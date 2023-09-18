https://ria.ru/20230918/zerno-1896996183.html

Киев призвал Будапешт и Варшаву отменить запрет на ввоз зерна до пятницы

Киев призвал Будапешт и Варшаву отменить запрет на ввоз зерна до пятницы - РИА Новости, 18.09.2023

Киев призвал Будапешт и Варшаву отменить запрет на ввоз зерна до пятницы

Правительство Украины примет ответные меры против Польши и Венгрии, если эти страны к 22 сентября не отменят запрет на ввоз украинского зерна, передает в... РИА Новости, 18.09.2023

2023-09-18T15:00

2023-09-18T15:00

2023-09-18T15:03

венгрия

польша

украина

тарас качка

евросоюз

экономика

зерновая сделка

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МОСКВА, 18 сен – РИА Новости. Правительство Украины примет ответные меры против Польши и Венгрии, если эти страны к 22 сентября не отменят запрет на ввоз украинского зерна, передает в понедельник агентство Блумберг со ссылкой на украинского замминистра экономики Тараса Качку. "Украина рассматривает возможность (ответных) мер..., если ограничения (на ввоз украинского зерна – ред.) не будут сняты к вечеру пятницы", – пишет агентство. Отмечается, что эти меры могут затронуть продукцию из Польши и Венгрии. Европейская комиссия 15 сентября решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. В частности, Венгрия продлила запрет на национальной основе, в список запрещенных к ввозу вошли 24 продукта. Помимо зерновых, в список вошли разные виды мяса, птица, яйца, мед, овощи и вино.

https://ria.ru/20230918/kiev-1896956197.html

венгрия

польша

украина

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

венгрия, польша, украина, тарас качка, евросоюз, экономика, зерновая сделка