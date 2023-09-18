https://ria.ru/20230918/zerno-1896939353.html
В ЕК планируют обсудить спорные вопросы по украинскому зерну 25 сентября
В ЕК планируют обсудить спорные вопросы по украинскому зерну 25 сентября - РИА Новости, 18.09.2023
В ЕК планируют обсудить спорные вопросы по украинскому зерну 25 сентября
В Еврокомиссии рассчитывают обсудить все спорные вопросы, связанные с импортом украинского зерна в приграничные с Украиной европейские страны, на заседании... РИА Новости, 18.09.2023
2023-09-18T12:02
2023-09-18T12:02
2023-09-18T12:02
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польша
еврокомиссия
евросоюз
венгрия
экономика
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БРЮССЕЛЬ, 18 сен – РИА Новости. В Еврокомиссии рассчитывают обсудить все спорные вопросы, связанные с импортом украинского зерна в приграничные с Украиной европейские страны, на заседании специальной координационной платформы 25 сентября, сообщила РИА Новости представитель Комиссии Мириам Гарсиа Феррер. Еврокомиссия 15 сентября заявила, что не будет продлевать ограничительные меры в отношении импорта ряда наименований украинских зерновых в пять приграничных с Украиной стран ЕС. ЕК также пояснила, что контролем за экспортом своей сельхозпродукции займется сама Украина, для этой цели она должна представить заинтересованным странам и ЕК 18 сентября план действий. В ответ Польша, Венгрия и Словакия заявили о введении односторонних ограничений на ввоз украинской агропродукции. "Встреча координационной платформы в следующий понедельник позволит нам продолжить взаимодействие со всеми сторонами. Комиссия и Украина будут продолжать внимательно следить за развитием ситуации", - сообщила представитель ЕК. Координационная платформа с участием пяти приграничных с Украиной стран ЕС, Еврокомиссии, Украины и Молдавии, созданная ранее по инициативе ЕК, призвана решать связанные с сельхозимпортом вопросы.
https://ria.ru/20230915/orban-1896489318.html
https://ria.ru/20230916/zerno-1896742585.html
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украина, в мире, польша, еврокомиссия, евросоюз, венгрия, экономика
Украина, В мире, Польша, Еврокомиссия, Евросоюз, Венгрия, Экономика
В ЕК планируют обсудить спорные вопросы по украинскому зерну 25 сентября
В ЕК планируют обсудить спорные вопросы по импорту украинского зерна 25 сентября