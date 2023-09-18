https://ria.ru/20230918/yaponiya-1897014973.html
СМИ: Япония приступит к строительству девяти новых складов боеприпасов
СМИ: Япония приступит к строительству девяти новых складов боеприпасов - РИА Новости, 18.09.2023
СМИ: Япония приступит к строительству девяти новых складов боеприпасов
Министерство обороны приступит к строительству новых складов для боеприпасов в новом 2024 финансовом году (1 апреля 2024 – 31 марта 2025) на 9 военных объектах... РИА Новости, 18.09.2023
2023-09-18T15:56
2023-09-18T15:56
2023-09-18T15:56
в мире
япония
хоккайдо
миядзаки (префектура)
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ТОКИО, 18 сен – РИА Новости. Министерство обороны приступит к строительству новых складов для боеприпасов в новом 2024 финансовом году (1 апреля 2024 – 31 марта 2025) на 9 военных объектах сухопутных сил самообороны, сообщило агентство Киодо со ссылкой на источники. Новые склады будут построены в четырех префектурах: Хоккайдо, Миядзаки, Кагосима, Окинава. Министерство обороны рассчитывает укрепить способности к ведению продолжительных боевых действий за счет увеличения мет хранения боеприпасов, в том числе и ракет дальнего действия, которые могут быть использованы для нанесения ответного удара по базам противника. В настоящее время Япония располагает 1400 складами для боеприпасов по всей стране. К 2032 году планируется построить еще 130 складов. Необходимость создания новых складов для боеприпасов указана в трех ключевых документах по обороне и безопасности, принятых правительством Японии в декабре прошлого года. В декабре прошлого года Япония приняла три ключевых документа по обороне и безопасности: "Стратегия обеспечения национальной безопасности", которая определяет основные направления внешней политики в области обороны, "Стратегия национальной обороны", обозначающая цели и средства обороны, "План обеспечения обороноспособности" - он определяет общие расходы на оборону и масштаб вооружений. В трех документах обозначено повышение оборонных расходов Японии до уровня 2% ВВП к 2027 году. Это составляет примерно 11 триллионов иен (81 миллиард долларов). Военные расходы в 2022-м финансовом году (закончился 31 марта 2023 года) составили 5,4 триллиона иен (40 миллиардов долларов на тот момент, по текущему курсу 37,2 миллиарда), примерно 1,24% ВВП. В текущем финансовом году расходы на оборону составляют рекордную сумму в 6,79 триллиона (52 миллиарда долларов на момент утверждения, по текущему курсу 46,8 миллиарда долларов), что на 1,4 триллиона иен (примерно 10 миллиардов долларов) больше, чем в 2022 финансовом году. Кроме того, отдельной статьей идут поступления в "Фонд укрепления обороны" в долгосрочной перспективе – 4,59 триллиона иен (34 миллиарда долларов на момент утверждения, 31,6 миллиарда по текущему курсу). В "Стратегии обеспечения национальной безопасности" и "Стратегии национальной обороны" прописано обладание "возможностями ответного удара", подразумевающее поражение баз противника. До сих пор эти возможности подразумевались в праве Японии на самооборону, но не прописывались. Это изменение является существенным поворотом в оборонной политике Японии.
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в мире, япония, хоккайдо, миядзаки (префектура)
В мире, Япония, Хоккайдо, Миядзаки (префектура)
СМИ: Япония приступит к строительству девяти новых складов боеприпасов
Киодо: Япония приступит к постройке 9 новых складов боеприпасов в 2024 году
ТОКИО, 18 сен – РИА Новости.
Министерство обороны приступит к строительству новых складов для боеприпасов в новом 2024 финансовом году (1 апреля 2024 – 31 марта 2025) на 9 военных объектах сухопутных сил самообороны, сообщило агентство Киодо
со ссылкой на источники.
Новые склады будут построены в четырех префектурах: Хоккайдо
, Миядзаки
, Кагосима
, Окинава
. Министерство обороны рассчитывает укрепить способности к ведению продолжительных боевых действий за счет увеличения мет хранения боеприпасов, в том числе и ракет дальнего действия, которые могут быть использованы для нанесения ответного удара по базам противника.
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В настоящее время Япония
располагает 1400 складами для боеприпасов по всей стране. К 2032 году планируется построить еще 130 складов.
Необходимость создания новых складов для боеприпасов указана в трех ключевых документах по обороне и безопасности, принятых правительством Японии в декабре прошлого года.
В декабре прошлого года Япония приняла три ключевых документа по обороне и безопасности: "Стратегия обеспечения национальной безопасности", которая определяет основные направления внешней политики в области обороны, "Стратегия национальной обороны", обозначающая цели и средства обороны, "План обеспечения обороноспособности" - он определяет общие расходы на оборону и масштаб вооружений.
В трех документах обозначено повышение оборонных расходов Японии до уровня 2% ВВП к 2027 году. Это составляет примерно 11 триллионов иен (81 миллиард долларов). Военные расходы в 2022-м финансовом году (закончился 31 марта 2023 года) составили 5,4 триллиона иен (40 миллиардов долларов на тот момент, по текущему курсу 37,2 миллиарда), примерно 1,24% ВВП. В текущем финансовом году расходы на оборону составляют рекордную сумму в 6,79 триллиона (52 миллиарда долларов на момент утверждения, по текущему курсу 46,8 миллиарда долларов), что на 1,4 триллиона иен (примерно 10 миллиардов долларов) больше, чем в 2022 финансовом году. Кроме того, отдельной статьей идут поступления в "Фонд укрепления обороны" в долгосрочной перспективе – 4,59 триллиона иен (34 миллиарда долларов на момент утверждения, 31,6 миллиарда по текущему курсу).
В "Стратегии обеспечения национальной безопасности" и "Стратегии национальной обороны" прописано обладание "возможностями ответного удара", подразумевающее поражение баз противника. До сих пор эти возможности подразумевались в праве Японии на самооборону, но не прописывались. Это изменение является существенным поворотом в оборонной политике Японии.
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