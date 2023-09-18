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Жертвы неизбежны. США готовят Украине опасный подарок - РИА Новости, 18.09.2023
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08:00 18.09.2023 (обновлено: 08:05 18.09.2023)
https://ria.ru/20230918/ukraina-1896549764.html
Жертвы неизбежны. США готовят Украине опасный подарок
Жертвы неизбежны. США готовят Украине опасный подарок - РИА Новости, 18.09.2023
Жертвы неизбежны. США готовят Украине опасный подарок
Американцы расширят поставки кассетных боеприпасов киевскому режиму, несмотря на возражения правозащитных организаций и международного сообщества. Более того,... РИА Новости, 18.09.2023
2023-09-18T08:00
2023-09-18T08:05
украина
киев
сша
энтони блинкен
пентагон
human rights watch
вооруженные силы украины
владимир зеленский
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МОСКВА, 18 сен — РИА Новости, Виктор Жданов. Американцы расширят поставки кассетных боеприпасов киевскому режиму, несмотря на возражения правозащитных организаций и международного сообщества. Более того, Пентагон передаст снаряды с обеденным ураном. Почему Вашингтон продолжает снабжать ВСУ запрещенными видами оружия, от которого страдает мирное население, — в материале РИА Новости.Неоднозначная поддержкаПосетив Киев в начале сентября, госсекретарь Энтони Блинкен пообещал Зеленскому боеприпасов на 175 миллионов долларов и 100 миллионов на военные закупки. Причем Пентагон включит в пакет помощи 120-миллиметровые снаряды с обедненным ураном для "Абрамсов". Также в списке — новое оборудование для ПВО, ракеты для HIMARS, артиллерийские снаряды калибров 105 и 155 миллиметров, противотанковые комплексы Javеlin и АТ-4.И кассетные боеприпасы. Первую партию ВСУ получили еще в июле. Применяют каждый день, сотнями — в том числе по гражданским объектам. Запасы быстро истощаются, поэтому пришлют еще эшелон, пишет The New York Times, ссылаясь на источник в Белом доме.Украинские военные по-разному оценивают эффективность "кассет", сообщает издание. Отмечая поражающую силу при атаке на открытых позициях, жалуются на бесполезность против укрепленных российских позиций. По информации Financial Times, Пентагон собирается помочь и ракетами ATACMS, куда помещается в разы больше "кассет", чем в орудие, — 300-400 против 48. И дальность увеличится с 30 до 300 километров.Смертоносный экспортДиректор по адвокации отдела вооружений Human Rights Watch (HRW) Мэри Уорхэм сообщила, что США не предоставляли организации никаких подробностей ни о типе отправленных Киеву кассетных боеприпасов, ни об условиях их передачи. Известно только, что 5-14% из них могут не разорваться, поскольку долго хранились на складах. Разбросанные по полям снаряды подобны минам. Они будут опасны даже после завершения конфликта.Уорхэм назвала такую ситуацию "неприемлемой". По данным HRW, в прошлом году в Изюме Харьковской области ракеты ВСУ с "кассетами" убили мирных жителей. "Подавляющее большинство жертв — гражданские и, к сожалению, 70% — дети", – сказала она.По словам представителя ООН по вопросам разоружения Изуми Накамицу, расширение поставок оружия Киеву "вызывает серьезную озабоченность из-за риска эскалации насилия". Настораживают и снаряды с ураном. Вашингтон на это, естественно, никак не реагирует.Голландский правозащитник, основатель The Hague Peace Projects Якоб де Йонге считает предоставление Киеву боеприпасов с урановым сердечником "очень опасным и циничным". "Это тактика разрушения планеты: мол, если мы не получим Украину, то оставим России отравленную землю, которую нельзя использовать", — пояснил он.От снарядов с обедненным ураном спустя 30 лет после бомбардировок Югославии страдает Босния и Герцеговина. "До сих пор люди умирают, а дети рождаются с отклонениями", — заявлял ранее посол страны в России Желько Самарджия.Сомнительная помощьОфициально обсуждение поставок продолжается как с Киевом, так и в президентской администрации. Особенность в том, что это нарушает даже американские законы, по которым кассетные боеприпасы не разрешается продавать или передавать, если количество неразорвавшихся снарядов превышает один процент. А тут гораздо больше.Заведующий отделом Института стран СНГ, военный эксперт Владимир Евсеев в беседе с РИА Новости выразил сомнение в боевой эффективности используемых ВСУ кассетных боеприпасов. "Как показывает международная практика, эти снаряды действуют хорошо в обороне. Украина в данном случае наступает. Поэтому они не добиваются успехов, хотя стреляют очень много", — отмечает эксперт."Кассеты" применяют на направлениях, где много мирного населения, добавляет он. "Люди, которые живут вблизи линии фронта, достаточно осторожны и при обстреле не покидают укрытий. Но США передали Киеву старые снаряды, чтобы заменить у себя на новые. Неразорвавшиеся снаряды разминировать непросто. Так что очередные поставки неизбежно приведут к большим жертвам среди гражданских", — подчеркивает Евсеев.Поставляя кассетные боеприпасы, Белый дом пытается затянуть конфликт до президентских выборов в США, полагает он. Еще одна причина — Запад и Украина боятся, что Россия сама перейдет в наступление.Старший преподаватель МГИМО МИД России Алексей Зудин напомнил: американские запасы других видов боеприпасов либо малы, либо уже практически исчерпаны. "Вот и решили перейти на кассетные. Их на складах достаточно. В результате военная поддержка киевского режима осуществляется без перебоев. Создается видимость постоянной помощи", — рассуждает политолог.Также он указал на политический аспект. Игнорируя мнение международного сообщества и организаций, США открыто демонстрируют стремление к мировой гегемонии.
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украина, киев, сша, энтони блинкен, пентагон, human rights watch, вооруженные силы украины, владимир зеленский, политика
Украина, Киев, США, Энтони Блинкен, Пентагон, Human Rights Watch, Вооруженные силы Украины, Владимир Зеленский, Политика
Жертвы неизбежны. США готовят Украине опасный подарок

США объявили о передаче Украине снарядов с обедненным ураном

© Фото : U.S. Air National Guard / Staff Sgt. Nicholas PerezСнаряды с обедненным ураном на территории военного склада в штате Юта, США
Снаряды с обедненным ураном на территории военного склада в штате Юта, США - РИА Новости, 1920, 18.09.2023
© Фото : U.S. Air National Guard / Staff Sgt. Nicholas Perez
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МОСКВА, 18 сен — РИА Новости, Виктор Жданов. Американцы расширят поставки кассетных боеприпасов киевскому режиму, несмотря на возражения правозащитных организаций и международного сообщества. Более того, Пентагон передаст снаряды с обеденным ураном. Почему Вашингтон продолжает снабжать ВСУ запрещенными видами оружия, от которого страдает мирное население, — в материале РИА Новости.

Неоднозначная поддержка

Посетив Киев в начале сентября, госсекретарь Энтони Блинкен пообещал Зеленскому боеприпасов на 175 миллионов долларов и 100 миллионов на военные закупки. Причем Пентагон включит в пакет помощи 120-миллиметровые снаряды с обедненным ураном для "Абрамсов". Также в списке — новое оборудование для ПВО, ракеты для HIMARS, артиллерийские снаряды калибров 105 и 155 миллиметров, противотанковые комплексы Javеlin и АТ-4.
© AP Photo / Brendan SmialowskiПрезидент Украины Владимир Зеленский и госсекретарь США Энтони Блинкен во время встречи в Киеве
Президент Украины Владимир Зеленский и госсекретарь США Энтони Блинкен во время встречи в Киеве - РИА Новости, 1920, 15.09.2023
© AP Photo / Brendan Smialowski
Президент Украины Владимир Зеленский и госсекретарь США Энтони Блинкен во время встречи в Киеве
И кассетные боеприпасы. Первую партию ВСУ получили еще в июле. Применяют каждый день, сотнями — в том числе по гражданским объектам. Запасы быстро истощаются, поэтому пришлют еще эшелон, пишет The New York Times, ссылаясь на источник в Белом доме.
Украинские военные по-разному оценивают эффективность "кассет", сообщает издание. Отмечая поражающую силу при атаке на открытых позициях, жалуются на бесполезность против укрепленных российских позиций. По информации Financial Times, Пентагон собирается помочь и ракетами ATACMS, куда помещается в разы больше "кассет", чем в орудие, — 300-400 против 48. И дальность увеличится с 30 до 300 километров.

Смертоносный экспорт

Директор по адвокации отдела вооружений Human Rights Watch (HRW) Мэри Уорхэм сообщила, что США не предоставляли организации никаких подробностей ни о типе отправленных Киеву кассетных боеприпасов, ни об условиях их передачи. Известно только, что 5-14% из них могут не разорваться, поскольку долго хранились на складах. Разбросанные по полям снаряды подобны минам. Они будут опасны даже после завершения конфликта.
© AP Photo / Sven KaestnerКассетные боеприпасы
Кассетные боеприпасы - РИА Новости, 1920, 15.09.2023
© AP Photo / Sven Kaestner
Кассетные боеприпасы
Уорхэм назвала такую ситуацию "неприемлемой". По данным HRW, в прошлом году в Изюме Харьковской области ракеты ВСУ с "кассетами" убили мирных жителей. "Подавляющее большинство жертв — гражданские и, к сожалению, 70% — дети", – сказала она.
По словам представителя ООН по вопросам разоружения Изуми Накамицу, расширение поставок оружия Киеву "вызывает серьезную озабоченность из-за риска эскалации насилия". Настораживают и снаряды с ураном. Вашингтон на это, естественно, никак не реагирует.
© Фото : ДНР в СЦКК/TelegramСуббоеприпас к снаряду M864 калибра 155 миллиметров производства США в Донецке
Суббоеприпас к снаряду M864 калибром 155 мм производства США в Донецке - РИА Новости, 1920, 15.09.2023
© Фото : ДНР в СЦКК/Telegram
Суббоеприпас к снаряду M864 калибра 155 миллиметров производства США в Донецке
Голландский правозащитник, основатель The Hague Peace Projects Якоб де Йонге считает предоставление Киеву боеприпасов с урановым сердечником "очень опасным и циничным". "Это тактика разрушения планеты: мол, если мы не получим Украину, то оставим России отравленную землю, которую нельзя использовать", — пояснил он.
От снарядов с обедненным ураном спустя 30 лет после бомбардировок Югославии страдает Босния и Герцеговина. "До сих пор люди умирают, а дети рождаются с отклонениями", — заявлял ранее посол страны в России Желько Самарджия.

Сомнительная помощь

Официально обсуждение поставок продолжается как с Киевом, так и в президентской администрации. Особенность в том, что это нарушает даже американские законы, по которым кассетные боеприпасы не разрешается продавать или передавать, если количество неразорвавшихся снарядов превышает один процент. А тут гораздо больше.
© AP Photo / LIBKOSУкраинские военнослужащие ведут огонь из гаубицы М777
Украинские военнослужащие ведут огонь из гаубицы М777 - РИА Новости, 1920, 15.09.2023
© AP Photo / LIBKOS
Украинские военнослужащие ведут огонь из гаубицы М777
Заведующий отделом Института стран СНГ, военный эксперт Владимир Евсеев в беседе с РИА Новости выразил сомнение в боевой эффективности используемых ВСУ кассетных боеприпасов. "Как показывает международная практика, эти снаряды действуют хорошо в обороне. Украина в данном случае наступает. Поэтому они не добиваются успехов, хотя стреляют очень много", — отмечает эксперт.
"Кассеты" применяют на направлениях, где много мирного населения, добавляет он. "Люди, которые живут вблизи линии фронта, достаточно осторожны и при обстреле не покидают укрытий. Но США передали Киеву старые снаряды, чтобы заменить у себя на новые. Неразорвавшиеся снаряды разминировать непросто. Так что очередные поставки неизбежно приведут к большим жертвам среди гражданских", — подчеркивает Евсеев.
Поставляя кассетные боеприпасы, Белый дом пытается затянуть конфликт до президентских выборов в США, полагает он. Еще одна причина — Запад и Украина боятся, что Россия сама перейдет в наступление.
© AP Photo / Alex BrandonПогрузка военной помощи для Украины на авиабазе Довер, США
Погрузка военной помощи для Украины на авиабазе Довер, США - РИА Новости, 1920, 15.09.2023
© AP Photo / Alex Brandon
Погрузка военной помощи для Украины на авиабазе Довер, США
Старший преподаватель МГИМО МИД России Алексей Зудин напомнил: американские запасы других видов боеприпасов либо малы, либо уже практически исчерпаны. "Вот и решили перейти на кассетные. Их на складах достаточно. В результате военная поддержка киевского режима осуществляется без перебоев. Создается видимость постоянной помощи", — рассуждает политолог.
Также он указал на политический аспект. Игнорируя мнение международного сообщества и организаций, США открыто демонстрируют стремление к мировой гегемонии.
Танк Leopard 2 - РИА Новости, 1920, 06.09.2023
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УкраинаКиевСШАЭнтони БлинкенПентагонHuman Rights WatchВооруженные силы УкраиныВладимир ЗеленскийПолитика
 
 
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