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В Москве выявили схему незаконного вывода средств за границу
В Москве выявили схему незаконного вывода средств за границу - РИА Новости, 18.09.2023
В Москве выявили схему незаконного вывода средств за границу
Полицейские в Москве пресекли деятельность орггруппы, участники которой успели незаконно вывести за границу более 1 миллиона евро, сообщила представитель МВД... РИА Новости, 18.09.2023
2023-09-18T17:04
2023-09-18T17:04
2023-09-18T17:04
ирина волк
происшествия
москва
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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Полицейские в Москве пресекли деятельность орггруппы, участники которой успели незаконно вывести за границу более 1 миллиона евро, сообщила представитель МВД России Ирина Волк. По предварительным данным, злоумышленники предоставляли в коммерческий банк, обладающий полномочиями агента валютного контроля, "подложные документы, связанные с исполнением внешнеэкономического контракта на поставку товаров народного потребления". "Соучастники совершали валютные операции по переводу денежных средств на счет нерезидента Российской Федерации. За пределы страны выведено свыше одного миллиона евро", - сказала Волк. Возбуждено уголовное дело о совершении валютных операций по переводу денег в иностранной или российской валюте на счета нерезидентов РФ с использованием подложных документов (статья 193.1 УК РФ). Полицейские совместно с представителями Шереметьевской таможни провели 13 обысков. Двум соучастникам криминальной схемы предъявлены обвинения, в отношении них избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий.
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ирина волк, происшествия, москва
Ирина Волк, Происшествия, Москва
В Москве выявили схему незаконного вывода средств за границу
МВД: в Москве выявили схему незаконного вывода более миллиона евро за границу