системы М777, а также самоходную гаубицу "Гвоздика".
Западная группировка войск нанесла удар по живой силе и технике противника возле Табаевки и Чернещины в Харьковской области, а также в районе Стельмаховки в ЛНР. За минувшие сутки ВСУ потеряли на Купянском направлении до двадцати военных, два автомобиля, а также гаубицы Д-20 и Д-30.
В Херсонской области российская армия уничтожила до 25 украинских военнослужащих, два автомобиля и две американские артиллерийские системы М777.
Кроме того, за минувшие сутки средства ПВО сбили самолет Су-25 Воздушных сил Украины в районе Новопокровки в Запорожской области, перехватили 16 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и "Ураган" и вывели из строя 38 беспилотников.