https://ria.ru/20230918/viaduk-1896968816.html

Появилась уточненная информация о рухнувшем во Владивостоке виадуке

Появилась уточненная информация о рухнувшем во Владивостоке виадуке - РИА Новости, 18.09.2023

Появилась уточненная информация о рухнувшем во Владивостоке виадуке

Снесенный грузовиком надземный пешеходный переход обрушился на подъезд к Владивостоку от федеральной трассы Хабаровск - Владивосток, а не на саму трассу,... РИА Новости, 18.09.2023

2023-09-18T13:18

2023-09-18T13:18

2023-09-18T13:18

происшествия

владивосток

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ВЛАДИВОСТОК, 18 сен - РИА Новости. Снесенный грузовиком надземный пешеходный переход обрушился на подъезд к Владивостоку от федеральной трассы Хабаровск - Владивосток, а не на саму трассу, рассказали РИА Новости в пресс-службе ФКУ ДСД "Дальний Восток" (подведомственное Росавтодору учреждение). Ранее в ЕДДС города сообщили РИА Новости, что на выезде из Владивостока рухнул виадук, движение на трассе перекрыто. Представитель минтранса Приморского края сообщил агентству, что обрушение виадука, предположительно, случилось из-за грузовика с полуприцепом-самосвалом, который проезжал под виадуком. Разбирать виадук, сбитый грузовиком, планируется к вечеру по Владивостоку, сообщили в правительстве Приморья. В пресс-службе прокуратуры края рассказали РИА Новости, что пострадал в происшествии только водитель грузовика. Он в больнице с черепно-мозговой травмой и переломами, уточнили журналистам в пресс-службе краевых властей. "Обрушение виадука произошло на краевой дороге "Подъезд к г. Владивостоку от автодороги Хабаровск - Владивосток", а не на самой федеральной трассе Хабаровск - Владивосток", - рассказали агентству в пресс-службе ФКУ ДСД "Дальний Восток".

https://ria.ru/20230918/viaduk-1896902402.html

владивосток

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происшествия, владивосток