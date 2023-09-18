https://ria.ru/20230918/zerno-1896996183.html
Киев призвал Будапешт и Варшаву отменить запрет на ввоз зерна до пятницы
Киев призвал Будапешт и Варшаву отменить запрет на ввоз зерна до пятницы - РИА Новости, 18.09.2023
Киев призвал Будапешт и Варшаву отменить запрет на ввоз зерна до пятницы
Правительство Украины примет ответные меры против Польши и Венгрии, если эти страны к 22 сентября не отменят запрет на ввоз украинского зерна, передает в... РИА Новости, 18.09.2023
2023-09-18T15:00
2023-09-18T15:00
2023-09-18T15:03
венгрия
польша
украина
тарас качка
евросоюз
экономика
зерновая сделка
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МОСКВА, 18 сен – РИА Новости. Правительство Украины примет ответные меры против Польши и Венгрии, если эти страны к 22 сентября не отменят запрет на ввоз украинского зерна, передает в понедельник агентство Блумберг со ссылкой на украинского замминистра экономики Тараса Качку. "Украина рассматривает возможность (ответных) мер..., если ограничения (на ввоз украинского зерна – ред.) не будут сняты к вечеру пятницы", – пишет агентство. Отмечается, что эти меры могут затронуть продукцию из Польши и Венгрии. Европейская комиссия 15 сентября решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. В частности, Венгрия продлила запрет на национальной основе, в список запрещенных к ввозу вошли 24 продукта. Помимо зерновых, в список вошли разные виды мяса, птица, яйца, мед, овощи и вино.
https://ria.ru/20230918/kiev-1896956197.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
венгрия, польша, украина, тарас качка, евросоюз, экономика, зерновая сделка
Венгрия, Польша, Украина, Тарас Качка, Евросоюз, Экономика, Зерновая сделка
Киев призвал Будапешт и Варшаву отменить запрет на ввоз зерна до пятницы
Bloomberg: Киев требует от Варшавы и Будапешта разрешить ввоз зерна до пятницы