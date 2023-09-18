https://ria.ru/20230918/viaduk-1896902402.html

Виадук, снесенный грузовиком во Владивостоке, разберут

Виадук, снесенный грузовиком во Владивостоке, разберут - РИА Новости, 18.09.2023

Виадук, снесенный грузовиком во Владивостоке, разберут

Разборка пешеходного виадука, обрушенного на федеральную трассу проезжавшим под ним самосвалом, начнется во Владивостоке к вечеру понедельника, сообщило... РИА Новости, 18.09.2023

2023-09-18T09:44

2023-09-18T09:44

2023-09-18T09:49

происшествия

владивосток

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/12/1896902054_0:0:3642:2048_1920x0_80_0_0_01a1a9a4b14f41004df041c69c6b09c0.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 18 сен - РИА Новости. Разборка пешеходного виадука, обрушенного на федеральную трассу проезжавшим под ним самосвалом, начнется во Владивостоке к вечеру понедельника, сообщило правительство Приморского края в Telegram-канале. Ранее в ЕДДС Владивостока рассказали РИА Новости, что на выезде из города виадук обрушился на федеральную трассу Владивосток - Хабаровск. Движение там перекрыто. Представитель минтранса края сообщил агентству, что обрушение, предположительно, случилось из-за грузовика с полуприцепом-самосвалом, который проезжал под виадуком. "Во Владивостоке в районе "Весенней" самосвал снес с опор крытый виадук. На участке движение перекрыто в оба направления. На место обвала уже направлена бригада "Примавтодора" для разбора лееров, чтобы была возможность развернуться в направлении города. К вечеру начнётся разборка упавшей конструкции", - говорится в сообщении в телеграм-канале краевого правительства.

владивосток

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, владивосток