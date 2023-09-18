https://ria.ru/20230918/zasedanie-1897065363.html

ООН не планирует усиливать меры безопасности для заседания СБ по Украине

ООН не планирует усиливать меры безопасности для заседания СБ по Украине - РИА Новости, 18.09.2023

ООН не планирует усиливать меры безопасности для заседания СБ по Украине

В ООН не готовят каких-либо специальных мер безопасности для заседания СБ ООН по Украине, в котором, как ожидается, примет участие Владимир Зеленский, заявил... РИА Новости, 18.09.2023

2023-09-18T19:01

2023-09-18T19:01

2023-09-18T19:01

украина

стефан дюжаррик

в мире

владимир зеленский

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ООН, 18 сен - РИА Новости. В ООН не готовят каких-либо специальных мер безопасности для заседания СБ ООН по Украине, в котором, как ожидается, примет участие Владимир Зеленский, заявил РИА Новости официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик. Ранее глава МИД Франции Катрин Колонна заявила, что Зеленский будет участвовать в заседании Совбеза по Украине 20 сентября. В нем же будет участвовать глава МИД РФ Сергей Лавров. "Ничего, кроме активной дипломатической дискуссии, мы не ожидаем. Мы не ожидаем, что что-то может произойти", - сказал Дюжаррик, отвечая на вопрос, не опасаются ли в ООН каких-либо провокаций в ходе заседания. Он отрицательно ответил на вопрос о том, принимаются ли какие-то специальные меры безопасности.

https://ria.ru/20230916/zasedanie-1896744313.html

украина

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украина, стефан дюжаррик, в мире, владимир зеленский