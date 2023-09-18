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Жители Ярославской области обследовались в рамках акции "Шаг к здоровью"
Жители Ярославской области обследовались в рамках акции "Шаг к здоровью" - РИА Новости, 18.09.2023
Жители Ярославской области обследовались в рамках акции "Шаг к здоровью"
Пятнадцать тысяч жителей Ярославской области прошли медицинское обследование в рамках акции "Шаг к здоровью", организованной министерством здравоохранения... РИА Новости, 18.09.2023
2023-09-18T17:01
2023-09-18T17:01
2023-09-18T17:01
ярославская область
ярославская область
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ЯРОСЛАВЛЬ, 18 сен – РИА Новости. Пятнадцать тысяч жителей Ярославской области прошли медицинское обследование в рамках акции "Шаг к здоровью", организованной министерством здравоохранения региона, сообщает пресс-служба областного правительства. Сообщается, что работа медиков была организована министерством здравоохранения региона во всех муниципальных районах в течение трех месяцев. "Благодаря акции медицинское обследование смогли пройти 15 тысяч жителей Ярославской области", - информирует областное правительство. По словам губернатора Михаила Евраева, в сельскую местность дополнительно направили передвижные флюорографы и маммографы, чтобы люди могли пройти диагностику близко к дому. "Все желающие проверили основные показатели здоровья, получили консультации врачей и в случае необходимости – направления в лечебные учреждения на дополнительные обследования. Для жителей это удобно, близко, доступно. Но, главное, эффективно", - подчеркнул Евраев. В перечень исследований по решению профильного министерства входили измерение уровня глюкозы и холестерина в крови, спирометрия и другие. В результате выявлено более тысячи случаев подозрения на сахарный диабет, более двух тысяч – на гипертонию, сообщает областное правительство. Также специалисты консультировали пациентов по вопросам профилактики заболеваний. Как сообщил Евраев, в следующем году акция "Шаг к здоровью" будет продолжена.
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ярославская область
Ярославская область, Ярославская область
Жители Ярославской области обследовались в рамках акции "Шаг к здоровью"
Жители Ярославской области прошли обследование в рамках акции "Шаг к здоровью"
ЯРОСЛАВЛЬ, 18 сен – РИА Новости.
Пятнадцать тысяч жителей Ярославской области прошли медицинское обследование в рамках акции "Шаг к здоровью", организованной министерством здравоохранения региона, сообщает пресс-служба
областного правительства.
Сообщается, что работа медиков была организована министерством здравоохранения региона во всех муниципальных районах в течение трех месяцев. "Благодаря акции медицинское обследование смогли пройти 15 тысяч жителей Ярославской области", - информирует областное правительство.
По словам губернатора Михаила Евраева, в сельскую местность дополнительно направили передвижные флюорографы и маммографы, чтобы люди могли пройти диагностику близко к дому.
"Все желающие проверили основные показатели здоровья, получили консультации врачей и в случае необходимости – направления в лечебные учреждения на дополнительные обследования. Для жителей это удобно, близко, доступно. Но, главное, эффективно", - подчеркнул Евраев.
В перечень исследований по решению профильного министерства входили измерение уровня глюкозы и холестерина в крови, спирометрия и другие. В результате выявлено более тысячи случаев подозрения на сахарный диабет, более двух тысяч – на гипертонию, сообщает областное правительство. Также специалисты консультировали пациентов по вопросам профилактики заболеваний.
Как сообщил Евраев, в следующем году акция "Шаг к здоровью" будет продолжена.
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