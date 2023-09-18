https://ria.ru/20230918/yaponiya-1897014973.html

СМИ: Япония приступит к строительству девяти новых складов боеприпасов

СМИ: Япония приступит к строительству девяти новых складов боеприпасов - РИА Новости, 18.09.2023

СМИ: Япония приступит к строительству девяти новых складов боеприпасов

Министерство обороны приступит к строительству новых складов для боеприпасов в новом 2024 финансовом году (1 апреля 2024 – 31 марта 2025) на 9 военных объектах... РИА Новости, 18.09.2023

2023-09-18T15:56

2023-09-18T15:56

2023-09-18T15:56

в мире

япония

хоккайдо

миядзаки (префектура)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155207/81/1552078118_0:46:2622:1521_1920x0_80_0_0_54fe1fc11b5cb2428d8386b28b759129.jpg

ТОКИО, 18 сен – РИА Новости. Министерство обороны приступит к строительству новых складов для боеприпасов в новом 2024 финансовом году (1 апреля 2024 – 31 марта 2025) на 9 военных объектах сухопутных сил самообороны, сообщило агентство Киодо со ссылкой на источники. Новые склады будут построены в четырех префектурах: Хоккайдо, Миядзаки, Кагосима, Окинава. Министерство обороны рассчитывает укрепить способности к ведению продолжительных боевых действий за счет увеличения мет хранения боеприпасов, в том числе и ракет дальнего действия, которые могут быть использованы для нанесения ответного удара по базам противника. В настоящее время Япония располагает 1400 складами для боеприпасов по всей стране. К 2032 году планируется построить еще 130 складов. Необходимость создания новых складов для боеприпасов указана в трех ключевых документах по обороне и безопасности, принятых правительством Японии в декабре прошлого года. В декабре прошлого года Япония приняла три ключевых документа по обороне и безопасности: "Стратегия обеспечения национальной безопасности", которая определяет основные направления внешней политики в области обороны, "Стратегия национальной обороны", обозначающая цели и средства обороны, "План обеспечения обороноспособности" - он определяет общие расходы на оборону и масштаб вооружений. В трех документах обозначено повышение оборонных расходов Японии до уровня 2% ВВП к 2027 году. Это составляет примерно 11 триллионов иен (81 миллиард долларов). Военные расходы в 2022-м финансовом году (закончился 31 марта 2023 года) составили 5,4 триллиона иен (40 миллиардов долларов на тот момент, по текущему курсу 37,2 миллиарда), примерно 1,24% ВВП. В текущем финансовом году расходы на оборону составляют рекордную сумму в 6,79 триллиона (52 миллиарда долларов на момент утверждения, по текущему курсу 46,8 миллиарда долларов), что на 1,4 триллиона иен (примерно 10 миллиардов долларов) больше, чем в 2022 финансовом году. Кроме того, отдельной статьей идут поступления в "Фонд укрепления обороны" в долгосрочной перспективе – 4,59 триллиона иен (34 миллиарда долларов на момент утверждения, 31,6 миллиарда по текущему курсу). В "Стратегии обеспечения национальной безопасности" и "Стратегии национальной обороны" прописано обладание "возможностями ответного удара", подразумевающее поражение баз противника. До сих пор эти возможности подразумевались в праве Японии на самооборону, но не прописывались. Это изменение является существенным поворотом в оборонной политике Японии.

https://ria.ru/20230918/buy-1896879017.html

https://ria.ru/20230917/ukraina-1896764088.html

япония

хоккайдо

миядзаки (префектура)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, япония, хоккайдо, миядзаки (префектура)