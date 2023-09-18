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При землетрясении в Италии пострадали некоторые здания - РИА Новости, 18.09.2023
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10:01 18.09.2023 (обновлено: 11:10 18.09.2023)
https://ria.ru/20230918/zemletryasenie-1896905450.html
При землетрясении в Италии пострадали некоторые здания
При землетрясении в Италии пострадали некоторые здания - РИА Новости, 18.09.2023
При землетрясении в Италии пострадали некоторые здания
Землетрясение в центральной части Италии обошлось без жертв, однако некоторым зданиям нанесен ущерб, сообщил в эфире телеканала RaiNews24 президент области... РИА Новости, 18.09.2023
2023-09-18T10:01
2023-09-18T11:10
в мире
италия
тоскана
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РИМ, 18 сен — РИА Новости. Землетрясение в центральной части Италии обошлось без жертв, однако некоторым зданиям нанесен ущерб, сообщил в эфире телеканала RaiNews24 президент области Тоскана Эудженио Джани. &quot;На данный момент критических ситуаций в результате землетрясения с эпицентром в городе Марради не выявлено. Некоторым зданиям нанесен ущерб. Компетентные органы продолжают проверку зданий и сооружений. В зоне землетрясения были немедленно закрыты школы&quot;, — сообщил губернатор. По его информации, в различные экстренные службы поступили около 300 телефонных звонков от обеспокоенных граждан, пожарным пришлось более десяти раз выезжать по вызовам.Как ранее сообщил Национальный институт геофизики и вулканологии Италии (Ingv), землетрясение магнитудой 4,9 произошло в 05:10 (06:10 мск) в центральной Италии. Его эпицентр находился на глубине восьми километров близ небольшого тосканского города Марради, в котором проживают менее трех тысяч человек. Колебания земной поверхности ощутили жители многих населенных пунктов в областях Тоскана и Эмилия-Романья. Мэр Марради Томмазо Триберти сказал журналистам, что в момент, когда произошло землетрясение, многих жителей охватила паника, люди выбежали на улицу из своих домов. По его словам, некоторым зданиям нанесен ущерб. Аналогичная ситуация сложилась в городе Тредоцио (Эмилия-Романья), где повреждено здание муниципалитета.
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в мире, италия, тоскана
В мире, Италия, Тоскана
При землетрясении в Италии пострадали некоторые здания

Губернатор Джани: при землетрясении в Италии пострадали некоторые здания

© Depositphotos.com / albundСейсмограф
Сейсмограф - РИА Новости, 1920, 18.09.2023
© Depositphotos.com / albund
Сейсмограф. Архивное фото
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РИМ, 18 сен — РИА Новости. Землетрясение в центральной части Италии обошлось без жертв, однако некоторым зданиям нанесен ущерб, сообщил в эфире телеканала RaiNews24 президент области Тоскана Эудженио Джани.
«

"На данный момент критических ситуаций в результате землетрясения с эпицентром в городе Марради не выявлено. Некоторым зданиям нанесен ущерб. Компетентные органы продолжают проверку зданий и сооружений. В зоне землетрясения были немедленно закрыты школы", — сообщил губернатор.

По его информации, в различные экстренные службы поступили около 300 телефонных звонков от обеспокоенных граждан, пожарным пришлось более десяти раз выезжать по вызовам.
Как ранее сообщил Национальный институт геофизики и вулканологии Италии (Ingv), землетрясение магнитудой 4,9 произошло в 05:10 (06:10 мск) в центральной Италии. Его эпицентр находился на глубине восьми километров близ небольшого тосканского города Марради, в котором проживают менее трех тысяч человек. Колебания земной поверхности ощутили жители многих населенных пунктов в областях Тоскана и Эмилия-Романья.
Мэр Марради Томмазо Триберти сказал журналистам, что в момент, когда произошло землетрясение, многих жителей охватила паника, люди выбежали на улицу из своих домов. По его словам, некоторым зданиям нанесен ущерб. Аналогичная ситуация сложилась в городе Тредоцио (Эмилия-Романья), где повреждено здание муниципалитета.
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В миреИталияТоскана
 
 
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