https://ria.ru/20230918/vologodchina-1897052329.html

Губернатор Вологодчины: тема благоустройства вышла у жителей на первый план

Губернатор Вологодчины: тема благоустройства вышла у жителей на первый план - РИА Новости, 18.09.2023

Губернатор Вологодчины: тема благоустройства вышла у жителей на первый план

Власти Вологодской области будут внимательней относиться к проблемам благоустройства, так как эта тема больше всего волнует граждан, сказал губернатор региона... РИА Новости, 18.09.2023

2023-09-18T18:11

2023-09-18T18:11

2023-09-18T18:11

вологодская область

олег кувшинников

жкх

благоустройство

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ВОЛОГДА, 18 сен – РИА Новости. Власти Вологодской области будут внимательней относиться к проблемам благоустройства, так как эта тема больше всего волнует граждан, сказал губернатор региона Олег Кувшинников на оперативном совещании в правительстве области. Подводя итоги регионального дня приема граждан, посвященного годовщине образования Вологодской области, заместитель губернатора Евгений Богомазов привел статистику обращений: из 362 человек, записавшихся на прием, 17% говорили о необходимости благоустройства, 12% — об улучшении жилищных условий, 8% — о состоянии дорог. Региональный день приема граждан проводится в органах власти и местного самоуправления региона ежегодно с 2017 года. Несмотря на возможность электронной и письменной форм обращений, количество очных визитов остается стабильно высоким. "Региональный день приема граждан показал, что населению нужно живое общение. Интерес не ослабевает у населения, так как здесь исключены формальный подход к проблемам заявителей", - сказал Богомазов на оперативном совещании в правительстве области. При этом Кувшинников подчеркнул, что в регионе будут уделять повышенное внимание теме благоустройства. "Я рад, что снижается количество обращений граждан по ремонтам дорог, благоустройство выходит на первый план - это то, что определяет комфорт жизни на территории. Этой теме будем уделять первоочередное внимание", - сказал Кувшинников.

https://ria.ru/20230913/kuvshinnikov-1896127315.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

олег кувшинников, жкх, благоустройство