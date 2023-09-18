https://ria.ru/20230918/tuman-1897097850.html

МЧС предупредило москвичей о сильном тумане в ночь на вторник

МЧС предупредило москвичей о сильном тумане в ночь на вторник - РИА Новости, 18.09.2023

МЧС предупредило москвичей о сильном тумане в ночь на вторник

Сильный туман ожидается местами в Москве с вечера понедельника и до утра вторника, водителей призывают быть внимательнее, сообщается на сайте столичного главка... РИА Новости, 18.09.2023

2023-09-18T22:31

2023-09-18T22:31

2023-09-18T22:31

общество

москва

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

гидрометцентр

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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Сильный туман ожидается местами в Москве с вечера понедельника и до утра вторника, водителей призывают быть внимательнее, сообщается на сайте столичного главка МЧС РФ. "По прогнозам синоптиков Росгидромет, в ближайшие 1-2 часа с сохранением до 08.00 часов утра 19 сентября местами по Москве ожидается туман с ухудшением видимости до 200-500 метров", - говорится в сообщении. Спасатели рекомендуют водителям ездить медленнее и увеличить дистанцию от впереди идущих машин, а также избегать внезапных маневров, обгонов и перестроений.

https://ria.ru/20230913/vozdukh-1896198485.html

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общество, москва, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), гидрометцентр