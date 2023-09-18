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Роскачество назвало любимое вино россиян - РИА Новости, 18.09.2023
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06:25 18.09.2023 (обновлено: 10:55 18.09.2023)
https://ria.ru/20230918/vino-1896884339.html
Роскачество назвало любимое вино россиян
Роскачество назвало любимое вино россиян - РИА Новости, 18.09.2023
Роскачество назвало любимое вино россиян
Среди отечественных вин россияне предпочитают красное, но по площади виноградников в некоторых регионах преобладают белые сорта, рассказали РИА Новости в... РИА Новости, 18.09.2023
2023-09-18T06:25
2023-09-18T10:55
олеся буняева
роскачество
севастополь
самара
краснодарский край
еда - туризм
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МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Среди отечественных вин россияне предпочитают красное, но по площади виноградников в некоторых регионах преобладают белые сорта, рассказали РИА Новости в Роскачестве.&quot;Доля красных вин в продажах российского вина составляет не менее 60 процентов. При этом в ряде регионов по площади виноградников лидируют сорта белые. Исключение составляет крупнейший винодельческий регион страны — Кубань, где идет целенаправленное формирование крупных массивов виноградников востребованных красных сортов&quot;, — отметили там.По словам директора департамента исследования и продвижения отечественной винодельческой продукции Роскачества Олеси Буняевой, в потребительском выборе есть "вечные ценности" — например, каберне совиньон, которое много лет занимает первые строчки в рейтинге продаж красных вин. Но есть и новые тренды, подчеркнула она."Так, в категории белых вин популярность набирает "рислинг", востребованы вина из "совиньон блана" и ароматических сортов винограда. Нельзя не отметить и растущее внимание к редким автохтонным сортам винограда, которые являются достоянием российского виноделия", — пояснила Буняева. "Рислинг" занимает существенные площади на виноградниках, особенно в Севастополе. Там он возглавляет топ сортов с долей выше 13,6 процента.Еще один востребованный белый сорт винограда — "совиньон блан". Эксперты Роскачества отмечают значительное увеличение его доли в виноградниках многих регионов — от Самары до Южного Дагестана. Лидером по площади посадок "совиньон блана" стал Краснодарский край (3,83 процента), на втором месте Крым.В целом эксперты организации констатируют рост доли международных сортов винограда, наиболее востребованных покупателем. Сохраняет устойчивость и тренд на автохтоны.
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олеся буняева, роскачество, севастополь, самара, краснодарский край, еда - туризм
Олеся Буняева, Роскачество, Севастополь, Самара, Краснодарский край, Еда - Туризм
Роскачество назвало любимое вино россиян

Роскачество: среди отечественных вин россияне больше всего предпочитают красное

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкПродажа алкоголя в магазине
Продажа алкоголя в магазине - РИА Новости, 1920, 18.09.2023
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Продажа алкоголя в магазине. Архивное фото
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МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Среди отечественных вин россияне предпочитают красное, но по площади виноградников в некоторых регионах преобладают белые сорта, рассказали РИА Новости в Роскачестве.
«

"Доля красных вин в продажах российского вина составляет не менее 60 процентов. При этом в ряде регионов по площади виноградников лидируют сорта белые. Исключение составляет крупнейший винодельческий регион страны — Кубань, где идет целенаправленное формирование крупных массивов виноградников востребованных красных сортов", — отметили там.

По словам директора департамента исследования и продвижения отечественной винодельческой продукции Роскачества Олеси Буняевой, в потребительском выборе есть "вечные ценности" — например, каберне совиньон, которое много лет занимает первые строчки в рейтинге продаж красных вин. Но есть и новые тренды, подчеркнула она.
"Так, в категории белых вин популярность набирает "рислинг", востребованы вина из "совиньон блана" и ароматических сортов винограда. Нельзя не отметить и растущее внимание к редким автохтонным сортам винограда, которые являются достоянием российского виноделия", — пояснила Буняева.
"Рислинг" занимает существенные площади на виноградниках, особенно в Севастополе. Там он возглавляет топ сортов с долей выше 13,6 процента.
Еще один востребованный белый сорт винограда — "совиньон блан". Эксперты Роскачества отмечают значительное увеличение его доли в виноградниках многих регионов — от Самары до Южного Дагестана. Лидером по площади посадок "совиньон блана" стал Краснодарский край (3,83 процента), на втором месте Крым.
В целом эксперты организации констатируют рост доли международных сортов винограда, наиболее востребованных покупателем. Сохраняет устойчивость и тренд на автохтоны.
Девушка встречает участников Восточного экономического форума в аэропорту Кневичи во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 10.09.2023
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Олеся БуняеваРоскачествоСевастопольСамараКраснодарский крайЕда - Туризм
 
 
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