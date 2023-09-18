https://ria.ru/20230918/tuman-1897097850.html
МЧС предупредило москвичей о сильном тумане в ночь на вторник
МЧС предупредило москвичей о сильном тумане в ночь на вторник - РИА Новости, 18.09.2023
МЧС предупредило москвичей о сильном тумане в ночь на вторник
Сильный туман ожидается местами в Москве с вечера понедельника и до утра вторника, водителей призывают быть внимательнее, сообщается на сайте столичного главка... РИА Новости, 18.09.2023
2023-09-18T22:31
2023-09-18T22:31
2023-09-18T22:31
общество
москва
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
гидрометцентр
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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Сильный туман ожидается местами в Москве с вечера понедельника и до утра вторника, водителей призывают быть внимательнее, сообщается на сайте столичного главка МЧС РФ. "По прогнозам синоптиков Росгидромет, в ближайшие 1-2 часа с сохранением до 08.00 часов утра 19 сентября местами по Москве ожидается туман с ухудшением видимости до 200-500 метров", - говорится в сообщении. Спасатели рекомендуют водителям ездить медленнее и увеличить дистанцию от впереди идущих машин, а также избегать внезапных маневров, обгонов и перестроений.
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РИА Новости
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общество, москва, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), гидрометцентр
Общество, Москва, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Гидрометцентр
МЧС предупредило москвичей о сильном тумане в ночь на вторник
МЧС: в Москве ожидается сильный туман с вечера понедельника и до утра вторника