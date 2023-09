https://ria.ru/20230918/ukraina-1896549764.html

Жертвы неизбежны. США готовят Украине опасный подарок

Жертвы неизбежны. США готовят Украине опасный подарок - РИА Новости, 18.09.2023

Жертвы неизбежны. США готовят Украине опасный подарок

Американцы расширят поставки кассетных боеприпасов киевскому режиму, несмотря на возражения правозащитных организаций и международного сообщества. Более того,... РИА Новости, 18.09.2023

2023-09-18T08:00

2023-09-18T08:00

2023-09-18T08:05

украина

киев

сша

энтони блинкен

пентагон

human rights watch

вооруженные силы украины

владимир зеленский

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/12/1896898383_0:0:3801:2138_1920x0_80_0_0_368df5eb2bc34d170d25cb94de391660.jpg

МОСКВА, 18 сен — РИА Новости, Виктор Жданов. Американцы расширят поставки кассетных боеприпасов киевскому режиму, несмотря на возражения правозащитных организаций и международного сообщества. Более того, Пентагон передаст снаряды с обеденным ураном. Почему Вашингтон продолжает снабжать ВСУ запрещенными видами оружия, от которого страдает мирное население, — в материале РИА Новости.Неоднозначная поддержкаПосетив Киев в начале сентября, госсекретарь Энтони Блинкен пообещал Зеленскому боеприпасов на 175 миллионов долларов и 100 миллионов на военные закупки. Причем Пентагон включит в пакет помощи 120-миллиметровые снаряды с обедненным ураном для "Абрамсов". Также в списке — новое оборудование для ПВО, ракеты для HIMARS, артиллерийские снаряды калибров 105 и 155 миллиметров, противотанковые комплексы Javеlin и АТ-4.И кассетные боеприпасы. Первую партию ВСУ получили еще в июле. Применяют каждый день, сотнями — в том числе по гражданским объектам. Запасы быстро истощаются, поэтому пришлют еще эшелон, пишет The New York Times, ссылаясь на источник в Белом доме.Украинские военные по-разному оценивают эффективность "кассет", сообщает издание. Отмечая поражающую силу при атаке на открытых позициях, жалуются на бесполезность против укрепленных российских позиций. По информации Financial Times, Пентагон собирается помочь и ракетами ATACMS, куда помещается в разы больше "кассет", чем в орудие, — 300-400 против 48. И дальность увеличится с 30 до 300 километров.Смертоносный экспортДиректор по адвокации отдела вооружений Human Rights Watch (HRW) Мэри Уорхэм сообщила, что США не предоставляли организации никаких подробностей ни о типе отправленных Киеву кассетных боеприпасов, ни об условиях их передачи. Известно только, что 5-14% из них могут не разорваться, поскольку долго хранились на складах. Разбросанные по полям снаряды подобны минам. Они будут опасны даже после завершения конфликта.Уорхэм назвала такую ситуацию "неприемлемой". По данным HRW, в прошлом году в Изюме Харьковской области ракеты ВСУ с "кассетами" убили мирных жителей. "Подавляющее большинство жертв — гражданские и, к сожалению, 70% — дети", – сказала она.По словам представителя ООН по вопросам разоружения Изуми Накамицу, расширение поставок оружия Киеву "вызывает серьезную озабоченность из-за риска эскалации насилия". Настораживают и снаряды с ураном. Вашингтон на это, естественно, никак не реагирует.Голландский правозащитник, основатель The Hague Peace Projects Якоб де Йонге считает предоставление Киеву боеприпасов с урановым сердечником "очень опасным и циничным". "Это тактика разрушения планеты: мол, если мы не получим Украину, то оставим России отравленную землю, которую нельзя использовать", — пояснил он.От снарядов с обедненным ураном спустя 30 лет после бомбардировок Югославии страдает Босния и Герцеговина. "До сих пор люди умирают, а дети рождаются с отклонениями", — заявлял ранее посол страны в России Желько Самарджия.Сомнительная помощьОфициально обсуждение поставок продолжается как с Киевом, так и в президентской администрации. Особенность в том, что это нарушает даже американские законы, по которым кассетные боеприпасы не разрешается продавать или передавать, если количество неразорвавшихся снарядов превышает один процент. А тут гораздо больше.Заведующий отделом Института стран СНГ, военный эксперт Владимир Евсеев в беседе с РИА Новости выразил сомнение в боевой эффективности используемых ВСУ кассетных боеприпасов. "Как показывает международная практика, эти снаряды действуют хорошо в обороне. Украина в данном случае наступает. Поэтому они не добиваются успехов, хотя стреляют очень много", — отмечает эксперт."Кассеты" применяют на направлениях, где много мирного населения, добавляет он. "Люди, которые живут вблизи линии фронта, достаточно осторожны и при обстреле не покидают укрытий. Но США передали Киеву старые снаряды, чтобы заменить у себя на новые. Неразорвавшиеся снаряды разминировать непросто. Так что очередные поставки неизбежно приведут к большим жертвам среди гражданских", — подчеркивает Евсеев.Поставляя кассетные боеприпасы, Белый дом пытается затянуть конфликт до президентских выборов в США, полагает он. Еще одна причина — Запад и Украина боятся, что Россия сама перейдет в наступление.Старший преподаватель МГИМО МИД России Алексей Зудин напомнил: американские запасы других видов боеприпасов либо малы, либо уже практически исчерпаны. "Вот и решили перейти на кассетные. Их на складах достаточно. В результате военная поддержка киевского режима осуществляется без перебоев. Создается видимость постоянной помощи", — рассуждает политолог.Также он указал на политический аспект. Игнорируя мнение международного сообщества и организаций, США открыто демонстрируют стремление к мировой гегемонии.

https://ria.ru/20230906/leopard-1894358109.html

украина

киев

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, киев, сша, энтони блинкен, пентагон, human rights watch, вооруженные силы украины, владимир зеленский, политика