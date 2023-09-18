https://ria.ru/20230918/zasedanie-1897065363.html
ООН не планирует усиливать меры безопасности для заседания СБ по Украине
ООН не планирует усиливать меры безопасности для заседания СБ по Украине - РИА Новости, 18.09.2023
ООН не планирует усиливать меры безопасности для заседания СБ по Украине
В ООН не готовят каких-либо специальных мер безопасности для заседания СБ ООН по Украине, в котором, как ожидается, примет участие Владимир Зеленский, заявил... РИА Новости, 18.09.2023
2023-09-18T19:01
2023-09-18T19:01
2023-09-18T19:01
украина
стефан дюжаррик
в мире
владимир зеленский
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ООН, 18 сен - РИА Новости. В ООН не готовят каких-либо специальных мер безопасности для заседания СБ ООН по Украине, в котором, как ожидается, примет участие Владимир Зеленский, заявил РИА Новости официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик. Ранее глава МИД Франции Катрин Колонна заявила, что Зеленский будет участвовать в заседании Совбеза по Украине 20 сентября. В нем же будет участвовать глава МИД РФ Сергей Лавров. "Ничего, кроме активной дипломатической дискуссии, мы не ожидаем. Мы не ожидаем, что что-то может произойти", - сказал Дюжаррик, отвечая на вопрос, не опасаются ли в ООН каких-либо провокаций в ходе заседания. Он отрицательно ответил на вопрос о том, принимаются ли какие-то специальные меры безопасности.
https://ria.ru/20230916/zasedanie-1896744313.html
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РИА Новости
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украина, стефан дюжаррик, в мире, владимир зеленский
Украина, Стефан Дюжаррик, В мире, Владимир Зеленский
ООН не планирует усиливать меры безопасности для заседания СБ по Украине
ООН не планирует усиливать меры безопасности для заседания Совбеза с Зеленским
ООН, 18 сен - РИА Новости. В ООН не готовят каких-либо специальных мер безопасности для заседания СБ ООН по Украине, в котором, как ожидается, примет участие Владимир Зеленский, заявил РИА Новости официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.
Ранее глава МИД Франции Катрин Колонна
заявила, что Зеленский будет участвовать в заседании Совбеза по Украине 20 сентября. В нем же будет участвовать глава МИД РФ Сергей Лавров
.
"Ничего, кроме активной дипломатической дискуссии, мы не ожидаем. Мы не ожидаем, что что-то может произойти", - сказал Дюжаррик, отвечая на вопрос, не опасаются ли в ООН каких-либо провокаций в ходе заседания.
Он отрицательно ответил на вопрос о том, принимаются ли какие-то специальные меры безопасности.
Небензя назвал предстоящее заседание СБ ООН очередным шоу с Зеленским