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Киев призвал Будапешт и Варшаву отменить запрет на ввоз зерна до пятницы - РИА Новости, 18.09.2023
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15:00 18.09.2023 (обновлено: 15:03 18.09.2023)
https://ria.ru/20230918/zerno-1896996183.html
Киев призвал Будапешт и Варшаву отменить запрет на ввоз зерна до пятницы
Киев призвал Будапешт и Варшаву отменить запрет на ввоз зерна до пятницы - РИА Новости, 18.09.2023
Киев призвал Будапешт и Варшаву отменить запрет на ввоз зерна до пятницы
Правительство Украины примет ответные меры против Польши и Венгрии, если эти страны к 22 сентября не отменят запрет на ввоз украинского зерна, передает в... РИА Новости, 18.09.2023
2023-09-18T15:00
2023-09-18T15:03
венгрия
польша
украина
тарас качка
евросоюз
экономика
зерновая сделка
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МОСКВА, 18 сен – РИА Новости. Правительство Украины примет ответные меры против Польши и Венгрии, если эти страны к 22 сентября не отменят запрет на ввоз украинского зерна, передает в понедельник агентство Блумберг со ссылкой на украинского замминистра экономики Тараса Качку. "Украина рассматривает возможность (ответных) мер..., если ограничения (на ввоз украинского зерна – ред.) не будут сняты к вечеру пятницы", – пишет агентство. Отмечается, что эти меры могут затронуть продукцию из Польши и Венгрии. Европейская комиссия 15 сентября решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. В частности, Венгрия продлила запрет на национальной основе, в список запрещенных к ввозу вошли 24 продукта. Помимо зерновых, в список вошли разные виды мяса, птица, яйца, мед, овощи и вино.
https://ria.ru/20230918/kiev-1896956197.html
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венгрия, польша, украина, тарас качка, евросоюз, экономика, зерновая сделка
Венгрия, Польша, Украина, Тарас Качка, Евросоюз, Экономика, Зерновая сделка
Киев призвал Будапешт и Варшаву отменить запрет на ввоз зерна до пятницы

Bloomberg: Киев требует от Варшавы и Будапешта разрешить ввоз зерна до пятницы

© AP Photo / Efrem LukatskyВыгрузка зерна в хранилище в поселке Згуровка
Выгрузка зерна в хранилище в поселке Згуровка - РИА Новости, 1920, 18.09.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Выгрузка зерна в хранилище в поселке Згуровка. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 сен – РИА Новости. Правительство Украины примет ответные меры против Польши и Венгрии, если эти страны к 22 сентября не отменят запрет на ввоз украинского зерна, передает в понедельник агентство Блумберг со ссылкой на украинского замминистра экономики Тараса Качку.
"Украина рассматривает возможность (ответных) мер..., если ограничения (на ввоз украинского зерна – ред.) не будут сняты к вечеру пятницы", – пишет агентство. Отмечается, что эти меры могут затронуть продукцию из Польши и Венгрии.
Европейская комиссия 15 сентября решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. В частности, Венгрия продлила запрет на национальной основе, в список запрещенных к ввозу вошли 24 продукта. Помимо зерновых, в список вошли разные виды мяса, птица, яйца, мед, овощи и вино.
Киев - РИА Новости, 1920, 18.09.2023
Киев пригрозил ввести запрет на импорт автомобилей из Венгрии
Вчера, 12:48
 
ВенгрияПольшаУкраинаТарас КачкаЕвросоюзЭкономикаЗерновая сделка
 
 
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