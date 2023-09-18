https://ria.ru/20230918/zurabishvili-1896999722.html

Конституционный суд Грузии начал изучать заявку об импичменте президента

Конституционный суд Грузии начал изучать заявку об импичменте президента - РИА Новости, 18.09.2023

Конституционный суд Грузии начал изучать заявку об импичменте президента

Конституционный суд Грузии получил заявку от 80 депутатов в связи с импичментом президента Саломе Зурабишвили, судебный пленум предоставит отчет парламенту в... РИА Новости, 18.09.2023

2023-09-18T15:13

2023-09-18T15:13

2023-09-18T15:13

в мире

грузия

саломе зурабишвили

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ТБИЛИСИ, 18 сен - РИА Новости. Конституционный суд Грузии получил заявку от 80 депутатов в связи с импичментом президента Саломе Зурабишвили, судебный пленум предоставит отчет парламенту в течение месяца, сообщила пресс-служба суда. Ранее правящая партия "Грузинская мечта" инициировала импичмент Зурабишвили из-за того, что, несмотря на полученные отказы от правительства, она продолжает зарубежные визиты. "Авторы конституционных представлений обратились в конституционный суд 12 сентября 2023 года. После прохождения процедуры регистрации конституционных представлений 14 сентября представление было зарегистрировано в порядке, установленном законодательством. Соответственно, дело было передано на рассмотрение пленуму конституционного суда, который в течение месяца рассмотрит его и представит заключение парламенту. Информация о дате рассмотрения конституционного представления №1797 будет распространена дополнительно",- говорится в сообщении. Конституционный суд отмечает, что авторами заявки стали председатель правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе, спикер парламента Шалва Папуашвили, исполнительный секретарь фракции "Грузинская мечта" Мамука Мдинарадзе и другие депутаты - в целом 80 человек. Чтобы процедура отстранения должностного лица в порядке импичмента считалась запущенной, письменное требование о ее начале должны подписать не менее трети депутатов парламента Грузии. Правящая партия собрала 80 голосов. Затем подписи подаются в конституционный суд, который в течение месяца должен подготовить заключение. Президент считается отстраненным от должности в порядке импичмента, если это решение будет поддержано не менее чем двумя третями полного состава парламента. У парламентского большинства 84 голоса из 150, для импичмента необходима поддержка 100 парламентариев. Ранее правительство Грузии отказало Зурабишвили в зарубежных визитах в 10 государств, в том числе в Германию, на Украину, в Израиль и ОАЭ.

https://ria.ru/20230907/gruziya-1894852494.html

https://ria.ru/20230901/impichment-1893670675.html

https://ria.ru/20230918/gruziya-1896922647.html

грузия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, грузия, саломе зурабишвили