https://ria.ru/20230918/zemletryasenie-1897025544.html

У западных берегов Японии произошло землетрясение магнитудой 6,4

У западных берегов Японии произошло землетрясение магнитудой 6,4 - РИА Новости, 18.09.2023

У западных берегов Японии произошло землетрясение магнитудой 6,4

Землетрясение магнитудой 6,4 произошло на западе от острова Мияко самой южной японской префектуры Окинава, сообщило главное метеорологическое управление страны. РИА Новости, 18.09.2023

2023-09-18T16:35

2023-09-18T16:35

2023-09-18T16:50

в мире

япония

окинава

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ТОКИО, 18 сен – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 6,4 произошло на западе от острова Мияко самой южной японской префектуры Окинава, сообщило главное метеорологическое управление страны.Очаг залегал на глубине 170 километров. Максимальная сила толчков составила 3 балла по семибалльной шкале, принятой в Японии.Угрозы цунами нет.Информации о жертвах и разрушениях нет.

https://ria.ru/20230206/zemletryaseniya-1849953358.html

япония

окинава

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в мире, япония, окинава