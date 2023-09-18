https://ria.ru/20230918/zerno-1897097242.html

Генсек ООН заявил о работе над восстановлением зерновой сделки

Генсек ООН заявил о работе над восстановлением зерновой сделки - РИА Новости, 18.09.2023

Генсек ООН заявил о работе над восстановлением зерновой сделки

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерреш заявил, что ООН активно работает над тем, чтобы восстановить зерновую сделку, однако РИА Новости, 18.09.2023

2023-09-18T22:19

2023-09-18T22:19

2023-09-18T22:28

россия

турция

украина

владимир путин

оон

россельхозбанк

антониу гутерреш

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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерреш заявил, что ООН активно работает над тем, чтобы восстановить зерновую сделку, однако отметил, что сделать это будет непросто, об этом генсек ООН заявил в интервью телеканалу CNN. "Мы усердно работаем над тем, чтобы попытаться придать ей новую жизнь, но это будет непросто", - заявил Гутерреш. Черноморская инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагала вывоз украинского зерна и продовольствия, а также удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Зерновая инициатива является составной частью пакетной договоренности. Вторая часть - меморандум Россия - ООН, рассчитанный на три года - предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, среди главных задач были обозначены переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти - Одесса" и ряд других мер. Как неоднократно отмечали в Москве, эта часть пакетной договоренности не выполнялась. Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля, когда РФ уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Путин неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские - так и не была реализована.

https://ria.ru/20230829/sanktsii-1892771391.html

https://ria.ru/20230918/ukraina-1896788188.html

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россия, турция, украина, владимир путин, оон, россельхозбанк, антониу гутерреш, swift, политика