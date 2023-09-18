https://ria.ru/20230918/voprosy-1897045022.html
СПЧ направит профильным ведомствам вопросы, связанные с участниками СВО
СПЧ направит профильным ведомствам вопросы, связанные с участниками СВО - РИА Новости, 18.09.2023
СПЧ направит профильным ведомствам вопросы, связанные с участниками СВО
Глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев направит профильным ведомствам вопросы, связанные с участниками спецоперации, сообщила... РИА Новости, 18.09.2023
2023-09-18T17:48
2023-09-18T17:48
2023-09-18T17:48
специальная военная операция на украине
общество
россия
валерий фадеев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/15/1891276008_0:233:2854:1838_1920x0_80_0_0_2fff55a07cf43bf57b6eea588ca7f93a.jpg
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев направит профильным ведомствам вопросы, связанные с участниками спецоперации, сообщила пресс-служба СПЧ в Telegram-канале. "Валерий Фадеев провел совещание с членами рабочей группы СПЧ по вопросам СВО", - говорится в сообщении. На встрече участники обсудили проблемы одиноких инвалидов войны (возможность открывать Дома ветеранов для тех, кто одинок и от кого отказались родные), отметили, что участие в боевых действиях не должно прерывать получение северных надбавок и надбавок, связанных с непрерывностью стажа у отдельных категорий лиц, рассмотрели возможность получения военнослужащими медицинской помощи в гражданских клиниках и квоты на заочное образование. "Эти и другие вопросы глава СПЧ в ближайшее время задаст профильным ведомствам", - рассказали в СПЧ.
https://ria.ru/20230721/svo-1885459458.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/15/1891276008_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_bdda325952713d1238db72e86064eafd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, валерий фадеев
Специальная военная операция на Украине, Общество, Россия, Валерий Фадеев
СПЧ направит профильным ведомствам вопросы, связанные с участниками СВО
Фадеев направит профильным ведомствам вопросы, связанные с участниками СВО