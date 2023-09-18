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СМИ: профсоюз США отказался принять условия автомобилестроителя Stellantis - РИА Новости, 18.09.2023
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00:16 18.09.2023 (обновлено: 00:17 18.09.2023)
https://ria.ru/20230918/usloviya-1896872304.html
СМИ: профсоюз США отказался принять условия автомобилестроителя Stellantis
СМИ: профсоюз США отказался принять условия автомобилестроителя Stellantis - РИА Новости, 18.09.2023
СМИ: профсоюз США отказался принять условия автомобилестроителя Stellantis
Американский отраслевой профсоюз UAW отверг условия, предложенные автомобилестроительной компанией Stellantis для окончания забастовки, которые предусматривают... РИА Новости, 18.09.2023
2023-09-18T00:16
2023-09-18T00:17
ford motor
nbc
в мире
авто
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ВАШИНГТОН, 18 сен - РИА Новости. Американский отраслевой профсоюз UAW отверг условия, предложенные автомобилестроительной компанией Stellantis для окончания забастовки, которые предусматривают повышение зарплат работников на 21%, сообщил глава профсоюза Шон Файн во время интервью в программе телеведущей Маргарет Бреннан на телеканале CBS News. Ранее телеканал NBC сообщал, что американские автомобилестроительные компании GM и Ford возобновили в субботу переговоры с бастующим профсоюзом, а Stellantis собирается последовать их примеру в понедельник. Отраслевой профсоюз UAW начал в пятницу стачку на заводах трех автопроизводителей, добиваясь повышения зарплат на 40% - вдвое больше того, на что соглашаются работодатели. Согласно Бреннан, компания Stellantis предложила повышение зарплат сотрудников на 21%, и еще повышение на 10%, как только предложение будет принято профсоюзом. "Мы просили повышение в 40% ,... отчасти потому что за последние четыре года у директора компании зарплата тоже повысилась на 40%. Это (предложение Stellantis - ред.) нам не подходит, мы ясно дали об этом понять", - заявил Файн во время интервью. Забастовка носит "точечный" характер, охватывая по одному заводу в каждой компании и 13 тысяч из 150 тысяч членов профсоюза. По данным телеканала CNN, Ford и GM откликнулись на акцию протеста увольнением 2,6 тысячи работников. Помимо роста зарплат на 40% в течение четырех лет для своих членов, большинство из которых получают сейчас 32 доллара в час, профсоюз просит четырехдневную рабочую неделю и прочие социальные льготы. Ford и GM предлагают постепенную надбавку в 20%, а Stellantis – в 17,5% наряду с иными уступками.
https://ria.ru/20230916/zabastovka-1896647056.html
https://rsport.ria.ru/20230913/parizh-1896092009.html
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ford motor, nbc, в мире, авто
Ford Motor, NBC, В мире, Авто
СМИ: профсоюз США отказался принять условия автомобилестроителя Stellantis

CBS: отраслевой профсоюз США UAW отверг выдвинутые компанией Stellantis условия

© AP Photo / Mary AltafferЗнак улицы "Уолл-стрит" возле Нью-Йоркской фондовой биржи
Знак улицы Уолл-стрит возле Нью-Йоркской фондовой биржи - РИА Новости, 1920, 18.09.2023
© AP Photo / Mary Altaffer
Знак улицы "Уолл-стрит" возле Нью-Йоркской фондовой биржи. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 18 сен - РИА Новости. Американский отраслевой профсоюз UAW отверг условия, предложенные автомобилестроительной компанией Stellantis для окончания забастовки, которые предусматривают повышение зарплат работников на 21%, сообщил глава профсоюза Шон Файн во время интервью в программе телеведущей Маргарет Бреннан на телеканале CBS News.
Ранее телеканал NBC сообщал, что американские автомобилестроительные компании GM и Ford возобновили в субботу переговоры с бастующим профсоюзом, а Stellantis собирается последовать их примеру в понедельник. Отраслевой профсоюз UAW начал в пятницу стачку на заводах трех автопроизводителей, добиваясь повышения зарплат на 40% - вдвое больше того, на что соглашаются работодатели.
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Согласно Бреннан, компания Stellantis предложила повышение зарплат сотрудников на 21%, и еще повышение на 10%, как только предложение будет принято профсоюзом.
"Мы просили повышение в 40% ,... отчасти потому что за последние четыре года у директора компании зарплата тоже повысилась на 40%. Это (предложение Stellantis - ред.) нам не подходит, мы ясно дали об этом понять", - заявил Файн во время интервью.
Забастовка носит "точечный" характер, охватывая по одному заводу в каждой компании и 13 тысяч из 150 тысяч членов профсоюза. По данным телеканала CNN, Ford и GM откликнулись на акцию протеста увольнением 2,6 тысячи работников.
Помимо роста зарплат на 40% в течение четырех лет для своих членов, большинство из которых получают сейчас 32 доллара в час, профсоюз просит четырехдневную рабочую неделю и прочие социальные льготы. Ford и GM предлагают постепенную надбавку в 20%, а Stellantis – в 17,5% наряду с иными уступками.
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