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Конституционный суд Грузии начал изучать заявку об импичменте президента - РИА Новости, 18.09.2023
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15:13 18.09.2023
https://ria.ru/20230918/zurabishvili-1896999722.html
Конституционный суд Грузии начал изучать заявку об импичменте президента
Конституционный суд Грузии начал изучать заявку об импичменте президента - РИА Новости, 18.09.2023
Конституционный суд Грузии начал изучать заявку об импичменте президента
Конституционный суд Грузии получил заявку от 80 депутатов в связи с импичментом президента Саломе Зурабишвили, судебный пленум предоставит отчет парламенту в... РИА Новости, 18.09.2023
2023-09-18T15:13
2023-09-18T15:13
в мире
грузия
саломе зурабишвили
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ТБИЛИСИ, 18 сен - РИА Новости. Конституционный суд Грузии получил заявку от 80 депутатов в связи с импичментом президента Саломе Зурабишвили, судебный пленум предоставит отчет парламенту в течение месяца, сообщила пресс-служба суда. Ранее правящая партия "Грузинская мечта" инициировала импичмент Зурабишвили из-за того, что, несмотря на полученные отказы от правительства, она продолжает зарубежные визиты. "Авторы конституционных представлений обратились в конституционный суд 12 сентября 2023 года. После прохождения процедуры регистрации конституционных представлений 14 сентября представление было зарегистрировано в порядке, установленном законодательством. Соответственно, дело было передано на рассмотрение пленуму конституционного суда, который в течение месяца рассмотрит его и представит заключение парламенту. Информация о дате рассмотрения конституционного представления №1797 будет распространена дополнительно",- говорится в сообщении. Конституционный суд отмечает, что авторами заявки стали председатель правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе, спикер парламента Шалва Папуашвили, исполнительный секретарь фракции "Грузинская мечта" Мамука Мдинарадзе и другие депутаты - в целом 80 человек. Чтобы процедура отстранения должностного лица в порядке импичмента считалась запущенной, письменное требование о ее начале должны подписать не менее трети депутатов парламента Грузии. Правящая партия собрала 80 голосов. Затем подписи подаются в конституционный суд, который в течение месяца должен подготовить заключение. Президент считается отстраненным от должности в порядке импичмента, если это решение будет поддержано не менее чем двумя третями полного состава парламента. У парламентского большинства 84 голоса из 150, для импичмента необходима поддержка 100 парламентариев. Ранее правительство Грузии отказало Зурабишвили в зарубежных визитах в 10 государств, в том числе в Германию, на Украину, в Израиль и ОАЭ.
https://ria.ru/20230907/gruziya-1894852494.html
https://ria.ru/20230901/impichment-1893670675.html
https://ria.ru/20230918/gruziya-1896922647.html
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в мире, грузия, саломе зурабишвили
В мире, Грузия, Саломе Зурабишвили
Конституционный суд Грузии начал изучать заявку об импичменте президента

Конституционный суд Грузии получил заявку от депутатов об импичменте Зурабишвили

© Sputnik / Александр Имедашвили | Перейти в медиабанкСаломе Зурабишвили
Саломе Зурабишвили - РИА Новости, 1920, 18.09.2023
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Саломе Зурабишвили. Архивное фото
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ТБИЛИСИ, 18 сен - РИА Новости. Конституционный суд Грузии получил заявку от 80 депутатов в связи с импичментом президента Саломе Зурабишвили, судебный пленум предоставит отчет парламенту в течение месяца, сообщила пресс-служба суда.
Ранее правящая партия "Грузинская мечта" инициировала импичмент Зурабишвили из-за того, что, несмотря на полученные отказы от правительства, она продолжает зарубежные визиты.
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"Авторы конституционных представлений обратились в конституционный суд 12 сентября 2023 года. После прохождения процедуры регистрации конституционных представлений 14 сентября представление было зарегистрировано в порядке, установленном законодательством. Соответственно, дело было передано на рассмотрение пленуму конституционного суда, который в течение месяца рассмотрит его и представит заключение парламенту. Информация о дате рассмотрения конституционного представления №1797 будет распространена дополнительно",- говорится в сообщении.
Конституционный суд отмечает, что авторами заявки стали председатель правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе, спикер парламента Шалва Папуашвили, исполнительный секретарь фракции "Грузинская мечта" Мамука Мдинарадзе и другие депутаты - в целом 80 человек.
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Чтобы процедура отстранения должностного лица в порядке импичмента считалась запущенной, письменное требование о ее начале должны подписать не менее трети депутатов парламента Грузии. Правящая партия собрала 80 голосов. Затем подписи подаются в конституционный суд, который в течение месяца должен подготовить заключение.
Президент считается отстраненным от должности в порядке импичмента, если это решение будет поддержано не менее чем двумя третями полного состава парламента. У парламентского большинства 84 голоса из 150, для импичмента необходима поддержка 100 парламентариев.
Ранее правительство Грузии отказало Зурабишвили в зарубежных визитах в 10 государств, в том числе в Германию, на Украину, в Израиль и ОАЭ.
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