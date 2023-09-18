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В Японии установилась рекордно поздняя жаркая погода - РИА Новости, 18.09.2023
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17:05 18.09.2023 (обновлено: 17:19 18.09.2023)
https://ria.ru/20230918/yaponiya-1897032646.html
В Японии установилась рекордно поздняя жаркая погода
В Японии установилась рекордно поздняя жаркая погода - РИА Новости, 18.09.2023
В Японии установилась рекордно поздняя жаркая погода
Рекордно поздняя жаркая погода установилась почти по всей территории Японии, летняя жара никак не хочет уступить место осенней прохладе, по сообщениям... РИА Новости, 18.09.2023
2023-09-18T17:05
2023-09-18T17:19
в мире
япония
иватэ
киото (префектура)
температура
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ТОКИО, 18 сен – РИА Новости. Рекордно поздняя жаркая погода установилась почти по всей территории Японии, летняя жара никак не хочет уступить место осенней прохладе, по сообщениям метеорологического управления страны, в понедельник во многих районах температура превысила 33-35 градусов. Так, в префектуре Иватэ на северо-востоке страны столбик термометра поднялся до 36,4 градуса. Это самый высокий уровень температуры для сентября с 1976 года, когда начали вести подобную статистику, и одновременно самый поздний жаркий день для этого района. В субботу самая поздняя жара отмечалась в Киото и префектуре Гифу – 35,7 градуса. В воскресенье до 37,1 градуса поднялась температура в префектуре Ниигата, в Нагано – до 36,4, в Фукуи, Хёго, Айти – до 36 градусов. Жара более 35 градусов соответствует температурам середины августа, таким образом, на значительной территории Японии знойное лето задержалось на месяц. В понедельник 35,8 градуса было зафиксировано в префектуре Сайтама по соседству с Токио, 35,6 – в Гумме. В столице страны температура составила 33,3 градуса. Синоптики предупреждают об опасности тепловых ударов. Жара будет стоять еще 2 дня, в четверг столбик термометра опустится ниже 30 градусов.
https://ria.ru/20230829/nepogoda-1892924878.html
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япония
иватэ
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в мире, япония, иватэ, киото (префектура), температура
В мире, Япония, Иватэ, Киото (префектура), Температура
В Японии установилась рекордно поздняя жаркая погода

В нескольких районах Японии температура воздуха достигла 35 градусов

© AP Photo / Eugene HoshikoЖара в Токио
Жара в Токио - РИА Новости, 1920, 18.09.2023
© AP Photo / Eugene Hoshiko
Жара в Токио. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТОКИО, 18 сен – РИА Новости. Рекордно поздняя жаркая погода установилась почти по всей территории Японии, летняя жара никак не хочет уступить место осенней прохладе, по сообщениям метеорологического управления страны, в понедельник во многих районах температура превысила 33-35 градусов.
Так, в префектуре Иватэ на северо-востоке страны столбик термометра поднялся до 36,4 градуса. Это самый высокий уровень температуры для сентября с 1976 года, когда начали вести подобную статистику, и одновременно самый поздний жаркий день для этого района.
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В субботу самая поздняя жара отмечалась в Киото и префектуре Гифу – 35,7 градуса. В воскресенье до 37,1 градуса поднялась температура в префектуре Ниигата, в Нагано – до 36,4, в Фукуи, Хёго, Айти – до 36 градусов.
Жара более 35 градусов соответствует температурам середины августа, таким образом, на значительной территории Японии знойное лето задержалось на месяц. В понедельник 35,8 градуса было зафиксировано в префектуре Сайтама по соседству с Токио, 35,6 – в Гумме. В столице страны температура составила 33,3 градуса.
Синоптики предупреждают об опасности тепловых ударов. Жара будет стоять еще 2 дня, в четверг столбик термометра опустится ниже 30 градусов.
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В миреЯпонияИватэКиото (префектура)Температура
 
 
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