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У западных берегов Японии произошло землетрясение магнитудой 6,4 - РИА Новости, 18.09.2023
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16:35 18.09.2023 (обновлено: 16:50 18.09.2023)
https://ria.ru/20230918/zemletryasenie-1897025544.html
У западных берегов Японии произошло землетрясение магнитудой 6,4
У западных берегов Японии произошло землетрясение магнитудой 6,4 - РИА Новости, 18.09.2023
У западных берегов Японии произошло землетрясение магнитудой 6,4
Землетрясение магнитудой 6,4 произошло на западе от острова Мияко самой южной японской префектуры Окинава, сообщило главное метеорологическое управление страны. РИА Новости, 18.09.2023
2023-09-18T16:35
2023-09-18T16:50
в мире
япония
окинава
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ТОКИО, 18 сен – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 6,4 произошло на западе от острова Мияко самой южной японской префектуры Окинава, сообщило главное метеорологическое управление страны.Очаг залегал на глубине 170 километров. Максимальная сила толчков составила 3 балла по семибалльной шкале, принятой в Японии.Угрозы цунами нет.Информации о жертвах и разрушениях нет.
https://ria.ru/20230206/zemletryaseniya-1849953358.html
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в мире, япония, окинава
В мире, Япония, Окинава
У западных берегов Японии произошло землетрясение магнитудой 6,4

Сейсмологи: у западных берегов Японии произошло землетрясение магнитудой 6,4

© Depositphotos.com / albundСейсмограф
Сейсмограф - РИА Новости, 1920, 18.09.2023
© Depositphotos.com / albund
Сейсмограф. Архивное фото
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ТОКИО, 18 сен – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 6,4 произошло на западе от острова Мияко самой южной японской префектуры Окинава, сообщило главное метеорологическое управление страны.
Очаг залегал на глубине 170 километров. Максимальная сила толчков составила 3 балла по семибалльной шкале, принятой в Японии.
Угрозы цунами нет.
Информации о жертвах и разрушениях нет.
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В миреЯпонияОкинава
 
 
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