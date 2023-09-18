https://ria.ru/20230918/voprosy-1897045022.html

СПЧ направит профильным ведомствам вопросы, связанные с участниками СВО

СПЧ направит профильным ведомствам вопросы, связанные с участниками СВО - РИА Новости, 18.09.2023

СПЧ направит профильным ведомствам вопросы, связанные с участниками СВО

Глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев направит профильным ведомствам вопросы, связанные с участниками спецоперации, сообщила... РИА Новости, 18.09.2023

2023-09-18T17:48

2023-09-18T17:48

2023-09-18T17:48

специальная военная операция на украине

общество

россия

валерий фадеев

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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев направит профильным ведомствам вопросы, связанные с участниками спецоперации, сообщила пресс-служба СПЧ в Telegram-канале. "Валерий Фадеев провел совещание с членами рабочей группы СПЧ по вопросам СВО", - говорится в сообщении. На встрече участники обсудили проблемы одиноких инвалидов войны (возможность открывать Дома ветеранов для тех, кто одинок и от кого отказались родные), отметили, что участие в боевых действиях не должно прерывать получение северных надбавок и надбавок, связанных с непрерывностью стажа у отдельных категорий лиц, рассмотрели возможность получения военнослужащими медицинской помощи в гражданских клиниках и квоты на заочное образование. "Эти и другие вопросы глава СПЧ в ближайшее время задаст профильным ведомствам", - рассказали в СПЧ.

https://ria.ru/20230721/svo-1885459458.html

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общество, россия, валерий фадеев