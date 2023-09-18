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Виадук, снесенный грузовиком во Владивостоке, разберут - РИА Новости, 18.09.2023
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09:44 18.09.2023 (обновлено: 09:49 18.09.2023)
https://ria.ru/20230918/viaduk-1896902402.html
Виадук, снесенный грузовиком во Владивостоке, разберут
Виадук, снесенный грузовиком во Владивостоке, разберут - РИА Новости, 18.09.2023
Виадук, снесенный грузовиком во Владивостоке, разберут
Разборка пешеходного виадука, обрушенного на федеральную трассу проезжавшим под ним самосвалом, начнется во Владивостоке к вечеру понедельника, сообщило... РИА Новости, 18.09.2023
2023-09-18T09:44
2023-09-18T09:49
происшествия
владивосток
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ВЛАДИВОСТОК, 18 сен - РИА Новости. Разборка пешеходного виадука, обрушенного на федеральную трассу проезжавшим под ним самосвалом, начнется во Владивостоке к вечеру понедельника, сообщило правительство Приморского края в Telegram-канале. Ранее в ЕДДС Владивостока рассказали РИА Новости, что на выезде из города виадук обрушился на федеральную трассу Владивосток - Хабаровск. Движение там перекрыто. Представитель минтранса края сообщил агентству, что обрушение, предположительно, случилось из-за грузовика с полуприцепом-самосвалом, который проезжал под виадуком. "Во Владивостоке в районе "Весенней" самосвал снес с опор крытый виадук. На участке движение перекрыто в оба направления. На место обвала уже направлена бригада "Примавтодора" для разбора лееров, чтобы была возможность развернуться в направлении города. К вечеру начнётся разборка упавшей конструкции", - говорится в сообщении в телеграм-канале краевого правительства.
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происшествия, владивосток
Происшествия, Владивосток
Виадук, снесенный грузовиком во Владивостоке, разберут

Пешеходный виадук, снесенный грузовиком во Владивостоке, разберут

© предоставлено прокуратурой Приморского краяНа месте обрушения пешеходного виадука на выезде из Владивостока. Кадр видео
На месте обрушения пешеходного виадука на выезде из Владивостока. Кадр видео
© предоставлено прокуратурой Приморского края
На месте обрушения пешеходного виадука на выезде из Владивостока. Кадр видео
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ВЛАДИВОСТОК, 18 сен - РИА Новости. Разборка пешеходного виадука, обрушенного на федеральную трассу проезжавшим под ним самосвалом, начнется во Владивостоке к вечеру понедельника, сообщило правительство Приморского края в Telegram-канале.
Ранее в ЕДДС Владивостока рассказали РИА Новости, что на выезде из города виадук обрушился на федеральную трассу Владивосток - Хабаровск. Движение там перекрыто. Представитель минтранса края сообщил агентству, что обрушение, предположительно, случилось из-за грузовика с полуприцепом-самосвалом, который проезжал под виадуком.
"Во Владивостоке в районе "Весенней" самосвал снес с опор крытый виадук. На участке движение перекрыто в оба направления. На место обвала уже направлена бригада "Примавтодора" для разбора лееров, чтобы была возможность развернуться в направлении города. К вечеру начнётся разборка упавшей конструкции", - говорится в сообщении в телеграм-канале краевого правительства.
 
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