https://ria.ru/20230918/vologodchina-1897052329.html
Губернатор Вологодчины: тема благоустройства вышла у жителей на первый план
Губернатор Вологодчины: тема благоустройства вышла у жителей на первый план - РИА Новости, 18.09.2023
Губернатор Вологодчины: тема благоустройства вышла у жителей на первый план
Власти Вологодской области будут внимательней относиться к проблемам благоустройства, так как эта тема больше всего волнует граждан, сказал губернатор региона... РИА Новости, 18.09.2023
2023-09-18T18:11
2023-09-18T18:11
2023-09-18T18:11
вологодская область
олег кувшинников
жкх
благоустройство
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ВОЛОГДА, 18 сен – РИА Новости. Власти Вологодской области будут внимательней относиться к проблемам благоустройства, так как эта тема больше всего волнует граждан, сказал губернатор региона Олег Кувшинников на оперативном совещании в правительстве области. Подводя итоги регионального дня приема граждан, посвященного годовщине образования Вологодской области, заместитель губернатора Евгений Богомазов привел статистику обращений: из 362 человек, записавшихся на прием, 17% говорили о необходимости благоустройства, 12% — об улучшении жилищных условий, 8% — о состоянии дорог. Региональный день приема граждан проводится в органах власти и местного самоуправления региона ежегодно с 2017 года. Несмотря на возможность электронной и письменной форм обращений, количество очных визитов остается стабильно высоким. "Региональный день приема граждан показал, что населению нужно живое общение. Интерес не ослабевает у населения, так как здесь исключены формальный подход к проблемам заявителей", - сказал Богомазов на оперативном совещании в правительстве области. При этом Кувшинников подчеркнул, что в регионе будут уделять повышенное внимание теме благоустройства. "Я рад, что снижается количество обращений граждан по ремонтам дорог, благоустройство выходит на первый план - это то, что определяет комфорт жизни на территории. Этой теме будем уделять первоочередное внимание", - сказал Кувшинников.
https://ria.ru/20230913/kuvshinnikov-1896127315.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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олег кувшинников, жкх, благоустройство
Вологодская область, Олег Кувшинников, ЖКХ, Благоустройство
ВОЛОГДА, 18 сен – РИА Новости. Власти Вологодской области будут внимательней относиться к проблемам благоустройства, так как эта тема больше всего волнует граждан, сказал губернатор региона Олег Кувшинников на оперативном совещании в правительстве области.
Подводя итоги регионального дня приема граждан, посвященного годовщине образования Вологодской области, заместитель губернатора Евгений Богомазов привел статистику обращений: из 362 человек, записавшихся на прием, 17% говорили о необходимости благоустройства, 12% — об улучшении жилищных условий, 8% — о состоянии дорог.
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Региональный день приема граждан проводится в органах власти и местного самоуправления региона ежегодно с 2017 года. Несмотря на возможность электронной и письменной форм обращений, количество очных визитов остается стабильно высоким.
"Региональный день приема граждан показал, что населению нужно живое общение. Интерес не ослабевает у населения, так как здесь исключены формальный подход к проблемам заявителей", - сказал Богомазов на оперативном совещании в правительстве области.
При этом Кувшинников подчеркнул, что в регионе будут уделять повышенное внимание теме благоустройства.
«
"Я рад, что снижается количество обращений граждан по ремонтам дорог, благоустройство выходит на первый план - это то, что определяет комфорт жизни на территории. Этой теме будем уделять первоочередное внимание", - сказал Кувшинников.