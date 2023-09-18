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Пользователи ВКонтакте рассказали, как они обычно питаются дома
Пользователи ВКонтакте рассказали, как они обычно питаются дома - РИА Новости, 18.09.2023
Пользователи ВКонтакте рассказали, как они обычно питаются дома
РИА Новости совместно с ВКонтакте запустили еженедельные опросы на странице Агентства в социальной сети. РИА Новости, 18.09.2023
2023-09-18T13:24
2023-09-18T13:24
2023-09-18T13:24
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МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. РИА Новости совместно с ВКонтакте запустили еженедельные опросы на странице Агентства в социальной сети.На этой неделе РИА Новости спросило у подписчиков, как они обычно питаются дома. Варианты ответа были: готовлю сам; готовит кто-то из родственников; покупаю готовую еду; заказываю фастфуд; почти не ем дома.В итоге большинство подписчиков ответило, что они готовят дома. Так проголосовал 71% подписчиков. При этом около 18% опрошенных сказали, что им готовит кто-то из родственников. Готовую еду покупают примерно 4% пользователей, а 3% признались, что почти не едят дома. Меньше всего оказалось тех, кто заказывает домой фастфуд - всего 1%. В комментариях пользователи отметили, что они обожают готовить сами, так как кулинария для них — это своего рода хобби.Ранее исследование сервиса "Работа.ру", "СберМаркетинга" и сервиса "ВкусВилл для бизнеса" показало, что почти две трети жителей России приносят на работу еду из дома.
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МОСКВА, 18 сен — РИА Новости.
РИА Новости совместно с ВКонтакте запустили еженедельные опросы на странице
Агентства в социальной сети.
На этой неделе РИА Новости спросило у подписчиков, как они обычно питаются дома. Варианты ответа были: готовлю сам; готовит кто-то из родственников; покупаю готовую еду; заказываю фастфуд; почти не ем дома.
В итоге большинство подписчиков ответило, что они готовят дома. Так проголосовал 71% подписчиков. При этом около 18% опрошенных сказали, что им готовит кто-то из родственников. Готовую еду покупают примерно 4% пользователей, а 3% признались, что почти не едят дома. Меньше всего оказалось тех, кто заказывает домой фастфуд - всего 1%.
В комментариях пользователи отметили, что они обожают готовить сами, так как кулинария для них — это своего рода хобби.
Ранее исследование сервиса "Работа.ру", "СберМаркетинга" и сервиса "ВкусВилл для бизнеса" показало, что почти две трети жителей России приносят на работу еду из дома.