Роскачество назвало любимое вино россиян
Роскачество: среди отечественных вин россияне больше всего предпочитают красное
Продажа алкоголя в магазине. Архивное фото
МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Среди отечественных вин россияне предпочитают красное, но по площади виноградников в некоторых регионах преобладают белые сорта, рассказали РИА Новости в Роскачестве.
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"Доля красных вин в продажах российского вина составляет не менее 60 процентов. При этом в ряде регионов по площади виноградников лидируют сорта белые. Исключение составляет крупнейший винодельческий регион страны — Кубань, где идет целенаправленное формирование крупных массивов виноградников востребованных красных сортов", — отметили там.
По словам директора департамента исследования и продвижения отечественной винодельческой продукции Роскачества Олеси Буняевой, в потребительском выборе есть "вечные ценности" — например, каберне совиньон, которое много лет занимает первые строчки в рейтинге продаж красных вин. Но есть и новые тренды, подчеркнула она.
"Так, в категории белых вин популярность набирает "рислинг", востребованы вина из "совиньон блана" и ароматических сортов винограда. Нельзя не отметить и растущее внимание к редким автохтонным сортам винограда, которые являются достоянием российского виноделия", — пояснила Буняева.
"Рислинг" занимает существенные площади на виноградниках, особенно в Севастополе. Там он возглавляет топ сортов с долей выше 13,6 процента.
Еще один востребованный белый сорт винограда — "совиньон блан". Эксперты Роскачества отмечают значительное увеличение его доли в виноградниках многих регионов — от Самары до Южного Дагестана. Лидером по площади посадок "совиньон блана" стал Краснодарский край (3,83 процента), на втором месте Крым.
В целом эксперты организации констатируют рост доли международных сортов винограда, наиболее востребованных покупателем. Сохраняет устойчивость и тренд на автохтоны.