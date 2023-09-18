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ВКонтакте запускает разовые донаты - РИА Новости, 18.09.2023
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14:56 18.09.2023
https://ria.ru/20230918/vkontakte-1896994885.html
ВКонтакте запускает разовые донаты
ВКонтакте запускает разовые донаты - РИА Новости, 18.09.2023
ВКонтакте запускает разовые донаты
ВКонтакте расширяет функциональность VK Donut — теперь пользователи могут оставить донаты к отдельным публикациям в сообществах. Это поможет поддержать... РИА Новости, 18.09.2023
2023-09-18T14:56
2023-09-18T14:56
вконтакте
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МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. ВКонтакте расширяет функциональность VK Donut — теперь пользователи могут оставить донаты к отдельным публикациям в сообществах. Это поможет поддержать творчество авторов, чтобы мотивировать их радовать аудиторию новым контентом. Также можно отправить пользователю подарок в виде яркого значка — и выделить понравившуюся публикацию с помощью уникальной реакции, доступной за голоса.Для отправки разового доната или уникального значка-реакции, достаточно нажать на иконку подарка в реакциях под публикацией. Сумму доната выбирает пользователь — она может составлять от 50 до 2 000 рублей. Также в каталоге можно выбрать один или несколько значков. В сообществах без подключенного VK Donut к публикации можно прикрепить только значки. Новый инструмент поддержки авторов постепенно станет доступен на всех платформах.
https://ria.ru/20230901/vkontakte-1893631550.html
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60
353
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ВКонтакте запускает разовые донаты

© ВконтактеВКонтакте запускает разовые донаты
ВКонтакте запускает разовые донаты
© Вконтакте
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. ВКонтакте расширяет функциональность VK Donut — теперь пользователи могут оставить донаты к отдельным публикациям в сообществах. Это поможет поддержать творчество авторов, чтобы мотивировать их радовать аудиторию новым контентом.
Также можно отправить пользователю подарок в виде яркого значка — и выделить понравившуюся публикацию с помощью уникальной реакции, доступной за голоса.
Логотип компании VK - РИА Новости, 1920, 01.09.2023
"ВКонтакте" добавила инструменты для маркировки рекламы
1 сентября, 12:53
Для отправки разового доната или уникального значка-реакции, достаточно нажать на иконку подарка в реакциях под публикацией. Сумму доната выбирает пользователь — она может составлять от 50 до 2 000 рублей.
Также в каталоге можно выбрать один или несколько значков. В сообществах без подключенного VK Donut к публикации можно прикрепить только значки. Новый инструмент поддержки авторов постепенно станет доступен на всех платформах.
 
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