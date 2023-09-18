https://ria.ru/20230918/tamozhnya-1897030525.html

Финская таможня не пропустила почти половину легковушек из России

Финская таможня не пропустила почти половину легковушек из России - РИА Новости, 18.09.2023

Финская таможня не пропустила почти половину легковушек из России

За прошедшие выходные дни, когда вступили в действие рекомендации Еврокомиссии по запрету ввоза личного автотранспорта граждан РФ, на территорию Финляндии не... РИА Новости, 18.09.2023

2023-09-18T16:54

2023-09-18T16:54

2023-09-18T16:56

авто

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россия

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еврокомиссия

санкции в отношении россии

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ХЕЛЬСИНКИ, 18 сен - РИА Новости. За прошедшие выходные дни, когда вступили в действие рекомендации Еврокомиссии по запрету ввоза личного автотранспорта граждан РФ, на территорию Финляндии не допустили к проезду 37 автомобилей из 81, сообщает в понедельник таможня Финляндии. "За выходные прибыла 81 машина, из них таможня вернула 37", - говорится в сообщении. Из приведенной статистики по всем КПП, наибольшее число недопущенных легковушек на крупнейшем по пассажиропотоку и ближайшем к Петербургу КПП Ваалимаа - 15 автомобилей. На финско-норвежской границе не пропустили три автомобиля, сообщает таможня. Как ранее сообщили пограничники юго-восточной Финляндии, пассажиропоток в субботу, 16 сентября, в первый день введения ограничений на российский легковой транспорт, снизился на 7,3%, по сравнению с субботой ранее, с 4237 человек до 3929. В настоящее время через финско-российскую границу разрешено перемещение автобусов, мотоциклов, велосипедов, легковых автомобилей, зарегистрированных в ЕС и третьих странах, а также ряд категорий владельцев легкового транспорта в РФ. В частности, проезд разрешен дипломатам и лицам, к ним приравненным, гражданам ЕС, постоянно проживающим в России, и их родственникам, а также по гуманитарным причинам. Финляндия с 16 сентября реализовала рекомендации Еврокомиссии по запрету ввоза личного автотранспорта граждан РФ на территорию Евросоюза в связи с санкциями ЕС из-за российской специальной военной операции на Украине.

https://ria.ru/20230918/litva-1897016499.html

https://ria.ru/20230914/kpp-1896274550.html

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авто, финляндия, россия, украина, евросоюз, еврокомиссия, санкции в отношении россии