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Производитель деталей для экскаваторов откроет новый цех при поддержке КМСП - РИА Новости, 18.09.2023
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14:04 18.09.2023
https://ria.ru/20230918/tsekh-1896981222.html
Производитель деталей для экскаваторов откроет новый цех при поддержке КМСП
Производитель деталей для экскаваторов откроет новый цех при поддержке КМСП - РИА Новости, 18.09.2023
Производитель деталей для экскаваторов откроет новый цех при поддержке КМСП
Корпорация МСП (КМСП) помогла челябинскому производителю запасных частей для карьерной техники получить финансирование на расширение производства, сообщает... РИА Новости, 18.09.2023
2023-09-18T14:04
2023-09-18T14:04
александр исаевич
корпорация мсп
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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Корпорация МСП (КМСП) помогла челябинскому производителю запасных частей для карьерной техники получить финансирование на расширение производства, сообщает пресс-служба института развития. Челябинский завод "Гордеталь" получил в одном из ведущих российских банков кредит на 80 миллионов рублей по программе льготного инвестиционного кредитования "ПСК+1764", оператором которой является КМСП. В рамках программы предприниматели могут получить в аккредитованных банках от 50 миллионов до 2 миллиардов рублей по ставкам 9% для малого и микробизнеса и 7,5% – для среднего бизнеса. Полученные средства компания направит на строительство второго производственного цеха, который планируется открыть уже в первом полугодии 2024 года. Как ожидается, в результате расширения и модернизации производства линейка продукции будет увеличена вдвое – до 30 единиц, а годовой объем выпуска вырастет почти на 70% – до 250 миллионов рублей. Также будет создано 30 новых рабочих мест. Общий объем инвестиций в проект расширения импортозамещающего производства составляет 130 миллионов рублей, уточняется в сообщении. "Льготная программа инвестиционного кредитования – один их наиболее эффективных финансовых инструментов для поддержки бизнеса. Программа направлена на целевое кредитование инвестпроектов в обрабатывающем производстве, гостиничном бизнесе, профессиональной, научной и технической деятельности", – отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич, слова которого приводит пресс-служба. Исаевич также сообщил, что с начала 2023 года сумма заключенных кредитных соглашений по программе составила 75 миллиардов рублей. Основное количество одобренных заявок – от представителей малого и микробизнеса, на которых пришлись соглашения на общую сумму более 54 миллиардов рублей. В свою очередь, директор по инжинирингу и кооперации завода "Гордеталь" Павел Давыдов отметил, что санкционное давление оказало существенное влияние на отечественный рынок спецтехники, включая ее обслуживание. "Сейчас мы оперативно перестраиваемся под текущие потребности рынка, под новые ниши и интенсивно увеличивающийся спрос на нашу продукцию. Для реализации этих планов необходимо кредитное плечо, которое поможет "быстрыми" деньгами по низкой стоимости. Такой проект удается реализовать в короткие сроки при помощи господдержки, которая обеспечила финансирование в необходимом объеме и на льготных условиях", - сказал Давыдов. ООО "Завод Гордеталь" выпускает запчасти к карьерным экскаваторам различных модификаций, буровым станкам, тракторной и бульдозерной технике. Производственные мощности позволяют ежемесячно отгружать более 300 тонн готовой продукции. Поддержка и развитие МСП осуществляется в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство", который курирует первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов.
https://ria.ru/20230912/mikrobiznes-1895641626.html
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александр исаевич, корпорация мсп
Александр Исаевич, Корпорация МСП

Производитель деталей для экскаваторов откроет новый цех при поддержке КМСП

© Корпорация МСПЛоготип корпорации МСП
Логотип корпорации МСП
© Корпорация МСП
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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Корпорация МСП (КМСП) помогла челябинскому производителю запасных частей для карьерной техники получить финансирование на расширение производства, сообщает пресс-служба института развития.
Челябинский завод "Гордеталь" получил в одном из ведущих российских банков кредит на 80 миллионов рублей по программе льготного инвестиционного кредитования "ПСК+1764", оператором которой является КМСП. В рамках программы предприниматели могут получить в аккредитованных банках от 50 миллионов до 2 миллиардов рублей по ставкам 9% для малого и микробизнеса и 7,5% – для среднего бизнеса.
Полученные средства компания направит на строительство второго производственного цеха, который планируется открыть уже в первом полугодии 2024 года. Как ожидается, в результате расширения и модернизации производства линейка продукции будет увеличена вдвое – до 30 единиц, а годовой объем выпуска вырастет почти на 70% – до 250 миллионов рублей. Также будет создано 30 новых рабочих мест. Общий объем инвестиций в проект расширения импортозамещающего производства составляет 130 миллионов рублей, уточняется в сообщении.
"Льготная программа инвестиционного кредитования – один их наиболее эффективных финансовых инструментов для поддержки бизнеса. Программа направлена на целевое кредитование инвестпроектов в обрабатывающем производстве, гостиничном бизнесе, профессиональной, научной и технической деятельности", – отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич, слова которого приводит пресс-служба.
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Исаевич также сообщил, что с начала 2023 года сумма заключенных кредитных соглашений по программе составила 75 миллиардов рублей. Основное количество одобренных заявок – от представителей малого и микробизнеса, на которых пришлись соглашения на общую сумму более 54 миллиардов рублей.
В свою очередь, директор по инжинирингу и кооперации завода "Гордеталь" Павел Давыдов отметил, что санкционное давление оказало существенное влияние на отечественный рынок спецтехники, включая ее обслуживание.
"Сейчас мы оперативно перестраиваемся под текущие потребности рынка, под новые ниши и интенсивно увеличивающийся спрос на нашу продукцию. Для реализации этих планов необходимо кредитное плечо, которое поможет "быстрыми" деньгами по низкой стоимости. Такой проект удается реализовать в короткие сроки при помощи господдержки, которая обеспечила финансирование в необходимом объеме и на льготных условиях", - сказал Давыдов.
ООО "Завод Гордеталь" выпускает запчасти к карьерным экскаваторам различных модификаций, буровым станкам, тракторной и бульдозерной технике. Производственные мощности позволяют ежемесячно отгружать более 300 тонн готовой продукции.
Поддержка и развитие МСП осуществляется в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство", который курирует первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов.
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