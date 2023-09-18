https://ria.ru/20230918/vino-1896884339.html

Роскачество назвало любимое вино россиян

Роскачество назвало любимое вино россиян - РИА Новости, 18.09.2023

Роскачество назвало любимое вино россиян

Среди отечественных вин россияне предпочитают красное, но по площади виноградников в некоторых регионах преобладают белые сорта, рассказали РИА Новости в... РИА Новости, 18.09.2023

2023-09-18T06:25

2023-09-18T06:25

2023-09-18T10:55

олеся буняева

роскачество

севастополь

самара

краснодарский край

еда - туризм

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МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Среди отечественных вин россияне предпочитают красное, но по площади виноградников в некоторых регионах преобладают белые сорта, рассказали РИА Новости в Роскачестве."Доля красных вин в продажах российского вина составляет не менее 60 процентов. При этом в ряде регионов по площади виноградников лидируют сорта белые. Исключение составляет крупнейший винодельческий регион страны — Кубань, где идет целенаправленное формирование крупных массивов виноградников востребованных красных сортов", — отметили там.По словам директора департамента исследования и продвижения отечественной винодельческой продукции Роскачества Олеси Буняевой, в потребительском выборе есть "вечные ценности" — например, каберне совиньон, которое много лет занимает первые строчки в рейтинге продаж красных вин. Но есть и новые тренды, подчеркнула она."Так, в категории белых вин популярность набирает "рислинг", востребованы вина из "совиньон блана" и ароматических сортов винограда. Нельзя не отметить и растущее внимание к редким автохтонным сортам винограда, которые являются достоянием российского виноделия", — пояснила Буняева. "Рислинг" занимает существенные площади на виноградниках, особенно в Севастополе. Там он возглавляет топ сортов с долей выше 13,6 процента.Еще один востребованный белый сорт винограда — "совиньон блан". Эксперты Роскачества отмечают значительное увеличение его доли в виноградниках многих регионов — от Самары до Южного Дагестана. Лидером по площади посадок "совиньон блана" стал Краснодарский край (3,83 процента), на втором месте Крым.В целом эксперты организации констатируют рост доли международных сортов винограда, наиболее востребованных покупателем. Сохраняет устойчивость и тренд на автохтоны.

https://ria.ru/20230910/vino-1895262679.html

севастополь

самара

краснодарский край

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олеся буняева, роскачество, севастополь, самара, краснодарский край, еда - туризм