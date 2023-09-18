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СПЧ направит профильным ведомствам вопросы, связанные с участниками СВО - РИА Новости, 18.09.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
17:48 18.09.2023
https://ria.ru/20230918/voprosy-1897045022.html
СПЧ направит профильным ведомствам вопросы, связанные с участниками СВО
СПЧ направит профильным ведомствам вопросы, связанные с участниками СВО - РИА Новости, 18.09.2023
СПЧ направит профильным ведомствам вопросы, связанные с участниками СВО
Глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев направит профильным ведомствам вопросы, связанные с участниками спецоперации, сообщила... РИА Новости, 18.09.2023
2023-09-18T17:48
2023-09-18T17:48
специальная военная операция на украине
общество
россия
валерий фадеев
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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев направит профильным ведомствам вопросы, связанные с участниками спецоперации, сообщила пресс-служба СПЧ в Telegram-канале. "Валерий Фадеев провел совещание с членами рабочей группы СПЧ по вопросам СВО", - говорится в сообщении. На встрече участники обсудили проблемы одиноких инвалидов войны (возможность открывать Дома ветеранов для тех, кто одинок и от кого отказались родные), отметили, что участие в боевых действиях не должно прерывать получение северных надбавок и надбавок, связанных с непрерывностью стажа у отдельных категорий лиц, рассмотрели возможность получения военнослужащими медицинской помощи в гражданских клиниках и квоты на заочное образование. "Эти и другие вопросы глава СПЧ в ближайшее время задаст профильным ведомствам", - рассказали в СПЧ.
https://ria.ru/20230721/svo-1885459458.html
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общество, россия, валерий фадеев
Специальная военная операция на Украине, Общество, Россия, Валерий Фадеев
СПЧ направит профильным ведомствам вопросы, связанные с участниками СВО

Фадеев направит профильным ведомствам вопросы, связанные с участниками СВО

© РИА Новости / Евгений БиятовВоеннослужащие ВС РФ в зоне проведения специальной военной операции (СВО)
Военнослужащие ВС РФ в зоне проведения специальной военной операции (СВО) - РИА Новости, 1920, 18.09.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
Военнослужащие ВС РФ в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев направит профильным ведомствам вопросы, связанные с участниками спецоперации, сообщила пресс-служба СПЧ в Telegram-канале.
"Валерий Фадеев провел совещание с членами рабочей группы СПЧ по вопросам СВО", - говорится в сообщении.
На встрече участники обсудили проблемы одиноких инвалидов войны (возможность открывать Дома ветеранов для тех, кто одинок и от кого отказались родные), отметили, что участие в боевых действиях не должно прерывать получение северных надбавок и надбавок, связанных с непрерывностью стажа у отдельных категорий лиц, рассмотрели возможность получения военнослужащими медицинской помощи в гражданских клиниках и квоты на заочное образование.
"Эти и другие вопросы глава СПЧ в ближайшее время задаст профильным ведомствам", - рассказали в СПЧ.
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Специальная военная операция на УкраинеОбществоРоссияВалерий Фадеев
 
 
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