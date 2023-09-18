https://ria.ru/20230918/toplivo-1897097111.html

Цена на дизельное топливо на московских АЗС выросла до 62,13 рубля за литр

Цена на дизельное топливо на московских АЗС выросла до 62,13 рубля за литр - РИА Новости, 18.09.2023

Цена на дизельное топливо на московских АЗС выросла до 62,13 рубля за литр

Средняя розничная цена дизельного топлива на заправках Москвы продолжила рост и за неделю с 11 по 18 сентября увеличилась на 47 копеек, до 62,13 рубля за литр,... РИА Новости, 18.09.2023

2023-09-18T22:17

2023-09-18T22:17

2023-09-18T22:17

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аи-95

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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Средняя розничная цена дизельного топлива на заправках Москвы продолжила рост и за неделю с 11 по 18 сентября увеличилась на 47 копеек, до 62,13 рубля за литр, следует из данных Московской топливной ассоциации (МТА). Неделей ранее дизтопливо прибавило в цене 51 копейку. Средняя стоимость бензина Аи-92 на отчетной неделе увеличилась на 20 копеек, до 50,76 рубля за литр. Марка Аи-95 подорожала на 23 копейки, до 56,3 рубля. А бензин Аи-100 вырос в цене на 41 копейку, до 69,24 рубля за литр. Стоимость дизельного топлива выросла на всех заправках. Сильнее всего оно подорожало на заправках "Тебойла" и "Нефтьмагистрали" - на 1,6 рубля и на 2 рубля соответственно. В России принят закон о корректировке топливного демпфера — механизма, созданного для сдерживания цен на топливо. Документ корректирует демпфирующий механизм таким образом, что на 50% сокращает выплаты по демпферу с 1 сентября этого года до 31 декабря 2026 года как за бензин, так и за дизельное топливо, пояснял замминистра финансов РФ Алексей Сазанов. По мнению опрошенных РИА Новости экспертов, сокращение бюджетных выплат нефтяным компаниям повлечет за собой дальнейший рост оптовых цен на топливо и убыточность торговли на независимых АЗС.

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экономика, россия, москва, алексей сазанов, аи-95, аи-92