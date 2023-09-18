https://ria.ru/20230918/vkontakte-1896994885.html

ВКонтакте запускает разовые донаты

ВКонтакте запускает разовые донаты - РИА Новости, 18.09.2023

ВКонтакте запускает разовые донаты

ВКонтакте расширяет функциональность VK Donut — теперь пользователи могут оставить донаты к отдельным публикациям в сообществах. Это поможет поддержать... РИА Новости, 18.09.2023

2023-09-18T14:56

2023-09-18T14:56

2023-09-18T14:56

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МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. ВКонтакте расширяет функциональность VK Donut — теперь пользователи могут оставить донаты к отдельным публикациям в сообществах. Это поможет поддержать творчество авторов, чтобы мотивировать их радовать аудиторию новым контентом. Также можно отправить пользователю подарок в виде яркого значка — и выделить понравившуюся публикацию с помощью уникальной реакции, доступной за голоса.Для отправки разового доната или уникального значка-реакции, достаточно нажать на иконку подарка в реакциях под публикацией. Сумму доната выбирает пользователь — она может составлять от 50 до 2 000 рублей. Также в каталоге можно выбрать один или несколько значков. В сообществах без подключенного VK Donut к публикации можно прикрепить только значки. Новый инструмент поддержки авторов постепенно станет доступен на всех платформах.

https://ria.ru/20230901/vkontakte-1893631550.html

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2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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